Chiều 22/12, UBND phường Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Hội nghị gặp mặt, trao đổi với các tiểu thương, hộ kinh doanh chợ Nhớn để thông tin về thực trạng chợ. Đông đảo tiểu thương tham gia, lắng nghe ý kiến, kiến nghị và thảo luận các giải pháp đưa chợ sớm hoạt động trở lại.

Chợ Nhớn, nay thuộc phường Kinh Bắc, được hình thành và đi vào hoạt động từ năm 1991. Đây là khu chợ truyền thống phục vụ dân sinh, nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Bắc Ninh cũ. Tổng diện tích chợ khoảng 5.600m2, trong đó diện tích xây dựng nhà chợ chính hơn 2.500m2; khu ki-ốt độc lập 325m2; khu nhà vệ sinh 100m2; khu vực kinh doanh ngoài trời khoảng 700m2.

Từ năm 1991 đến năm 2005, chợ được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 4,9 tỷ đồng. Các hạng mục chính như nhà chợ, khu ki-ốt và nhà vệ sinh công cộng được đưa vào khai thác từ năm 1991.

Những năm sau đó, chợ tiếp tục được đầu tư bổ sung như lắp đặt hệ thống cấp nước cứu hỏa (năm 2000), xây dựng nhà cầu chợ số 1 và số 2 (năm 2001 và 2002). Chợ hiện có hệ thống phòng cháy, chữa cháy gồm bể nước 50m3, máy bơm điện, máy bơm xăng và 4 họng nước.

Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc Nguyễn Mạnh Hiếu trao đổi tại buổi gặp mặt.

Toàn khu chợ có 356 điểm kinh doanh, trong đó nhà chợ chính có 215 điểm, 57 ki-ốt độc lập, 84 nhà cầu chợ và khu văn phòng làm việc rộng 144m2. Tuy nhiên, do được xây dựng đã lâu, chợ Nhớn chưa được đầu tư sửa chữa, tu bổ kịp thời nên nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc, cho biết, sau khi cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra và thẩm định, chợ Nhớn được kết luận không đủ điều kiện tiếp tục hoạt động. Vì vậy, chợ buộc phải tạm dừng hoạt động từ ngày 22/7/2022 để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tại thời điểm dừng hoạt động, chợ có 268 hộ kinh doanh.

Hiện nay, bên trong chợ Nhớn trở thành nơi chứa hàng hóa của các tiểu thương. Nhiều kho hàng được quây tôn kín, thậm chí che kín các cột trụ bê tông, gây khó khăn cho việc kiểm tra kết cấu công trình và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do hàng hóa dễ cháy tập trung trong không gian kín.

Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm môi trường, nước đọng, rác thải sinh hoạt không được thu gom cũng đang diễn ra. Đáng lo ngại, khu vực chợ xuất hiện tình trạng các đối tượng nghiện hút tụ tập và trú ngụ qua đêm, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an ninh trật tự và an toàn khu dân cư.

Bà Trần Thị Nga, tiểu thương tại chợ Nhớn, nêu ý kiến.

Trước thực trạng trên, ngày 14/10/2025, Đoàn kiểm tra phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiến hành kiểm tra hiện trạng chợ Nhớn và đề nghị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu các hộ kinh doanh di dời toàn bộ hàng hóa ra khỏi chợ, trả lại mặt bằng cho đơn vị quản lý; đồng thời cân nhắc phương án phá dỡ, xây dựng lại chợ phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Tại hội nghị, nhiều tiểu thương bày tỏ mong muốn chợ sớm được sửa chữa, cải tạo để ổn định kinh doanh.

Bà Trần Thị Nga, tiểu thương phường Kinh Bắc, chia sẻ, sau hơn 3 năm chợ tạm dừng hoạt động, các hộ kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến đời sống. Bà kiến nghị các cấp lãnh đạo sớm có phương án sửa chữa chợ Nhớn khang trang, sạch đẹp, an toàn để bà con yên tâm buôn bán.

Cùng chung ý kiến, ông Trần Công Thành, tiểu thương từng gắn bó hơn 30 năm với chợ Nhớn, cho rằng việc đóng cửa chợ đã gây thiệt hại lớn đến đời sống của các hộ kinh doanh. Ông mong chợ sớm được sửa chữa, tạo điều kiện để tiểu thương trở lại kinh doanh ổn định.

Dù chợ Nhớn đã bị dừng hoạt động nhưng nhiều tiểu thương vẫn bán hàng quanh khu vực chợ.

Hầu hết tiểu thương đang kinh doanh tự phát.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc Nguyễn Mạnh Hiếu khẳng định, chính quyền phường luôn lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng tiểu thương chợ Nhớn. UBND phường sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của bà con; đồng thời xây dựng phương án cải tạo, sửa chữa hoặc xây mới chợ phù hợp với quy hoạch tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn.

Thời gian tới, phường sẽ ưu tiên nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư sửa chữa, cải tạo hoặc xây mới chợ Nhớn; cam kết sớm đưa chợ vào hoạt động trở lại. Chủ tịch UBND phường cũng giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường khẩn trương khảo sát, đề xuất phương án cụ thể và tìm địa điểm phù hợp để bố trí cho tiểu thương kinh doanh tạm thời, hạn chế gián đoạn hoạt động buôn bán.

Lãnh đạo phường mong muốn tiểu thương không kinh doanh tại các điểm tự phát, tiếp tục chia sẻ, đồng lòng và ủng hộ chính quyền trong quá trình triển khai các giải pháp, bảo đảm an toàn, ổn định đời sống.