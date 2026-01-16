Ca sĩ Phương Mỹ Chi. Ảnh: FBNV

Trên fanpage chính thức, công ty quản lý đăng tải văn bản chính thức phản hồi các thông tin bịa đặt, vu khống ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Cụ thể, 3 ngày qua, công ty ghi nhận việc một số cá nhân và tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ và lan truyền thông tin bịa đặt ca sĩ Phương Mỹ Chi có liên quan đến việc sử dụng chất cấm.

Đại diện pháp lý của Phương Mỹ Chi khẳng định toàn bộ thông tin nêu trên hoàn toàn sai sự thật. Tuy nhiên, những nội dung này vẫn đang được lan truyền theo hướng đồn thổi, suy diễn và xuyên tạc trên không gian mạng.

"Hành vi phát tán thông tin sai sự thật đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, hình ảnh và hoạt động nghề nghiệp chính đáng của ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng như môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng", văn bản nêu.

Đại diện pháp lý cũng cho rằng hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cụ thể là quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015; tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); và hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Vì vậy, phía công ty yêu cầu chấm dứt việc đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc dẫn lại các thông tin sai sự thật; gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm và không suy diễn, cắt ghép hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

"Chúng tôi sẽ xử lý đến cùng, không khoan nhượng đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cố tình xâm phạm danh dự, uy tín của ca sĩ Phương Mỹ Chi", trích văn bản.