Nên giao cho trường tuyển dụng và chỉ báo cáo cấp xã

Đại biểu Đỗ Huy Khánh (đoàn Đồng Nai) - một người trưởng thành từ ngành giáo dục đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này.

Đề cập đến việc phát triển nguồn lực của giáo dục, đại biểu Khánh nhắc tới nội dung trong dự thảo nghị quyết quy định: Giám đốc Sở GD&ĐT thực hiện thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh.

Vấn đề tuyển dụng, sử dụng giáo viên được dư luận xã hội quan tâm

Ông chia sẻ câu chuyện thực tế của địa phương: “Đồng Nai có 95 xã, phường với hàng nghìn trường từ cấp tiểu học, mầm non đến THCS. Mỗi phòng, ban của sở (mầm non, tiểu học, THCS và THPT) chỉ có 5 người. Những người đó liệu có đi tuyển dụng giáo viên thay cho các đơn vị được không? Chắc chắn là không bao giờ làm được”.

Theo đại biểu, việc ủy quyền về các trường tuyển dụng cũng không giải quyết được vấn đề khi vẫn phải xây dựng kế hoạch, báo cáo, chờ sở phê duyệt rồi mới đăng tuyển. Quy trình nhiều tầng nấc khiến thời gian kéo dài, trong khi Luật Giáo dục lại yêu cầu có tiết thực hành trong xét tuyển.

Đại biểu Đỗ Huy Khánh (đoàn Đồng Nai). Ảnh: Quốc hội

"Nếu tổ chức thi tập trung tại cấp tỉnh cho hàng ngàn trường mầm non, tiểu học, THCS thì liệu có đảm bảo không?”, đại biểu Khánh băn khoăn.

Ông đặt câu hỏi về khâu ra đề, thành lập hội đồng, tổ chức chấm thi – những công việc mà chính ông từng trực tiếp tham gia. Chưa kể, nhiều giáo viên phải đi hàng trăm km để dự thi. “Có những trường cách xa 200km, các em muốn thi mà phải tập trung trên tỉnh thì rất phiền hà”.

Bên cạnh đó, ông cũng lo ngại, sau khi trường báo cáo với sở là đã tuyển dụng xong, sở sẽ làm văn bản chuyển về dưới xã. "Bởi theo Luật Tổ chức chính quyền, người ra quyết định bổ nhiệm, bố trí vào vị trí đó không phải là giám đốc sở mà lại là chủ tịch xã. Chúng ta đang thấy ở đây có sự chồng chéo", đại biểu cho biết.

Vì vậy, đại biểu cho rằng, việc các trường có nhu cầu tuyển thì giao hẳn cho trường tuyển luôn và chỉ cần báo cáo cấp xã. Khi ở xã có nhu cầu tuyển giáo viên thì chỉ cần đăng tuyển một bước là xong, không phải lòng vòng. Từ thực tiễn đó, đại biểu đề nghị giao cho trường tuyển dụng và chỉ báo cáo cấp xã.

Cần xem xét lại việc phân cấp thẩm quyền

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (đoàn Phú Thọ) cho hay, ông nhất trí về việc phân cấp đối với giám đốc sở GD&ĐT và chủ tịch xã về cơ chế trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhân lực ngành giáo dục.

"Tuy nhiên, tôi đề nghị ban soạn thảo xem xét lại việc phân cấp cho giám đốc sở GD&ĐT thực hiện toàn bộ thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bố trí, phân công, thay đổi vị trí làm việc đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập và đối với cơ sở giáo dục công lập liên quan đến phạm vi 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên", đại biểu Nguyễn Văn Mạnh cho hay.

Theo ông, chỉ nên giao thẩm quyền này cho giám đốc sở GD&ĐT trong 3 trường hợp: Đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của sở GD&ĐT; biệt phái đối với trường hợp nhà giáo và nhân viên từ xã thừa sang xã thiếu; điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập liên quan đến phạm vi 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên.

“Tôi đề nghị phân cấp thẩm quyền cho chủ tịch xã thực hiện thẩm quyền tuyển dụng, luân chuyển, thuyên chuyển, phân công đối với nhà giáo và nhân viên cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền và liên quan đến phạm vi 2 đơn vị hành chính cấp xã trở lên trên cơ sở vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế đã được cấp thẩm quyền giao, tránh phát sinh nhiều thủ tục phức tạp”, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh nêu quan điểm.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TPHCM) quan tâm tới thẩm quyền thành lập, cho phép hoạt động giáo dục. “Điều 52 dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục nêu, giao cho chủ tịch xã quyết định thành lập trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Tôi đề nghị ban soạn thảo xem xét, bổ sung tiêu chuẩn về năng lực thẩm định của cấp xã và cơ chế kiểm soát của cấp tỉnh, tránh tình trạng thành lập trường mà không bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, từ đó giáo viên phải gánh rủi ro chất lượng, chịu áp lực từ phụ huynh, thanh tra và xã hội", ông Hùng nói.