Sau 1 năm sôi nổi của thị trường âm nhạc, Giải thưởng âm nhạc Làn sóng xanh 2025 trở thành nơi diễn ra cuộc đua nghẹt thở giữa những gương mặt, sản phẩm tiêu biểu nhất năm.

Cuộc đối đầu nảy lửa

Về các hạng mục dành cho nghệ sĩ, 2 hạng mục Nam ca sĩ/Rapper của năm và Nữ ca sĩ/Rapper của năm luôn là tâm điểm của tranh luận hàng năm.

Trái ngược với màn trao giải làm dậy sóng mạng xã hội vào năm ngoái, năm nay hạng mục Nam ca sĩ/Rapper của năm lại không gây nhiều áp lực cho hội đồng bình chọn. Dù Tùng Dương, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD và Nguyễn Hùng đều là những gương mặt ấn tượng nhưng Soobin vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất.

Trong 1 năm, anh tổ chức thành công liên tiếp 3 concert cá nhân All rounder thu hút tổng cộng khoảng 40.000 khán giả; ra mắt 2 MV Dancing in the dark và Mục hạ vô nhân đạt thành tích tốt; thành công chặng đầu tiên của dự án Xẩm đến trường và không quá khi nói anh "gánh" sức hút của cả chương trình Tân binh toàn năng.

Căng thẳng hơn là hạng mục Nữ ca sĩ/Rapper của năm khi Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi được đánh giá là nổi bật hơn các đề cử còn lại gồm Đông Nhi, MIN và Văn Mai Hương.

Với siêu phẩm Bắc Bling, Hòa Minzy trở thành nghệ sĩ thành công nhất 4 tháng đầu năm 2025, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn với MV Nỗi đau giữa hòa bình - sản phẩm tiêu biểu của sự kiện A80.

Nếu thành công của Hòa Minzy là cú nhảy vọt, Phương Mỹ Chi lại liên tiếp thăng hạng khi đoạt quán quân Em xinh say Hi, giải Ba Sing! Asia, sở hữu 2 bản hit Ếch ngoài đáy giếng và Bóng phù hoa đồng thời đóng vai chính phim Nhà gia tiên đạt doanh thu 242 tỷ đồng.

Rất khó để so sánh độ thành công của Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi. Tuy nhiên, không khó nhận thấy thành tích của Hòa Minzy phù hợp hơn với tiêu chí của Làn sóng xanh - một giải thưởng âm nhạc vì dấu ấn của Phương Mỹ Chi có phần thiên về màu sắc của mạng xã hội.

Ở hạng mục Gương mặt mới xuất sắc, thành tích của nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Hùng gần như lấn át hoàn toàn 4 "anh trai, em xinh" 52Hz, buitruonglinh, Lamoon và Lyhan với 2 bài hit quốc dân Phép màu và Còn gì đẹp hơn cũng như góp mặt trong phim điện ảnh Mưa đỏ.

MV "Bắc Bling"

Trường hợp của Nguyễn Hùng có thể ví như "một bước lên mây", từ tân binh ít người biết đến ngôi sao được săn đón trong cả 2 lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Điều này càng đáng nể khi đây là thành công tự thân bằng tài năng nghệ thuật thuần túy, không nhờ truyền hình thực tế hay truyền thông xã hội.

Trong khi đó, hạng mục Ca sĩ đột phá khá khó đoán. Phương Mỹ Chi là đề cử nặng ký nhưng nếu xét tiêu chí chấm giải, (S)TRONG Trọng Hiếu không hề kém cạnh khi sở hữu bản hit quốc dân Kho báu.

Trường hợp khá đáng tiếc là ca sĩ Tùng Dương khi bản hit Tái sinh có độ viral tốt nhưng nổi lên vào thời điểm đầu năm 2025, ấn tượng trong hội đồng bình chọn sẽ có phần mờ nhạt hơn so với các bản hit vào giữa và cuối năm.

Càng nhiều hit, càng khó chọn

Về các hạng mục dành cho sản phẩm, trọng điểm rơi vào bộ ba Ca khúc của năm, MV của năm và Album của năm.

Ở hạng mục Ca khúc của năm, dù đều là đề cử nặng ký nhất, Viết tiếp câu chuyện hòa bình có phần nhỉnh hơn Bắc Bling nhờ bối cảnh là hai sự kiện trọng đại A50, A80 của đất nước.

"Viết tiếp câu chuyện hòa bình" là tác phẩm có sức nặng về chất lượng lẫn số liệu nhưng có quá nhiều người đóng góp vào thành công tổng thể. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, nếu Viết tiếp câu chuyện hòa bình giành chiến thắng, BTC Làn sóng xanh sẽ gặp khó khăn trong khâu trao cúp khi thành công của tác phẩm này có ít nhất 4 ca sĩ góp phần là Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng và Tùng Dương.

Ngược lại, ở hạng mục MV của năm, Bắc Bling khó có đối thủ dù xét về thành tích hay chất lượng sản phẩm.

Điều đáng tiếc của Làn sóng xanh năm nay là các tác phẩm như Phép màu, Còn gì đẹp hơn hay Nỗi đau giữa hòa bình đều rất xứng đáng nhưng ngôi vị chiến thắng chỉ có một.

