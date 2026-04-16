Ngày 16/4, UBND phường Phước Thắng (TPHCM) cho biết vừa có văn bản gửi Trung tâm Báo chí TPHCM thông tin về tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép và san lấp đất trái quy định trên địa bàn.

Theo UBND phường Phước Thắng, phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ phường 11 và phường 12 của TP Vũng Tàu (cũ), ngay sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp, địa phương đã tiến hành rà soát quỹ đất công trên địa bàn.

Qua kiểm tra, khu đất rộng hơn 9.000m2 tại đường Võ Nguyên Giáp (trước đây là đường 51C, phường 12 cũ) xuất hiện tình trạng một số cá nhân lấn chiếm, dựng công trình trái phép và tự ý san lấp.

Cụ thể, cuối tháng 10/2025, lực lượng chức năng phát hiện ông H.Q.C. có hành vi san lấp trái phép. UBND phường đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt hành chính. Sau đó, người vi phạm đã nộp phạt và khôi phục hiện trạng ban đầu.

Đối với các công trình xây dựng trái phép tại khu vực này, cơ quan chức năng xác định phần lớn đã tồn tại từ giai đoạn 1990-2014. Hiện phường đang giao bộ phận chuyên môn rà soát, phân loại để xử lý theo quy định.

Một khu vực "điểm nóng" về xây dựng trái phép tại phường Phước Thắng đã được kiểm tra, xử lý. Ảnh: Bích Ngọc

Tại khu vực ven biển, tình trạng san lấp trái phép trên đất nông nghiệp và đất chưa được cấp giấy chứng nhận cũng được ghi nhận.

Theo hồ sơ, khu đất vi phạm có diện tích hơn 433m2, chưa được cấp quyền sử dụng và đang phát sinh tranh chấp. Đầu tháng 3/2026, chính quyền phát hiện hành vi đổ đất san lấp trái phép và đã xác minh người vi phạm là ông N.T.T.

Người này đã bị xử phạt hành chính nhưng đến nay chưa khắc phục hậu quả. UBND phường cho biết đã yêu cầu chấp hành, nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế, buộc khôi phục hiện trạng.

Trước tình trạng trên, UBND phường Phước Thắng cho biết sẽ tăng cường quản lý đất đai, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm tồn đọng, đặc biệt là các khu vực đất trống, ven biển và điểm nóng về lấn chiếm.

Đồng thời, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp không tự giác chấp hành; tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động đổ thải, san lấp trái phép; đồng thời xem xét trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan nếu để xảy ra vi phạm kéo dài.

Trước đó, tháng 12/2025, Thanh tra TPHCM đã công bố kết luận liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước Thắng. Địa phương này được xác định là một trong những địa bàn có nhiều vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng. Cụ thể, ghi nhận hơn 140 trường hợp, bao gồm lấn chiếm đất công và xây dựng trái phép.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời triển khai các biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định.