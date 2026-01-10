Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, hướng tới mục tiêu mở rộng kênh phân phối pin chính hãng, nâng cao trải nghiệm người dùng và góp phần tăng cường nhận diện hàng “thật” trong bối cảnh trên thị trường vẫn còn nhiều sản phẩm kém chất lượng, hàng giả trôi nổi.

Nghi thức ký kết xác lập thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận, Pin Nam Phương - đơn vị nhập khẩu và phân phối pin Maxell và pin NP tại thị trường Việt Nam - sẽ phối hợp cùng Viettel Post Hà Nội triển khai bán hàng các dòng sản phẩm pin chính hãng thông qua hệ thống bưu cục và điểm giao dịch Viettel Post. Việc đưa sản phẩm lên kênh bán hàng chiến lược Viettel Post giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận pin chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, đồng thời củng cố niềm tin vào hệ thống bán lẻ uy tín.

Trưng bày sản phẩm pin Maxell và pin NP chính hãng tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Trí Nhân - CEO, Co-Founder Pin Nam Phương - cho biết, hợp tác với Viettel Post Hà Nội là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống phân phối bền vững, đưa pin chính hãng đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời góp phần hạn chế rủi ro từ hàng giả, hàng nhái ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng sử dụng.

Đại diện hai bên trao tặng quà lưu niệm

Đại diện Viettel Post Hà Nội, ông Vũ Ngọc Quảng - Giám đốc Viettel Post Hà Nội - khẳng định, Viettel Post luôn ưu tiên phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân. Việc hợp tác với Pin Nam Phương không chỉ giúp đa dạng hóa danh mục hàng hóa chính hãng tại hệ thống Viettel Post, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, phù hợp định hướng phát triển mô hình bưu chính - thương mại hiện đại trong thời gian tới.

Thông qua hợp tác chiến lược này, hai bên thống nhất coi đây là cơ sở quan trọng để tăng cường mối quan hệ phối hợp lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời khẳng định Viettel Post Hà Nội là kênh bán hàng chiến lược cung cấp pin Maxell và pin NP chính hãng tới người tiêu dùng.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị