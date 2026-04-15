Phía sau mỗi chu kỳ IVF là những câu chuyện áp lực về chi phí, thời gian, đặc biệt là vấn đề tâm lý. Việc phải thực hiện nhiều lần quá trình kích trứng, chọc trứng, chuyển phôi,... luôn là nỗi ám ảnh lớn với mỗi gia đình. Chính vì vậy, ước nguyện “thành công ngay từ lần đầu” là kỳ vọng của tất cả các cặp vợ chồng mong con.

Piezo ICSI mang thêm cơ hội cho những ca IVF khó

Thực tế, không ít trường hợp phải trải qua nhiều lần làm IVF mới có thể đón con. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố: độ tuổi của hai vợ chồng, bệnh lý nền phức tạp, chất lượng trứng và tinh trùng không ổn định, phôi kém phát triển,... từ đó dẫn đến thất bại làm tổ.

Do đó, từng công đoạn trong thụ tinh trong ống nghiệm IVF đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao, đặc biệt là giai đoạn tạo phôi, bước then chốt quyết định khả năng thụ tinh. Các công nghệ hỗ trợ ở giai đoạn này liên tục được cải tiến, trong đó Piezo ICSI - tiêm tinh trùng vào bào tương trứng bằng xung rung vi cơ học được xem như “phiên bản nâng cấp" của ICSI - kỹ thuật tiêm tinh trùng vào trứng truyền thống, giúp nâng cao đáng kể tỷ lệ thụ tinh thành công.

Chuyên viên phôi học thực hiện kỹ thuật tạo phôi với Piezo ICSI

Chuẩn hóa từng thao tác bằng công nghệ, mở rộng cánh cửa làm cha mẹ

Tỷ lệ thành công được nâng cao không chỉ đến từ công nghệ tiên tiến, mà còn từ việc tối ưu từng thao tác vi mô. Piezo ICSI được xem là chìa khóa mở rộng cánh cửa cho các cặp đôi hiếm muộn khi cho phép ca IVF chỉ cần một noãn, một tình trùng vẫn có cơ hội.

Nếu như trước đây, ICSI truyền thống sử dụng kim đầu nhọn để đưa tinh trùng vào trứng. Điều này có thể gây tổn thương noãn, thậm chí dẫn đến thoái hóa, đặc biệt ở những trứng có màng mỏng và nhạy cảm. Thì hiện nay công nghệ mới Piezo ICSI ứng dụng xung điện piezo để phá vỡ màng bào tương của trứng, đồng thời sử dụng kim đầu tù nên tinh trùng được tiêm một cách chính xác và an toàn.

Piezo ICSI sử dụng vi kim đầu tù kết hợp các xung năng lượng nhỏ để tiêm

Các nghiên cứu lâm sàng gần đây cho thấy, kỹ thuật Piezo-[L1LK1] ICSI có khả năng nâng tỷ lệ thụ tinh lên mức cao (khoảng 70 - 83%), vượt đáng kể so với phương pháp ICSI truyền thống (khoảng 45 - 75%). Đồng thời, tỷ lệ thoái hóa noãn được ghi nhận giảm rõ rệt, từ mức 12 - 18% xuống khoảng 4 - 7%.

“Thực tế lâm sàng cho thấy, kết quả thụ tinh và phát triển phôi nang khi ứng dụng Piezo ICSI đều vượt trội hơn, đặc biệt đối với các trường hợp IVF phức tạp, cực ít trứng hoặc tinh trùng. Các phôi tạo thành từ Piezo ICSI cũng có xu hướng ổn định hơn, phát triển tốt hơn so với phương pháp truyền thống”, BS. Nguyễn Bình Dương - Trưởng Trung tâm Y học sinh sản Hiếm muộn Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết.

Phương án hiệu quả và an toàn cho những ca IVF khó

Không phải mọi trường hợp IVF đều cần đến Piezo ICSI. Tuy nhiên, kỹ thuật này đặc biệt phát huy hiệu quả ở những nhóm bệnh nhân từng thất bại với ICSI cổ điển hoặc có số lượng và chất lượng trứng, tinh trùng kém.

IVF Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh ứng dụng Piezo ICSI trong IVF

Điển hình là nhóm phụ nữ trên 35 tuổi, trứng có màng mỏng, dễ tổn thương, hoặc đã trải qua nhiều chu kỳ IVF không thành công. Ở những trường hợp này, chỉ một tác động cơ học nhỏ cũng ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thụ tinh.

Theo BS. Nguyễn Bình Dương, Piezo ICSI còn được xem là giải pháp hiệu quả cho bệnh nhân có số lượng trứng ít, dùng trứng đông lạnh để tạo phôi hoặc trứng nhạy cảm. Việc giảm thiểu lực tác động sẽ giúp bảo toàn tối đa chất lượng noãn, đồng thời bảo toàn sức khỏe sinh sản cho người vợ.

Đặc biệt, công nghệ này mở ra cơ hội tạo phôi cho những trường hợp tinh trùng rất ít, thậm chí không tìm thấy tinh trùng trong tinh dịch, bao gồm cả các ca đã thực hiện Micro-TESE. Nhờ đó, nhiều nam giới bị vô tinh vẫn có cơ hội làm cha, điều mà trước đây gần như không thể.

Ứng dụng hiệu quả kỹ thuật tiên tiến trong phác đồ điều trị IVF cá thể hóa. Ảnh minh hoạ

Tại IVF Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, Piezo ICSI là một trong những kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến đang được ứng dụng. Thay vì áp dụng một phác đồ chung, kỹ thuật này được triển khai linh hoạt trong chiến lược điều trị cá thể hóa, góp phần tối ưu hiệu quả tạo phôi và nâng cao cơ hội thành công ngay từ chu kỳ đầu.

(Nguồn: Trung tâm IVF Hồng Ngọc)