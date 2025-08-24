Tấm pin mặt trời trời thường "đóng băng" trong điều kiện lạnh giá, khiến sản lượng điện giảm đáng kể. Các hệ thống năng lượng mặt trời, vốn có khả năng tăng sản lượng điện lên tới 40% so với các tấm pin cố định, thường gặp sự cố khi pin dự phòng mất hiệu suất trong mùa đông lạnh giá.

Wiltson Energy, một nhà sản xuất pin lithium, vừa công bố một loại pin có khả năng hoạt động ổn định ở nhiệt độ cực thấp, dành riêng cho các hệ thống năng lượng mặt trời.

Sản phẩm này được kỳ vọng sẽ giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của ngành năng lượng tái tạo là sự sụt giảm hiệu suất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trung Quốc ra mắt pin mặt trời siêu chịu lạnh.

Daniel Fan, Giám đốc dự án tại Wiltson Energy, cho biết pin truyền thống phải được làm nóng trước hoặc tắt hoàn toàn trong thời tiết cực lạnh, khiến các bộ phận bị kẹt và mất đi sản lượng điện quý giá.

Wiltson Energy đã phát triển pin LiFePO4 26650 công nghệ mới. Pin có thể hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng, từ -40 độ C đến 60 độ C, và sạc an toàn ngay cả khi đóng băng mà không cần bộ phận gia nhiệt bổ sung.

Loại pin này có thể duy trì hơn 90% công suất ngay cả ở nhiệt độ -40 độ C. Nhờ đó, động cơ của các tấm pin vẫn hoạt động với mô-men xoắn ổn định, đảm bảo tấm pin luôn được căn chỉnh chính xác với mặt trời.

Ông Robert Xie, Giám đốc điều hành của Wiltson Energy, nhận định đây không chỉ là một nâng cấp kỹ thuật, mà là một bước tiến quan trọng giúp công nghệ năng lượng mặt trời hoạt động tốt hơn trong mọi điều kiện khí hậu.

Với thiết kế nhỏ gọn, loại pin mới này lý tưởng cho việc triển khai theo mô-đun và có thể hoạt động như một nguồn điện chính hoặc bộ lưu điện (UPS). Nó có thể chuyển đổi liền mạch trong vòng 10 ms khi lưới điện gặp sự cố, đảm bảo các tấm pin mặt trời hoạt động liên tục ngay cả trong bão tuyết hoặc đêm cực lạnh.

Hiện Trung Quốc trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng mặt trời thông qua một chiến lược toàn diện, kết hợp giữa chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, đầu tư lớn vào sản xuất và công nghệ, cùng với việc triển khai quy mô khổng lồ.

Trung Quốc sản xuất phần lớn các tấm pin mặt trời và các linh kiện liên quan trên toàn cầu. Họ kiểm soát gần như toàn bộ chuỗi cung ứng, từ polysilicon (nguyên liệu thô) đến các tấm pin hoàn chỉnh.

Nhờ sản xuất hàng loạt và hiệu quả kinh tế theo quy mô, Trung Quốc có thể sản xuất các sản phẩm năng lượng mặt trời với giá cực kỳ cạnh tranh.