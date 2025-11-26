LỜI TÒA SOẠN Câu chuyện phân cấp, phân quyền tuyển dụng giáo viên nên giao cho Giám đốc Sở GD-ĐT hay Chủ tịch UBND xã, phường đang nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự quan tâm. VietNamNet ghi nhận ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý để cùng góp thêm giải pháp về vấn đề này.

Trong quá trình góp ý cho dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, một số đại biểu Quốc hội đề xuất trao quyền cho từng trường học tự tuyển dụng giáo viên rồi báo cáo về cấp xã, phường. Đề xuất này đang thu hút sự quan tâm lớn của các địa phương, những nơi trực tiếp chịu tác động nếu cơ chế được áp dụng.

PV VietNamNet đã trao đổi với ông Nghiêm Văn Hách, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Đa (tỉnh Bắc Ninh) để nghe quan điểm từ góc độ địa phương có nhu cầu về tuyển giáo viên.

Ông Nghiêm Văn Hách nhận định việc trao thêm quyền cho các trường học là một hướng đi phù hợp với xu thế đổi mới giáo dục. Tuy nhiên, theo ông, không phải cấp nào cũng đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ vốn giàu tính chuyên môn như tuyển dụng viên chức giáo viên.

“Tôi ủng hộ tinh thần phân quyền, giao quyền, nhưng việc tuyển dụng giáo viên theo tôi nghĩ phải giao cho đơn vị có chuyên môn thực hiện”, ông Hách nói.

Ý kiến một số phường, xã ở Bắc Ninh cũng lo lắng khi được trao quyền tự tuyển giáo viên.

Ông Hách cho rằng nên tiếp tục giao quyền tuyển dụng giáo viên cho Sở Nội vụ và Sở GD-ĐT để thực hiện theo phân cấp quản lý.

Khi được hỏi về quan điểm giữ quyền tuyển dụng giáo viên ở cấp Sở, ông Hách phân tích rõ các khía cạnh: “Sở GD-ĐT là cơ quan có chuyên môn về giáo dục, Sở Nội vụ có chuyên môn về quản lý cán bộ, công chức, viên chức nên có thể tổ chức được bộ máy tuyển dụng bài bản nhất, có chuyên môn sư phạm ở mức cao nhất. Tuyển giáo viên đâu chỉ là nhận hồ sơ, mà cần đánh giá năng lực, phẩm chất, nghiệp vụ sư phạm thông qua soạn giáo án và khả năng đứng lớp”, ông Hách nói.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Đa cũng cho rằng hiện số lượng cán bộ phụ trách quản lý giáo dục cấp xã còn thiếu, nếu có cũng chỉ 1 cán bộ phụ trách lĩnh vực này. Ngoài ra, số lượng cần tuyển thêm ở các cấp học, các trường thuộc xã sẽ không nhiều, chỉ một vài chỉ tiêu, nếu thành lập một hội đồng tuyển dụng là không khả thi và tốn kém.

Cũng theo ông Hách, cấp xã đang "gánh" rất nhiều nhiệm vụ từ hành chính, an ninh trật tự, văn hóa - xã hội, đất đai, môi trường... Nếu thêm nhiệm vụ tuyển dụng, thẩm định, phê duyệt hay giám sát tuyển dụng giáo viên thì khối lượng công việc sẽ càng trở nên quá tải với bộ máy hiện tại trong khi đó các Sở chuyên ngành hoàn toàn có thể làm tốt việc này.

Ông cũng thẳng thắn chia sẻ, phân cấp quá mạnh mà không đi kèm cơ chế kiểm soát có thể tạo ra kẽ hở gây tiêu cực trong tuyển dụng.

Không ủng hộ việc giao ngay quyền tuyển dụng đồng loạt về cấp trường hoặc cấp xã, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đa cho rằng, có thể xem xét phân quyền cho cấp xã chủ trì khi có số lượng chỉ tiêu tuyển dụng lớn, nhưng phải có sự giám sát, hướng dẫn của 2 Sở chuyên ngành.

Cùng liên quan đến vấn đề này, từ góc nhìn thực tiễn quản lý tại cơ sở, ông Nguyễn Cương Nghị, Chủ tịch UBND phường Hạp Lĩnh (tỉnh Bắc Ninh), cho rằng việc giao quyền tuyển dụng giáo viên về từng trường hoặc cấp xã, phường là chưa phù hợp với năng lực hiện nay.

Ông Nghị phân tích, bộ máy cấp xã, phường vốn được thiết kế để đảm nhiệm các công việc hành chính – xã hội tổng hợp, không có bộ phận chuyên môn về giáo dục hay nhân sự đủ mạnh để chủ trì một kỳ tuyển dụng có tính chất đặc thù như tuyển giáo viên.

“Cấp xã/phường hiện nay chưa đủ năng lực để tự tổ chức thi tuyển. Đội ngũ cán bộ của xã/phường cũng không đảm bảo về số lượng lẫn chuyên môn để thành lập một hội đồng tuyển dụng độc lập và đạt chuẩn”, ông Nghị nói.

Một khó khăn lớn khác là chi phí tổ chức thi tuyển. Theo Chủ tịch UBND phường Hạp Lĩnh, số lượng giáo viên cần tuyển hằng năm ở mỗi trường hoặc mỗi xã là không nhiều. Nếu mỗi địa phương nhỏ tổ chức riêng một đợt thi, chi phí nhân sự, cơ sở vật chất, giám sát và chấm thi sẽ tăng lên rất cao, dẫn đến lãng phí nguồn lực.

“Nhu cầu tuyển dụng ở từng trường không lớn. Nếu mỗi xã, phường tổ chức thi riêng sẽ tốn rất nhiều kinh phí và nhân lực”, ông Nghị chia sẻ.

Theo ông Nghị, phương án hợp lý nhất hiện nay vẫn là duy trì mô hình các trường đăng ký chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng, sau đó Sở Nội vụ và Sở GD-ĐT đứng ra tổ chức kỳ thi tập trung. Bên cạnh đó, theo ông Nghị, tuyển dụng giáo viên không chỉ dừng ở khâu thi tuyển mà còn liên quan tới thẩm định hồ sơ, kiểm tra bằng cấp, đánh giá năng lực sư phạm, thậm chí xem xét sự phù hợp với chương trình giáo dục.

“Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật tuyển dụng, mà còn liên quan đến chất lượng giáo dục lâu dài. Vì vậy, cần thực hiện ở nơi có đủ năng lực và chuyên môn”, Chủ tịch UBND phường Hạp Lĩnh nói.