Ngày 25/3, Lưu Hiểu Khánh (71 tuổi) đăng tải bài viết trên mạng xã hội, khẳng định tin đồn về việc cô qua đời hoàn toàn sai sự thật.

Nữ diễn viên viết: “Lại thấy tin tôi chết, sao mọi người lại muốn thấy tôi như vậy?” và trích dẫn câu nói: “Sinh ra cùng một cội nguồn, sao lại đối xử nhau quá khắc nghiệt?”. Thực tế, người lan truyền tin đồn này chính là cháu trai của cô.

Lưu Hiểu Khánh cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn, xác nhận người đăng tin ở nước ngoài là cháu trai (Jingran).

Trước đó, cư dân mạng xôn xao trước bài đăng: “Theo tin đồn, nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Hiểu Khánh đã tử vong tại bể bơi phim trường Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang”, khiến cộng đồng bàn tán rầm rộ.

Hồi tháng 6/2025, cô từng phải lên tiếng phủ nhận tin đồn tương tự: “Đây là tin gì vậy? Tôi lại chết một lần nữa sao?”. Lần này, nguồn tin từ người thân khiến nữ diễn viên đặc biệt phẫn nộ và tổn thương.

Sinh năm 1955 tại Trung Quốc, Lưu Hiểu Khánh là nữ diễn viên kỳ cựu, nổi tiếng với nhiều vai diễn trên truyền hình và điện ảnh như Võ Tắc Thiên, Tiểu Hoa, Đốt Cung A Phòng... đồng thời được yêu mến nhờ lối trò chuyện thẳng thắn, hài hước trên mạng xã hội.

Ở tuổi 71, bà vẫn hoạt động năng nổ trong làng giải trí, từ đóng phim ngắn, livestream bán hàng đến tham gia các chương trình truyền hình.

Nguồn: Sohu