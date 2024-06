Phương Trinh Jolie nói cô hạnh phúc sau 2 năm "về chung một nhà" với diễn viên Lý Bình. Cả hai kết hôn vào tháng 4/2022, sau 4 năm hẹn hò. Bước vào hôn nhân, họ có lúc bỡ ngỡ, bất đồng song tình yêu giúp cặp đôi dần thấu hiểu, sống trách nhiệm vì nhau.

Phương Trinh Jolie và ông xã - diễn viên Lý Bình.

Từ khi kết hôn, đôi vợ chồng xác định tích góp để dựng tổ ấm. Cả hai không rạch ròi tiền chồng hay vợ mà cùng quản lý. Nếu có khoản nào lớn cần chi, họ sẽ trao đổi với nhau. Mục tiêu chung của Phương Trinh và Lý Bình là vun đắp gia đình được hạnh phúc.

Ca sĩ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đời vì suốt hơn 2 năm qua luôn làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha.

"Tôi cảm ơn anh vì luôn là điểm tựa vững chắc cho cả gia đình. Lúc mọi người quay lưng với tôi, anh ấy vẫn ở đó. Anh không chỉ chăm sóc tôi mà còn giúp chỉ dạy con gái học hành. Bé Mia - con gái riêng của tôi rất thân với bố, thường chia sẻ mọi điều lớn nhỏ", Phương Trinh Jolie kể thêm.

Nữ ca sĩ thấy may mắn vì có ông xã làm điểm tựa tinh thần.

Theo Phương Trinh Jolie, nhiều người bên cạnh khi cô xinh đẹp, thành công nhưng giai đoạn tuột dốc, thấy bản thân xấu xí, đau khổ, thất bại, chỉ có duy nhất Lý Bình.

Nữ diễn viên tiết lộ vừa mang thai con thứ 3. Suốt thời gian qua, ông xã luôn là điểm tựa tinh thần cho cô. Biết vợ mang bầu nặng nhọc, anh thay cô quán xuyến công việc, lo liệu sinh hoạt trong nhà.

Phương Trinh Jolie kể cô bất ngờ, vỡ òa khi biết mình có bé thứ 3. Trước đó, cô mang thai và sinh con trai Tyga bằng phương pháp IVF (thụ tinh nhân tạo). Riêng lần này, nữ ca sĩ lại mang thai tự nhiên.

Tổ ấm nhỏ của Phương Trinh Jolie.

"Khi có thêm con trách nhiệm người mẹ của tôi càng nặng nề hơn. Tôi phải sống tốt, tử tế để làm gương cho con", cô nói thêm. Thời gian qua, Phương Trinh Jolie tu tập, nghe pháp thoại để giúp mình sống thiện lành, tránh xa những điều xấu.

Ca sĩ tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Phương Trinh được biết đến khi đoạt giải Đặc biệt ở Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006. Năm 2011, cô gia nhập nhóm Amigo G cùng Ngân Khánh và Lan Trinh nhưng nhóm nhanh chóng tan rã.

Năm 2014, cô đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie để theo đuổi con đường solo. Cô từng phát hành các MV như: Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You... Ngoài ca hát, cô còn lấn sân điện ảnh.