Chuyện “chống cô đơn” cho người cao tuổi

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, đặt ra nhu cầu cấp thiết về những mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi phù hợp và bền vững.

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 16/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc hình thành các trung tâm dưỡng lão chuyên nghiệp, gắn với mô hình “sáng đón đi, chiều đưa về” nhằm đáp ứng nhu cầu thời đại.

Theo dự báo, đến năm 2030 nước ta sẽ có khoảng 17,2 triệu người cao tuổi và con số này đạt đến 27 triệu vào năm 2049, có thể gây áp lực lớn cho hệ thống an sinh và y tế nếu không có sự chuẩn bị kịp thời. Vì vậy, gợi ý của Tổng Bí thư không chỉ thể hiện sự quan tâm dành cho thế hệ cao niên, mà còn là bước đi chiến lược nhằm giải quyết các thách thức xã hội trong tương lai.

Chăm sóc người cao tuổi theo mô hình “sáng đón đi, chiều đưa về” mang đến môi trường sinh hoạt lành mạnh, hạn chế cô đơn, góp phần nâng cao chất lượng sống

Mô hình bán trú cũng nhận được nhiều đánh giá là giải pháp toàn diện, nhân văn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần cho người cao tuổi. Ban ngày, ông bà được chăm sóc y tế, dinh dưỡng, gặp gỡ bạn bè, tham gia lớp học kỹ năng, văn hóa, văn nghệ…, buổi tối lại trở về vui vầy cùng gia đình. Đây là cách giúp người cao tuổi vừa sống vui, sống khỏe trong cộng đồng, vừa giữ trọn sự gắn kết tình thân.

Giải pháp “sáng đón đi, chiều đưa về” tại Phương Đông Asahi

Là một trong những đơn vị tiên phong kiến tạo mô hình nghỉ dưỡng - dưỡng lão cao cấp tại Hà Nội, Phương Đông Asahi mang đến giải pháp “sáng đón đi, chiều đưa về” với gói Dưỡng lão Bán trú, xây dựng không gian để người cao tuổi được kết nối, giao lưu và tìm thấy niềm vui sống, thay vì lặng lẽ đối diện với nỗi cô đơn tuổi già.

Theo đại diện Phương Đông Asahi, tại đây mỗi ngày trôi qua đều tràn đầy năng lượng với những hoạt động phong phú về thể chất, trí tuệ, văn hóa, văn nghệ. Người cao tuổi có cơ hội gặp gỡ bạn bè, cùng sinh hoạt câu lạc bộ, trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện đời thường và khám phá thêm nhiều điều mới mẻ.

Chuỗi hoạt động câu lạc bộ là “món ăn tinh thần” điểm tô sắc màu cuộc sống

“Phương Đông Asahi được hình thành từ tâm nguyện giản dị mà lớn lao nhằm mang đến chốn an hòa cho người cao tuổi - nơi tình thân được bồi đắp, tinh hoa được lan tỏa. Những giá trị tinh thần được nuôi dưỡng tại đây sẽ trở thành di sản, là ngọn lửa truyền trao cho các thế hệ mai sau, để kiến tạo nên một xã hội hạnh phúc và nhân văn”, ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông, chia sẻ.

Bên cạnh đời sống tinh thần, Phương Đông Asahi còn khẳng định vị thế tiên phong với mô hình “Viện trong Viện”. Người cao tuổi tại đây được tiếp cận trực tiếp hệ thống y tế chất lượng cao, thừa hưởng toàn bộ thế mạnh chuyên môn từ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Không chỉ được thăm khám, theo dõi sức khỏe mà còn tư vấn chế độ dinh dưỡng khoa học, cá nhân hóa khẩu phần ăn, xây dựng lịch sinh hoạt lành mạnh nhằm duy trì tinh thần lạc quan và thể trạng ổn định mỗi ngày.

Thực đơn dinh dưỡng, phù hợp thể trạng và sức khỏe người cao tuổi

Vượt xa khái niệm chăm sóc sức khỏe truyền thống, Phương Đông Asahi cũng kiến tạo nên một hệ sinh thái nghỉ dưỡng hoàn chỉnh với chuỗi trải nghiệm 5 sao: spa & massage, nhà hàng, bể bơi bốn mùa, phòng tập Asahi Gym cùng nhiều tiện ích nội khu hiện đại. Đặc biệt, đây là mô hình dưỡng lão cao cấp tiên phong tại Việt Nam sở hữu khu tắm khoáng nóng Onsen và xông hơi Jjim Jil Bang - bí quyết chăm sóc sức khỏe toàn diện giúp người cao tuổi thư giãn không giới hạn, cải thiện tuần hoàn, tái tạo năng lượng và tận hưởng chuẩn mực sống thượng lưu.

Đặc quyền trải nghiệm nghỉ dưỡng 5 sao tại Phương Đông Asahi

“Rất tuyệt vời khi Việt Nam đã phát triển và có những viện dưỡng lão đạt tiêu chuẩn quốc tế như Phương Đông Asahi. Gần nửa năm nay, tôi đã không còn cảnh thèm nói chuyện hay chỉ ngóng con cháu về nhà sớm. Ngày nào không được đến lớp gặp các bạn, các cháu nhân viên, tôi lại thấy nhớ”, bà N.H, khách hàng bán trú tâm sự.

Đại diện Phương Đông Asahi chia sẻ, “Không đơn thuần là nơi lưu trú ban ngày, gói Dưỡng lão Bán trú tại Phương Đông Asahi còn là giải pháp dung hòa cho các gia đình trong bối cảnh thời đại mới, trở thành “liều thuốc tinh thần” xóa nhòa cảm giác cô đơn, mang lại một tuổi già an vui, hạnh phúc và trọn vẹn”.

Thông tin liên hệ:

Viện dưỡng lão Phương Đông Asahi

Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, Đông Ngạc, Hà Nội

Hotline: 1900 5288 / 097 807 9356

Email: info@phuongdongasahi.vn

(Nguồn: Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông)