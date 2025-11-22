Nhân dịp này, hàng loạt hoạt động ý nghĩa được triển khai như sự kiện thăm khám sức khỏe miễn phí, minigame tri ân, tuần lễ ưu đãi khi trải nghiệm nghỉ dưỡng & dưỡng lão cùng vô vàn quà tặng hấp dẫn mang đến niềm vui trọn vẹn cho khách hàng.

Một năm qua, Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi kiên định với mục tiêu kiến tạo chốn an hoà, nơi mở ra “bình minh” an nhiên cho người cao tuổi tinh hoa. Từ những nụ cười, lời cảm ơn đến cảm giác sống lại đam mê, mỗi trải nghiệm đều là minh chứng sống động cho bộ ba giá trị kiến tạo hạnh phúc - kim chỉ nam để Phương Đông Asahi mang đến những trải nghiệm nhân văn và bền vững cho cộng đồng.

Kiến tạo từ không gian sống đến không gian cảm xúc

“Từ khi đặt chân tới, tôi đã cảm thấy lòng mình dễ chịu. Mọi thứ đều mang vẻ ấm áp rất riêng: từ cách chào hỏi ân cần, ánh đèn dịu nhẹ đến mùi hương vương vấn,… khiến tôi muốn quay lại nhiều lần nữa”, ông Hòa Nguyễn chia sẻ.

Là mô hình đầu tiên tại Hà Nội kết hợp dưỡng lão và nghỉ dưỡng cao cấp, Phương Đông Asahi mở ra hành trình sống trọn vẹn với chuỗi phòng nghỉ sang trọng, bể bơi bốn mùa, nhà hàng cho đến đặc quyền nổi bật như tắm Onsen, xông hơi, spa & massage. Đặc biệt, thiết kế “ba tầng xanh” ôm trọn khuôn viên tạo nên một ốc đảo tĩnh lặng giữa lòng thành phố, nơi thiên nhiên chính là một phần của liệu pháp sống. Tầm nhìn khác biệt ấy được ghi nhận bằng giải thưởng “Top One Khu nghỉ dưỡng xanh tiềm năng 2025” do Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam và Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam bình chọn.

Để khách hàng cảm nhận được nhịp sống an lành, Phương Đông Asahi còn tổ chức nhiều sự kiện như Chuyến tàu thanh xuân, Nhật ký tuổi vàng,… nơi ký ức được sống lại và mỗi cảm xúc đều có cơ hội chạm đến trái tim.

Kiến tạo từ dịch vụ đến sự thấu cảm

Nếu không gian là điểm chạm đầu tiên thì chất lượng dịch vụ chính là sợi dây gắn kết bền chặt. “Công việc của chúng tôi hàng ngày là chăm sóc ông bà, giúp họ vui vẻ, cải thiện đời sống thể chất và tinh thần.” Ban đầu, ai cũng ít nhiều gặp khó khăn vì mỗi cụ một tính nết, một hoàn cảnh khác nhau. Công việc chăm nom tưởng đơn giản nhưng lại là thách thức lớn, đòi hỏi sự nhẫn nại và tấm lòng bao dung.

Thế nhưng, chính từ những ngày đầu ấy lại ươm mầm nên điều kỳ diệu. Các điều dưỡng tìm thấy ý nghĩa sâu sắc trong nghề - nơi mỗi ngày đều bắt đầu bằng những niềm vui nhỏ bé: một cụ ngủ ngon hơn, một bữa cơm ăn thêm vài miếng hay cái nắm tay gửi gắm sự tin cậy. “Thực ra chăm người già cũng như trẻ nhỏ, phải nhẹ nhàng, thấu hiểu. Mình thích những buổi đi dạo được tỉ tê tâm sự cùng ông bà. Chỉ cần thấy các cụ khỏe mạnh, vui vẻ, mình cũng hạnh phúc cả ngày” - điều dưỡng Nguyễn Gấm chia sẻ.

Còn với nhiều cư dân, Phương Đông Asahi dần trở thành chốn an yên, nơi họ được lắng nghe, tôn trọng và quan tâm bằng sự tử tế. “Ban đầu tôi chỉ định trải nghiệm 1 tháng. Nhưng vì cảm thấy thân quen như ở nhà nên quyết định gia hạn 2 năm” - ông Sang, K.H nội trú bày tỏ.

Kiến tạo cộng đồng sống hạnh phúc, gắn kết đa thế hệ

Với nền tảng giá trị được bồi đắp sâu sắc, Phương Đông Asahi hình thành nên một cộng đồng an dưỡng đầy nhân văn, nơi các ông bà - con cháu, cư dân - nhân viên cùng gắn kết, tạo nên những khoảnh khắc đời thường giản dị mà tròn đầy. Những CLB được duy trì như “mạch sống” thắp lên niềm vui mỗi ngày, để những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và chia sẻ năng lượng tích cực.

Ngoài ra, những hoạt động như Hội chợ Xúc tiến thương mại kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô hay sự kiện “U80 hưởng ứng A80” xác lập kỷ lục hát Quốc ca có số lượng người cao tuổi tham gia đông nhất Việt Nam đều được ghi nhận rộng rãi trên các cơ quan báo đài. Qua đó, Phương Đông Asahi khẳng định vai trò nòng cốt trong việc chăm sóc người cao tuổi, cho thấy cách một mô hình nghỉ dưỡng - dưỡng lão trở thành nhịp cầu kết nối xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn.

365 ngày đầu tiên trên hành trình kiến tạo hạnh phúc đã trở thành nền móng cho những bước tiến dài hơn, theo tinh thần mà ông Nguyễn Công Minh - Giám đốc Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết đồng hành cùng cư dân trong từng khoảnh khắc, để mỗi ngày đều là một ngày trọn vẹn của sự chăm sóc, bình yên và hạnh phúc”.

Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, Đông Ngạc, Hà Nội

Hotline: 1900 5288 - 097 807 9356

Website: https://phuongdongasahi.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/phuongdongasahi/

(Nguồn: Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi)