Dấu mốc mới của Phương Đông trên bản đồ y tế khu vực

Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương 2026 (Best Specialized Hospitals Asia-Pacific) đánh giá năng lực chuyên sâu của các cơ sở y tế trong khu vực. Bảng xếp hạng do Newsweek - tạp chí tin tức và bình luận uy tín (thành lập năm 1933 tại Mỹ) - phối hợp cùng tổ chức nghiên cứu dữ liệu toàn cầu Statista (Đức) thực hiện thường niên.

Năm 2026 đánh dấu lần đầu Việt Nam góp mặt trong phạm vi đánh giá, mở thêm dấu mốc cho y tế trong nước trên bản đồ khu vực.

Bảng xếp hạng được Newsweek công bố (danh sách sắp xếp theo bảng chữ cái, không phân hạng). Ảnh: DNCC

Trong số gần 1.000 cơ sở y tế được đưa vào đánh giá, Việt Nam có 11 bệnh viện được vinh danh. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông là một trong những đại diện tiêu biểu góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay, cùng nhiều bệnh viện lớn trong nước như Chợ Rẫy, Bạch Mai, Việt Đức… Kết quả phản ánh nỗ lực đầu tư chuyên môn, công nghệ và chất lượng chăm sóc của Phương Đông, đồng thời đánh dấu bước tiến trên hành trình tiệm cận các chuẩn mực y tế khu vực.

Thước đo khắt khe và sự ghi nhận thực chất

Bảng xếp hạng sử dụng hệ thống đánh giá đa chiều, kết hợp uy tín chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng và kết quả chăm sóc từ người bệnh.

Uy tín chuyên môn được xác định qua khảo sát hàng nghìn bác sĩ, nhà quản lý và chuyên gia trong khu vực. Người tham gia đề xuất các cơ sở nổi bật nhưng không được đề cử nơi đang công tác, nhằm bảo đảm khách quan.

Đánh giá từ giới chuyên môn được đối chiếu với hệ thống chứng nhận, kiểm định trong nước và quốc tế, phản ánh các tiêu chuẩn về hạ tầng, quản trị và chuyên môn. Bảng xếp hạng cũng xem xét PROMs - hệ thống đánh giá chất lượng chăm sóc qua trải nghiệm và kết quả do người bệnh phản ánh. Sự kết hợp này tạo nên kết quả toàn diện, đa chiều.

Đội ngũ chuyên môn và quy trình can thiệp chuẩn hóa giúp nâng cao chất lượng điều trị, góp phần đưa Phương Đông ghi danh tại bảng xếp hạng của Newsweek. Ảnh: DNCC

Chia sẻ về dấu mốc này, ông Nguyễn Công Minh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phương Đông - cho biết: “Việc được ghi danh trong bảng xếp hạng Châu Á - Thái Bình Dương cho thấy hướng đi mà Phương Đông kiên định theo đuổi - lấy chuyên môn làm nền tảng, công nghệ làm trợ lực và người bệnh làm trung tâm - đang tạo nên những giá trị thiết thực. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện dịch vụ và mang đến cho người bệnh sự chăm sóc ngày càng toàn diện hơn.”

Nền tảng chuyên môn tạo đà vươn tầm quốc tế

Với một bảng xếp hạng đề cao năng lực chuyên sâu, sự hiện diện của Phương Đông cho thấy hiệu quả của chiến lược đầu tư đồng bộ về quy mô, đội ngũ, công nghệ và năng lực điều trị, hướng tới những chuẩn mực ngày càng cao trong chăm sóc sức khỏe.

Các chuyên khoa được kết nối qua hệ thống trung tâm chuyên sâu và cơ chế phối hợp liên chuyên khoa. Người bệnh được theo dõi từ tầm soát, chẩn đoán đến điều trị, can thiệp và chăm sóc lâu dài. Với trường hợp phức tạp, hội chẩn nhiều chuyên khoa giúp đánh giá toàn diện, lựa chọn phương án phù hợp.

Kết nối liên chuyên khoa giúp quá trình thăm khám và điều trị tại Phương Đông liền mạch, thuận tiện. Ảnh: DNCC

Trên nền tảng phối hợp liên chuyên khoa, công nghệ được đầu tư xuyên suốt hành trình chăm sóc. Hệ thống cắt lớp lượng tử NAEOTOM Alpha ứng dụng công nghệ đếm photon trong khoa học vũ trụ, cộng hưởng từ 3.0T, PET/CT, SPECT/CT, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA… và loạt thiết bị thế hệ mới cung cấp những dữ liệu chính xác, giúp bác sĩ phát hiện sớm bất thường, đánh giá rõ tổn thương, cá thể hóa phác đồ và triển khai nhiều kỹ thuật ít xâm lấn, can thiệp trúng đích.

Công nghệ y khoa hiện đại hỗ trợ phát hiện sớm, cá thể hóa phác đồ và nâng cao độ chính xác trong điều trị trúng đích. Ảnh: DNCC

Để chiều sâu chuyên môn tiếp tục được bồi đắp và phát triển bền vững, Phương Đông tạo dựng một dư địa tương xứng về quy mô và hạ tầng. Năm 2026, bệnh viện đưa vào vận hành hai tòa tháp - Trung tâm Ung bướu, Xạ trị & Y học hạt nhân Quốc tế và Trung tâm Nhi Quốc tế; đồng thời mở rộng quy mô gấp 3, đạt ngưỡng 1.000 giường.

Sự mở rộng không chỉ gia tăng năng lực tiếp nhận, mà còn tạo điều kiện đầu tư chiều sâu cho các lĩnh vực mũi nhọn. Kết nối với những thế mạnh ở khám sức khỏe, tầm soát ung thư, ngoại khoa, tiêu hóa và hệ thống IVF - Thai sản - Ở cữ…, bệnh viện hình thành nền tảng chăm sóc chuyên sâu, đồng bộ và toàn diện.

Việc được Newsweek và Statista ghi danh đưa Phương Đông bước vào một hệ quy chiếu rộng hơn, nơi năng lực bệnh viện được đặt cạnh các cơ sở y tế hàng đầu khu vực. Đây là sự ghi nhận cho quá trình bền bỉ nâng cao chuyên môn, chất lượng chăm sóc và tiệm cận các chuẩn mực y tế toàn cầu.

(Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Phương Đông)