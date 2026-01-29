Khởi động từ năm 2008 với những chiếc Vespa đầu tiên lăn bánh tại nhà máy Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phúc cũ), hành trình của Piaggio Việt Nam đã ghi dấu những cột mốc tăng trưởng ấn tượng. Đáng chú ý, Piaggio đã chạm mốc 500.000 xe vào năm 2014, đạt 1 triệu xe vào năm 2019 và bứt tốc ngoạn mục để nhân đôi con số này chỉ sau 6 năm tiếp theo.

Cột mốc 2 triệu xe vào tháng 12/2025 là lời khẳng định cho năng lực quản trị của đội ngũ nhân sự Việt. Từ quy mô ban đầu, đến nay tổ hợp tại Phú Thọ đã vươn mình thành trung tâm sản xuất chiến lược, cung ứng các dòng thương hiệu cao cấp như Vespa, Piaggio và Aprilia cho các thị trường chiến lược không chỉ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, mà còn tại Châu Âu và Châu Mỹ .

Trong giai đoạn 2019 - 2025, nhà máy đã liên tục được tăng vốn và nâng công suất lên mức 400.000 sản phẩm/năm. Việc chủ động gia tăng quy mô sản xuất không chỉ giúp Piaggio đón đầu nhu cầu ngày càng lớn của thị trường toàn cầu mà còn khẳng định sự tin tưởng vào môi trường đầu tư ổn định tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc được Tổng cục Hải quan công nhận là Doanh nghiệp Ưu tiên (AEO - Authorized Economic Operator) vào tháng 3/2024, đã mang tới "tấm thẻ thông hành" giúp Piaggio Việt Nam tự tin thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu, khẳng định vai trò là trung tâm cung ứng xe cùng phụ tùng và phụ kiện quan trọng cho các nước trong khu vực và thế giới.

Kết hợp với lợi thế về hạ tầng đồng bộ của tỉnh Phú Thọ, địa phương vừa lọt Top 10 điểm đến hấp dẫn đầu tư năm 2025, Piaggio đã xây dựng một tổ hợp sản xuất quy mô và chiều sâu, bao gồm nhà máy sản xuất động cơ hiện đại, dây chuyền lắp ráp công suất lớn cùng Trung tâm R&D duy nhất tại khu vực.

Chính tại đây, các đột phá công nghệ như hệ thống phanh ABS hay động cơ iGet mạnh mẽ đã được ứng dụng, giúp sản phẩm nội địa đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải quốc tế khắt khe từ E3 đến E5+, cùng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật khác của từng thị trường. Việc sở hữu trung tâm R&D cho phép ra mắt các dòng xe chiến lược, khẳng định trình độ của kỹ thuật viên Việt Nam trong việc vận hành và tối ưu hóa các quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Triết lý lấy con người làm trọng tâm và chiến lược “Không tì vết” (Spotless) cũng là một mảnh ghép không thể thiếu trong thành công này. Piaggio Việt Nam đã khéo léo kết hợp giữa công nghệ và chất lượng theo tiêu chuẩn đột phá của Ý với bàn tay tài hoa của hơn 1.000 nhân sự địa phương, biến nguồn nhân lực trở thành giá trị cốt lõi. Sự đầu tư bài bản cho đội ngũ kỹ thuật viên không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn châu Âu mà còn mang về những giải thưởng danh giá, tiêu biểu là 6 năm liên tiếp đạt danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và chứng nhận Great Place To Work 2025.

Piaggio hướng đến là hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Italia. Trong bối cảnh Italia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong khối EU, sự lớn mạnh của Piaggio tại Phú Thọ là minh chứng rõ nét cho hiệu quả từ dòng vốn FDI chất lượng cao.

Tháng 9/2025, chuyến thăm chính thức của Thứ trưởng Bộ Doanh nghiệp và Sản xuất Italia Valentino Valentini tới Việt Nam đã đặt dấu mốc quan trọng trong việc củng cố quan hệ kinh tế song phương. Thông qua các cuộc gặp gỡ cấp cao với Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương, hai nước đã khẳng định cam kết thúc đẩy dòng vốn đầu tư và giao thương tích cực giữa hai quốc gia. Trong khuôn khổ đó, chuyến thăm của ông Valentino Valentini tới nhà máy Piaggio không chỉ ghi nhận những kết quả sản xuất ấn tượng tại thị trường, mà còn là lời khẳng định cho sự thành công của mô hình doanh nghiệp Italia làm cầu nối kinh tế.

Chính sự vận hành hiệu quả và tín hiệu phát triển tích cực này đã tạo đà cho cột mốc 2 triệu xe được công bố vào tháng 12/2025. Thành tựu này là tín hiệu rõ nét cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến chiến lược cho các tập đoàn quốc tế ưu tiên đầu tư chiều sâu và phát triển bền vững.