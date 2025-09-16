Xem video:

Nguồn: VTV1

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sáng nay tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết trong 4 nghị quyết, có Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế là 1 trong 4 nghị quyết trụ cột, đã được đề cập trong buổi triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị hôm 18/5. Còn lại là 3 nghị quyết chuyên đề.

"Chúng ta không có thời gian để nói nhiều nữa mà phải hành động, hiện thực hóa" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Bộ Chính trị sẽ ban hành thêm 2 nghị quyết quan trọng, về kinh tế nhà nước và về chấn hưng, phát triển văn hóa

Ông nhấn mạnh cuối năm nay, Quốc hội sẽ họp kỳ họp thứ 10 và cần thể chế hóa ngay 4 nghị quyết được quán triệt hôm nay bằng các nghị quyết, luật có liên quan. Đồng thời, Quốc hội, Chính phủ phải tính toán các nguồn lực để thực hiện.

Tổng Bí thư cho biết Bộ Chính trị sẽ ban hành thêm 2 nghị quyết quan trọng nữa để đảm bảo tổng thể sự phát triển chung. Đó là các nghị quyết về kinh tế nhà nước và chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam.

Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 59 và 3 nghị quyết số 70, 71, 72 là chuyển nhanh từ "ban hành chủ trương" sang "quản trị thực thi", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Tổng Bí thư cho biết Nghị quyết số 59 xác định rất rõ hội nhập quốc tế là động lực chiến lược trên cơ sở nội lực có vai trò quyết định, gia tăng nội lực đi đôi với tranh thủ ngoại lực, gắn kết chặt chẽ hội nhập với bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa hợp tác, vừa đấu tranh.

Việc hội nhập phải đồng bộ, toàn diện, sâu rộng. Các lĩnh vực hội nhập phải gắn kết chặt chẽ, bổ sung cho nhau trong một chiến lược tổng thể, có trọng tâm, trọng điểm, có chọn lọc với lộ trình và bước đi phù hợp. Trong đó, hội nhập kinh tế được xác định là trung tâm, hội nhập trên các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế với ưu tiên hàng đầu là cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy chuyển đổi số.

Hội nhập về chính trị, an ninh, quốc phòng phải hướng tới mục tiêu nâng cao tiềm lực, vị thế đất nước, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, khi đất nước chưa nguy. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải được xác định là đột phá quan trọng hàng đầu, hướng tới việc đưa các chuẩn mực, quy định về khoa học, công nghệ trong nước tiệm cận với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến...

Các đại biểu dự hội nghị

Theo Tổng Bí thư, cần đẩy mạnh thu hút FDI chất lượng cao, nhất là các tập đoàn lớn toàn cầu, có vai trò dẫn dắt một số chuỗi cung ứng quan trọng như công nghệ thông tin, viễn thông, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...; ưu tiên các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có tác động lan tỏa, các khu công nghiệp sinh thái - thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics, các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược trong đó có hạ tầng giao thông...

Với Nghị quyết 70, Tổng Bí thư cho biết, mục tiêu cốt lõi là hệ thống năng lượng phải an toàn, ổn định, có dự phòng tin cậy; cung cấp đủ cho sản xuất và đời sống; chuyển dịch theo hướng xanh, phát thải thấp; vận hành thông minh trên nền tảng số và đảm bảo chi phí hợp lý, minh bạch.

Từ nay đến năm 2030 cần phấn đấu dự phòng công suất tối thiểu 15%, giảm tổn thất điện năng đáng kể; tăng tỷ trọng năng lượng sạch phù hợp quy hoạch; xây dựng các cơ chế thị trường điện cạnh tranh, minh bạch, có lộ trình vững chắc.

Với Nghị quyết 71, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc xác định rõ giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, động lực then chốt để phát triển đất nước. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư, bồi đắp, nâng cao "nguyên khí quốc gia", đầu tư cho tương lai của dân tộc.

