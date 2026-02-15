Gala Việc tử tế Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 phát sóng 21h ngày 18/2 (Mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) trên kênh VTV1 và ứng dụng VTVgo, có sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ như Hòa Minzy, Quốc Thiên, Trang Pháp, Hoàng Yến Chibi, Quang Anh… cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc: Giai điệu tự hào, Tết nhà mình, Mãi là người Việt Nam, Việc tử tế - Ai cũng có thể.

Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ: Lan Hương, Đỗ Kỷ, Minh Hòa, Ngọc Hân, Hồng Diễm… và nhiều gương mặt quen thuộc khác.

Hòa Minzy được đánh giá cao không chỉ bởi giọng hát mà còn bởi sự chân thành trong các hoạt động xã hội.

Gala Việt tử tế mang chủ đề Mãi là người Việt Nam gửi gắm thông điệp: hai chữ "người Việt" không chỉ nằm trên căn cước hay hộ chiếu mà hiện diện trong cách chúng ta thương nhau khi hoạn nạn, sẻ chia trong gian khó và âm thầm dựng xây cuộc sống ở bất cứ nơi đâu. Trong dòng chảy hối hả của thời đại, sự tử tế chính là "mã định danh" rõ nét nhất của mỗi người Việt.

Chương trình được triển khai theo 3 chương: Ngọn cờ tự nguyện trong bão lũ, Ngọn cờ nhân ái trong cuộc sống, Ngọn cờ tự hào Việt Nam.

Năm 2025 đi qua với nhiều thiên tai khắc nghiệt nhưng giữa những cơn nước dữ và mất mát, tinh thần đoàn kết của người Việt chưa bao giờ bị cuốn trôi. Mỗi người dân, mỗi chiến sĩ trở thành một ngọn cờ tự nguyện, phất lên bằng hành động và trách nhiệm.

NSND Minh Hoà cùng các nghệ sĩ cùng lan toả việc tử tế.

Gala đưa khán giả trở lại những khoảnh khắc lay động: người đàn ông dừng xe giữa mưa gió cứu hai mẹ con trú nhờ, giây phút hàng nghìn người dân Lý Sơn vỡ òa khi 3 ngư dân trôi dạt suốt hai ngày được trở về, chiếc drone cứu người trong bão lũ tại Đắk Lắk hay câu chuyện hai bố con anh Nguyễn Thanh Tùng trôi dạt 13 giờ trên biển và được tàu hàng cùng lực lượng chức năng cứu sống. Từ người được cứu, anh Tùng cùng gia đình, bạn bè đã lập nhóm cứu hộ, có mặt ở nhiều tâm lũ để hỗ trợ người dân.

Đặc biệt, Gala tôn vinh hành trình của anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng - Đội trưởng Đội 0 đồng SOS 75 Huế với sáng kiến thùng túi mù cứu trợ lũ lụt. Từ ký ức tuổi thơ được cha mẹ đặt vào thùng nhựa tránh lũ, anh đã biến chiếc thùng ấy thành kho cứu sinh chứa lương khô, mì tôm, sữa, nến, đèn pin, chăn… gửi tới người dân vùng ngập.

Ở một lát cắt khác, chương trình kể về thầy giáo Nguyễn Văn Diện - người đã cưu mang gần 40 học trò nghèo dân tộc thiểu số tại Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang). Từ những ngày đầu bất đồng ngôn ngữ đến việc dạy các em từng thói quen nhỏ nhất, thầy trở thành điểm tựa cho nhiều phận đời non trẻ. Trong Gala năm nay, hơn 30 học trò lần đầu về Hà Nội, bước lên sân khấu và đọc thư gửi lời yêu thương tới thầy - khoảnh khắc khiến cả khán phòng lặng đi vì xúc động.

Tinh thần Việt Nam không chỉ lan tỏa trong nước mà còn vươn xa quốc tế. Gala ghi dấu nghĩa tình giữa Việt Nam và Cuba thông qua dự án hợp tác Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo.

Dàn nghệ sĩ hùng hậu tham gia 'Hoa xuân ca' 2026

Phương Mỹ Chi.

Đó là dàn nghệ sĩ hàng đầu gồm: Mỹ Tâm, Soobin, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, NSND Huỳnh Tú, NSND Trọng Tấn, danh ca Bảo Yến, Đan Trường, Quang Dũng, BinZ, Tóc Tiên, Trúc Nhân, Quốc Thiên, Bích Phương, Anh Tú, MIN, Bùi Lan Hương, Hương Tràm, Phương Mỹ Chi, RHYDER, Hà An Huy, Suboi, Double2T, Lâm Phúc, Lamoon, Juky San, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, Vũ Tấn Đạt. Chương trình sẽ phát sóng lần 1 vào 20h ngày 15/2/2026 trên kênh VTV1, VTV3, VTV8, VTV Cần Thơ, VTV Go và phát sóng lần 2 vào 21h30 ngày 16/2/2026 trên kênh VTV3.

Để gia tăng sự kết nối, trao truyền giữa các thế hệ nghệ sĩ, chương trình sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và phong cách khác nhau tạo nên bức tranh đa sắc của âm nhạc Việt Nam hôm nay. Họ sẽ cùng nhau thể hiện tinh thần của chủ đề “Giang sơn gấm vóc” qua những tiết mục được dàn dựng riêng, tôn vinh vẻ đẹp của văn hoá, con người và khát vọng Việt Nam.

Mỹ Tâm

Âm nhạc của Hoa xuân ca 2026 được định hướng theo tinh thần sáng tạo – tươi mới – giàu cảm xúc, đậm chất Việt nhưng cũng tràn đầy hơi thở hiện đại và trẻ trung. Đây sẽ là linh hồn của chương trình, nơi âm nhạc vừa tôn vinh cội nguồn văn hoá, vừa phản chiếu tinh thần năng động, tự tin và hội nhập của Việt Nam hôm nay. Chương trình có những tiết mục múa được dàn dựng công phu và đặc sắc, gây ấn tượng mạnh về thị giác, xuất hiện ở phần mở đầu của mỗi chương, truyền tải ý niệm về chủ đề của chương và tôn vinh tài năng của nghệ sĩ múa Việt Nam.



Nhà báo Diệp Chi - Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: "Khán giả vẫn thường nói về sự kết hợp của các nghệ sĩ như là 1 đặc sản của Hoa xuân ca. Đó là sự kết hợp cô các thành viên trong cùng 1 gia đình lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, chúng tôi có tiết mục của những nghệ sĩ mà tưởng chừng như dòng nhạc của họ, độ tuổi của họ, thế hệ của họ gần như là không liên quan tới nhau. Nhưng mà họ đã rất hào hứng khi nhận được những lời đề nghị của VTV. Chúng tôi tin rằng những tiết mục như vậy sẽ làm nên nét đặc sắc riêng của Hoa Xuân Ca mà không sân sân khấu nào có được".

Trailer "Hoa Xuân Ca":