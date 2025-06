Ở tập 4 của Em xinh say hi, sau khi chọn đội và đấu giá bài hát, 30 "em xinh" bước vào vòng thi đầu của live stage 2. Chỉ các thành viên của đội có tổng điểm cao nhất sau 2 vòng mới an toàn, 6 người có điểm cá nhân thấp nhất trong các đội còn lại sẽ chia tay chương trình.

Sau 7 "anh trai" Wean, Quang Hùng MasterD, Gemini Hùng Huỳnh, Negav, Dương Domic, Jsol, Pháp Kiều, khách mời đặc biệt Tăng Duy Tân xuất hiện. Nam ca sĩ thừa nhận hồi hộp vì ít tham gia chương trình truyền hình thực tế, là khách mời duy nhất không đến từ Anh trai say hi.

Tăng Duy Tân thẳng thắn thừa nhận may mắn khi được về đội của Bích Phương vì cả hai từng hợp tác. Khi bị Phương Ly "chất vấn" tại sao không chọn cô dù cũng từng hát chung, Tăng Duy Tân đáp rằng đây là "số phận". Bích Phương lập tức giải thích mình đã "bốc" được giọng ca Bên trên tầng lầu, không phải anh tự chọn.

Tăng Duy Tân sẽ hỗ trợ cho đội của Bích Phương, Hoàng Duyên, LyHan, Muộii.

Nhóm của Phương Mỹ Chi, Pháo, Phương Ly, Chi Xê và Wean mở màn live stage 2 với tiết mục Hề, kết hợp giữa nghệ thuật tuồng truyền thống và chất liệu âm nhạc hiện đại.

Các thành viên mặc trang phục mang dấu ấn sân khấu truyền thống, mở đầu bằng phân đoạn mang âm hưởng hát bội (tuồng), được phối theo phong cách sôi động, trẻ trung. Tiết mục sau đó chuyển sang phong cách hiện đại, với vũ đạo sôi động, phần rap – hát đối đáp của Wean và Pháo. Phương Mỹ Chi và Phương Ly gây ấn tượng với các câu hát mang phong cách tuồng, chèo.

Phương Mỹ Chi cho biết cả nhóm được NSƯT Ngọc Khanh tư vấn, học hát trực tuyến cùng Nhà hát Tuồng Việt Nam khu vực miền Bắc để đảm bảo sự chỉn chu trong cách hát, nhả chữ, lấy hơi, chuyển động hình thể.

Nhóm 'Hề'.

Đội của Yeolan, Ngô Lan Hương, Han Sara, Lamoon và Jsol biểu diễn Red flag theo phong cách đường phố, đậm chất underground, diện trang phục táo bạo với những đường cắt xẻ. Các "em xinh" lột xác gợi cảm, Jsol lần đầu nhảy theo phong cách quyến rũ cùng các đồng nghiệp nữ. Ca khúc truyền tải thông điệp đề cao giá trị bản thân, yêu thương chính mình, không bị lừa dối bởi những lời ngọt ngào.

Ở tiết mục We belong together, nhóm của Miu Lê, Juky San, LyLy, DANMY và Dương Domic hóa những họa sĩ trẻ, mang lên sân khấu 4 bức tranh chân dung khổ lớn – trong đó có hình của Dương Domic. Giọng ca Mất kết nối “giả danh” một vũ công trên sân khấu, xuất hiện khi tấm ảnh của mình được hạ xuống. Ca khúc có giai điệu ngọt ngào, bắt tai, mở đầu bằng một đoạn thơ do Miu Lê thể hiện, truyền tải thông điệp rằng tình yêu không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thành.

Đội của 52Hz, Orange, Mỹ Mỹ, Châu Bùi và Pháp Kiều biểu diễn tiết mục Ballad duy nhất ở vòng 1 - Không đau nữa rồi kể về hành trình cảm xúc của một cô gái sau chia tay. Sân khấu được dàn dựng công phu, với đường chạy dài dành cho phân đoạn của Mỹ Mỹ. Gần 20 vũ công hỗ trợ tiết mục, tạo hiệu ứng hoành tráng. Orange có màn lộn vòng (backflip) chuyên nghiệp. 52Hz được khen ngợi khi mở màn với kết thúc tiết mục với chất giọng truyền cảm, ma mị.

Nhóm 'Red flag' - 'We belong together' - 'Không đau nữa rồi'.

Qua bình chọn từ 300 khán giả tại trường quay, đội Không đau nữa rồi và Hề hiện giành vị trí đầu bảng, tạo nền tảng thuận lợi cho vòng sau. Ở vòng 2, 4 tiết mục còn lại sẽ được trình diễn với sự hỗ trợ của Quang Hùng MasterD, Gemini Hùng Huỳnh, Negav và Tăng Duy Tân.

Concert của Em xinh say hi chính thức được công bố sẽ tổ chức vào tháng 9.

Ảnh, video: BTC