Đây là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt, là động lực căn cơ của tăng năng suất, bứt phá năng lực cạnh tranh quốc gia, nuôi dưỡng khát vọng phát triển. Giáo dục và đào tạo phải theo phương châm "Lấy chất lượng làm trục - lấy nhà giáo làm then chốt - lấy công nghệ làm đòn bẩy".

Trong đó, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể là đổi mới chương trình và đánh giá, giảm bệnh thành tích, chống dạy thêm tràn lan; triển khai đánh giá chuẩn hóa, chú trọng kỹ năng cốt lõi; đội ngũ nhà giáo với chuẩn nghề nghiệp mới, đãi ngộ gắn với hiệu quả, các học bổng thu hút sư phạm, bồi dưỡng số, bảo đảm đạo đức và danh dự nhà giáo...

Việc thúc đẩy tự chủ đại học đi đôi với trách nhiệm giải trình, đồng kiến tạo chương trình với doanh nghiệp, tăng cường thực tập có lương, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo.

Về tài chính giáo dục có mục tiêu quan tâm, hỗ trợ nhóm yếu thế bằng những giải pháp phù hợp (không phải là chiếu cố), quỹ phát triển kỹ năng, cơ chế đặt hàng đào tạo theo nhu cầu vùng - ngành...

Kéo dài tuổi thọ cho người dân

Với Nghị quyết 72, Tổng Bí thư chỉ rõ nhiệm vụ tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng bằng tiêm chủng, dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây, giám sát dịch tễ thời gian thực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng giải pháp chú trọng phát triển vắc xin rất hiệu quả, rẻ nhất, nhiều người được sử dụng nhất, ngăn ngừa bệnh tật phát triển và giúp ngành y tế, bác sĩ nhàn hơn. Ông bày tỏ sự phấn khởi khi biết 50% vắc xin đã được sản xuất trong nước và đề nghị ngành nỗ lực hơn để đảm bảo các yêu cầu.

Một giải pháp khác được Tổng Bí thư đề cập là phát triển y tế cơ sở, bác sĩ gia đình để hướng đến từng gia đình, mọi người dân được chăm sóc, bảo vệ, đánh giá sức khỏe.

"Để không ai bị bỏ lại phía sau thì chỉ có triển khai ở cơ sở. Những mô hình như bác sĩ gia đình sẽ làm được việc đó rất tốt, không những khám chữa bệnh mà còn tư vấn bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, vận động thể dục thể thao, phòng bệnh. Những việc này rất dễ làm và cần tập trung thực hiện" - Tổng Bí thư yêu cầu.

Tổng Bí thư cũng đề cập tới việc chăm sóc nâng cao tuổi thọ và gợi ý về mô hình "chống cô đơn" của người cao tuổi. Theo ông, các phản ứng về vấn đề này còn chậm. Ông bày tỏ mong muốn có những mô hình của các công ty tư nhân hay hình thành các trung tâm trong lĩnh vực này.

Theo Tổng Bí thư, việc chăm sóc người già, người có tuổi nên giống như chăm sóc học sinh.

"Những người ở độ tuổi 70-80 thường có con cháu đi làm, đi học nên chỉ loanh quanh trong nhà, cô đơn, ít vận động... Các trung tâm dưỡng lão nên xây dựng mô hình sáng ô tô đón đi, chiều ô tô đưa về. Buổi sáng, người cao tuổi đến gặp bạn bè, đồng nghiệp, bạn cũ... để tâm sự, nói chuyện, học thể thao, âm nhạc, văn hóa, văn nghệ rồi chiều lại về với con cháu. Những mô hình như vậy rất hay.

Tất cả phải chủ động những việc như thế để kéo dài tuổi thọ cho người dân. Thiếu nhi rất quan trọng nhưng người cao tuổi cũng quan trọng không kém. Chúng ta phải rất chú trọng các giải pháp cho vấn đề này" - Tổng Bí thư đặt vấn đề và yêu cầu các bộ, ngành kết hợp để bàn bạc, thực hiện.