Hạng mục Album của năm có thể khiến hội đồng bình chọn đau đầu khi phải cân đo giữa yếu tố nghệ thuật và thương mại.

Dear MIN của Min và Xoay tròn của Hoàng Dũng được giới chuyên môn đánh giá cao về nghệ sĩ tính. Giai nhân của Văn Mai Hương là sản phẩm cân bằng nhất. Giữa một vạn người của Phùng Khánh Linh nổi bật ở tính đột phá còn Made in Vietnam của DTAP với concept con rồng cháu tiên đang thể hiện đúng nhất tinh thần dân tộc năm vừa qua.

Hạng mục Bài hát hiện tượng thường là "sân sau" của Ca khúc của năm. Nếu Ca khúc của năm là nơi Bắc Bling và Viết tiếp câu chuyện hòa bình tranh giải, Bài hát hiện tượng có thể là sân chơi để Còn gì đẹp hơn - đề cử nặng ký nhất ''đấu'' với Kho báu và Tái sinh.

Nguyễn Hùng là hiện tượng âm nhạc của năm 2025. Ảnh: IGNV

Song hành với sự bùng nổ của thị trường điện ảnh, hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích trở lại sau 7 năm vắng bóng. Bên cạnh 2 ứng cử viên sáng giá là Nỗi đau giữa hòa bình và Phép màu, Dù cho tận thế đang sở hữu lợi thế về số liệu trong khi Mặt trời trong bóng tối có thể gợi người nghe nhớ về một mùa A50 đầy kỷ niệm.

Với hạng mục Sự kết hợp xuất sắc, Bắc Bling, Made in Vietnam, Mục hạ vô nhân và Vườn hồng đều chưa phải những phép thử quá sáng tạo, đột biến hay thú vị. Đề cử ít nổi bật nhất là Cay của Khắc Hưng và Jimmii Nguyễn lại cho thấy nhiều điểm mới lạ, độc đáo hơn.

Cái khó của BTC

Hàng năm, hai sự kiện công bố danh sách đề cử và trao giải của Làn sóng xanh luôn thu hút tranh luận vì nhiều lý do khách quan.

Về đề cử, cần lưu ý danh sách đề cử của giải thưởng Làn sóng xanh luôn là nơi số liệu lên tiếng, không có chỗ cho những sản phẩm "chất lừ nhưng ít người nghe" - điều mà ngay cả BTC cũng không thể can thiệp.

Vì đề cử dựa trên số liệu khách quan, nhiều nghệ sĩ được đánh giá cao về thẩm mỹ âm nhạc nhưng thành tích yếu vắng bóng tại giải thưởng nhiều năm. Ảnh: IGNV

Kế đến, vì là giải thưởng của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (nay là Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM), Làn sóng xanh luôn đề cao yếu tố thuần phong mỹ tục, không thể ghi nhận những nghệ sĩ có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Đây có thể là lý do mà album Trap của Rhyder - với 2 bài Thói hư và Nét luân có nhiều từ nhạy cảm - không góp mặt trong hạng mục Album của năm dù chất lượng, số liệu không tệ.

11 hạng mục quan trọng do hội đồng bình chọn bỏ phiếu. Năm nay, hội đồng bình chọn gồm gần 200 thành viên, trong đó gần 80 người là nhạc sĩ, nhà sản xuất; còn lại là nhà báo, truyền thông, đạo diễn, MC, ca sĩ...

Hai hạng mục Hoà âm phối khí và Nhà sản xuất của năm do gần 80 nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc bình chọn; phiếu của những thành viên khác không được tính.

Chỉ những hạng mục như Nam ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất, Nữ ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất hay Top 10 bài hát được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Vì vậy, ở khía cạnh nào đó, có thể nói các hạng mục tranh giải ở Làn sóng xanh cũng là cuộc khảo sát, phép thử về tâm lý và mối quan hệ trong showbiz.

Những nghệ sĩ quá xa cách đồng nghiệp, truyền thông sẽ không giành được lợi thế tại các giải thưởng lớn. Ảnh: Tư liệu

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, mối quan hệ tốt với 200 - 250 thành viên hội đồng bình chọn có thể là lợi thế của nghệ sĩ được đề cử. Trái lại, những người quá xa cách, ít giao hảo với đồng nghiệp có thể gặp bất lợi trong quá trình bỏ phiếu.

Đây có thể là nguyên do dẫn đến những lần trao giải gây tranh cãi lớn như sự kiện rapper HIEUTHUHAI thắng áp đảo hạng mục Nam ca sĩ/Rapper của năm với 44,2% số phiếu bình chọn trong tổng số 6 đề cử, trong đó có Sơn Tùng M-TP.

Dự đoán kết quả của Báo VietNamNet Bài hát hiện tượng: Còn gì đẹp hơn Ca khúc của năm: Viết tiếp câu chuyện hòa bình Ca khúc nhạc phim được yêu thích: Nỗi đau giữa hòa bình Sự kết hợp xuất sắc: Mục hạ vô nhân MV của năm: Bắc Bling Album của năm: Made in Vietnam Gương mặt mới xuất sắc: Nguyễn Hùng Ca sĩ đột phá: (S)TRONG Trọng Hiếu Nam Ca sĩ/Rapper của năm: Soobin Nữ ca sĩ/Rapper của năm: Hòa Minzy

Mi Lê