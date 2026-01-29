Tại Đấu trường sấm diễn ra ngày 8/3 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Đông Anh, Hà Nội, nghệ sĩ không chỉ bước ra từ cánh gà mà xuất hiện từ trên không trung bằng trực thăng; khán giả không chỉ ngồi xem mà trở thành một phần trong bố cục sân khấu 270 độ. Âm nhạc, ánh sáng, chuyển động, đạo cụ, khói, LED, thậm chí cả tiếng động cơ cánh quạt đều được tính toán như một phần của tổng thể trình diễn.

Tổng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cho biết, khi nhận lời tham gia Đấu trường sấm, đạo diễn nhận được đề bài: “Nêu cao tinh thần chiến, rất tích cực và luôn đối mặt với những khó khăn, thử thách để vươn tới những điều đẹp đẽ hơn". Chính đề bài này khiến đạo diễn và ê-kíp ngồi lại với nhau nhiều ngày liền, không phải để nghĩ ra một sân khấu hoành tráng mà để nghĩ ra một sân khấu đúng với tinh thần thử thách đó.

Quán quân 'Em xinh' Phương Mỹ Chi góp mặt trong chương trình.

Đấu trường sấm không được xây dựng như một đêm nhạc thông thường. Đây là một “đấu trường” đúng nghĩa - nơi nghệ sĩ được đặt vào những không gian đối xứng, những cặp trình diễn đối lập hoặc cộng hưởng, những thử thách về di chuyển, thể lực và biểu đạt, để tạo nên một trải nghiệm thị giác - thính giác - cảm xúc liền mạch cho khán giả ngay từ giây phút đầu tiên.

Chi tiết thể hiện rõ nhất tinh thần “đấu trường” của Đấu trường sấm là màn mở đầu bằng trực thăng. Do điều kiện không gian, trực thăng sẽ không đáp trực tiếp tại sân khấu chính mà hạ cánh ở khu vực Sân Tây - nơi đủ rộng và an toàn. Nghệ sĩ di chuyển về sân khấu chính bằng xe Jeep hoặc xe mui trần trong khoảng 60-70 giây. Quãng thời gian này không phải là khoảng trống mà được SlimV tính toán chính xác từng nhịp trong phần nhạc intro.

Quán quân Eurovision 2025 Đức Phúc.

“Một chương trình không nhất thiết phải một phong cách âm nhạc từ đầu đến cuối. Nó giống như phục vụ khán giả nhiều món ăn khác nhau. Quan trọng là ăn món gì trước, món gì sau để khán giả không bị mệt”, SlimV nói. Thay vì đồng nhất, SlimV chọn cách sắp xếp nghệ sĩ theo cặp. Sẽ có những nghệ sĩ tương đồng và những nghệ sĩ đối nghịch. Đấy là cách SlimV đặt các bạn vào cùng với nhau.

Đấu trường sấm quy tụ gần 20 cái tên đang giữ vị trí nổi bật trên thị trường âm nhạc Việt gồm: Rhyder, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Pháp Kiều, Erik, Phương Mỹ Chi, Mỹ Mỹ, Bích Phương, Tăng Duy Tân...

Erik và Đức Phúc xuất hiện trong concept “mở cõi” qua Phù Đổng Thiên Vương, Máu đỏ da vàng. Erik biểu diễn cùng dàn võ sinh Vovinam với tạo hình mạnh mẽ, mang tính thị giác cao. Đức Phúc cưỡi trên ngựa cơ khí khổng lồ - hình ảnh ngựa sắt trong truyền thuyết được hiện thực hóa bằng cơ khí, ánh sáng và chuyển động.

Các nghệ sĩ xuất hiện trong không gian lễ hội dân gian với đoàn rước gồm 12 con ngựa thật và một chiếc kiệu cổ miền Bắc làm bằng voan. Khi ánh sáng xuyên qua lớp voan, chiếc kiệu tạo ra hiệu ứng bóng mờ huyền bí, vừa quen thuộc vừa mới lạ. Những hình ảnh như khăn rằn, hoa sen, võ phục, lễ rước… không được bê nguyên bản lên sân khấu mà được biến tấu bằng ngôn ngữ hiện đại: nón sen fashion, đội hình dancer như ao sen, khăn rằn bay ngang sân khấu bằng zipline, võ sinh trở thành một phần của bố cục thị giác.