TRUNG QUỐC - Vài giờ trước khi gặp tai nạn đuối nước qua đời, diễn viên Tiền Thủy Minh vẫn vui vẻ trò chuyện cùng đồng nghiệp, hẹn sáng hôm sau ăn khoai lang. Tất cả trở thành ký ức cuối cùng về bà khiến mọi người đau lòng.

Theo Sohu, vụ việc diễn viên Tiền Thủy Minh qua đời thương tâm do chết đuối thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả bày tỏ xót xa, cầu nguyện diễn viên sớm siêu thoát.

Diễn viên Tiền Thủy Minh qua đời thương tâm vì đuối nước.

Yến Tử - người bạn thân trong đoàn hát của Tiền Thủy Minh vừa chia sẻ về phút cuối đời của nữ nghệ sĩ. Đêm 11/10 - tức vài tiếng trước khi gặp nạn, nữ diễn viên vừa cùng đoàn kịch kết thúc đêm diễn tại 1 vùng quê.

Ở hậu trường, các nghệ sĩ tẩy trang, thu dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi diễn hôm sau. Tiền Thủy Minh lúc này ngồi trò chuyện cùng một số đồng nghiệp.

Yến Tử cho biết diễn viên khi ấy vẫn vui vẻ, nhắc đến chuyện ăn uống và những món mình yêu thích. Bà còn nhờ đồng nghiệp sáng hôm sau dậy sớm hấp giúp ít khoai lang rồi mang đến cho mình.

Sáng 12/10, Yến Tử thức dậy chuẩn bị khoai để mang đến cho Tiền Thủy Minh. Tuy nhiên, khi nồi khoai đang hấp dang dở, cô bất ngờ nhận tin nữ diễn viên gặp tai nạn bên bờ sông và qua đời.

"Tôi bàng hoàng, không thể tin người bạn vừa cười nói cùng mình vài giờ trước đã ra đi. Những củ khoai lang cô ấy còn chưa kịp ăn, còn lời hẹn tưởng chừng giản dị trở thành ký ức day dứt", người này kể.

Cái chết đột ngột của nữ diễn viên cũng khiến nhiều người chú ý đến những vất vả của các nghệ sĩ kịch dân gian, những người vẫn miệt mài theo nghề giữa điều kiện làm việc nhiều khó khăn.

Theo giới truyền thông, với các nghệ sĩ hoạt động trong những đoàn kịch dân gian, việc lưu diễn qua nhiều vùng nông thôn, phục vụ các lễ hội và sự kiện địa phương là công việc quen thuộc. Họ thường phải diễn liên tiếp nhiều ngày, mỗi ngày có thể gồm cả suất chiều lẫn suất tối.

Diễn viên Tiền Thủy Minh diễn tại 1 đoàn kinh kịch địa phương, thiếu thốn nhiều về vật chất.

Với các nghệ sĩ biểu diễn kinh kịch, trang phục sân khấu không chỉ phục vụ những vai diễn mà còn là tài sản gắn liền với công việc mưu sinh. Nhiều bộ được thêu đính cầu kỳ, sử dụng chất liệu lụa và satin, đòi hỏi phải được bảo quản cẩn thận để tránh hư hỏng.

Khác với nghệ sĩ thuộc các đoàn kịch lớn có điều kiện được hỗ trợ về trang phục, những người biểu diễn tại các đoàn dân gian thường phải tự đầu tư và bảo quản đồ diễn. Nếu trang phục bị hư hỏng, họ có thể phải tự chi trả khoản tiền sửa chữa hoặc thay mới.

"Việc lưu diễn tại những khu vực nông thôn, ven sông cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Một số lối đi ven kênh, bờ sông thiếu hệ thống chiếu sáng và lan can bảo vệ. Vào ban đêm, mặt đá ẩm ướt hoặc trơn trượt khiến người đi đường gặp nguy hiểm. Tiền Thủy Minh đã không may gặp chuyện rồi ra đi", 1 người thân cận chia sẻ.

Tiền Thủy Minh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi, chuyên đảm nhận vai Hoa đán - những nhân vật nữ trẻ trong kinh kịch. Với ngoại hình nổi bật cùng giọng hát cao, nữ nghệ sĩ tạo dựng vị trí riêng trong lòng khán giả yêu bộ môn này.

Trong nhiều năm, bà theo các đoàn kịch tư nhân lưu diễn khắp các vùng nông thôn, dành phần lớn cuộc đời cho sân khấu truyền thống.

Lễ tiễn biệt Tiền Thủy Minh được tổ chức tại quê nhà tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nhiều bạn bè trong giới nghệ thuật và khán giả yêu kinh kịch đã đến để vĩnh biệt bà.

Clip truyền thông đưa tin cái chết của Tiền Thủy Minh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu