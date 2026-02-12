Valentine giữa siêu lễ hội: một ngày hẹn hò full trải nghiệm

Thay vì bắt đầu Valentine của bạn trong quán ăn hay quán cà phê chật kín người, thử tưởng tượng bạn đang hẹn hò giữa một không gian lễ hội trải rộng bên biển, bên rừng, mang đậm hơi thở thiên nhiên và cảm xúc thăng hoa.

Sau khi đón bình minh trên biển, hành trình tình yêu có thể mở đầu bằng tour tham quan rừng Sác. Với không khí trong lành cùng hệ sinh thái động, thực vật trên cạn và thủy sinh phong phú, nơi đây chắc chắn sẽ làm thỏa mãn những tâm hồn yêu thiên nhiên.

Gió biển mát rượi, rừng ngập mặn xanh thẳm tạo nên một background mà chỉ cần giơ máy lên là các cặp đôi đã có ngay ảnh đẹp

Điểm hẹn tiếp theo là cung đường hoa xuân với 600 gốc mai, đào khoe sắc tựa như một “studio ngoài trời” khổng lồ. Sắc vàng của mai phương Nam hòa cùng sắc hồng của đào phương Bắc, đan xen những đại cảnh nghệ thuật và linh vật năm mới tạo nên background vừa truyền thống vừa hoành tráng. Các cặp đôi có thể lưu lại bộ ảnh Valentine độc bản - nơi mùa xuân miền Nam hòa cùng tinh hoa Bắc Bộ trong cùng một khung hình.

Không gian ngập tràn sắc hoa của cùng đường mai - đào là background check-in “auto” đẹp

Bầu trời Cần Giờ buổi sáng trở thành phông nền lãng mạn hiếm có khi 22 khinh khí cầu đồng loạt khoe sắc, tạo nên một background mà không filter nào trên mạng có thể thay thế. Khoảnh khắc hai người cùng bay lơ lửng trên không trung, phía trên là trời xanh, phía dưới là biển rừng trải dài, cảm giác như đang bước vào một cảnh phim điện ảnh hơn là một buổi hẹn thông thường.

Bay giữa không trung cho tình yêu thăng hoa là trải nghiệm “phải thử” dịp Valentine này

Nếu đủ máu phiêu, trải nghiệm bay dù lượn ở độ cao hàng chục mét sẽ là cú twist đáng thử. Từ trên cao, rừng ngập mặn, biển xanh và dòng người du xuân hiện ra thu nhỏ trong tầm mắt. Giữa lưng chừng không trung, một nụ hôn hay cái nắm tay cùng tiếng cười vang lên theo gió đủ để khiến Valentine trở thành ký ức không thể nào quên.

“Hạ cánh” trở lại mặt đất, buổi hẹn tiếp tục trôi theo nhịp lễ hội. Hơn 40 gian hàng ẩm thực ba miền mang đến đủ món ngon và sản vật Tết, từ hương vị truyền thống đến biến tấu hiện đại. Những góc check-in ven biển, sân khấu biểu diễn nghệ thuật, những khoảng không gian mở hướng thẳng ra đại dương khiến buổi hẹn hò không còn giới hạn trong một nhà hàng, mà trải rộng giữa thiên nhiên.

Thế giới ẩm thực ba miền cùng các trò chơi hấp dẫn tạo thêm gia vị cho tình yêu

Điểm nhấn cảm xúc của chuỗi ngày hẹn hò rơi vào tối 15/2 khi bầu trời Cần Giờ bừng sáng với màn pháo hoa tầm cao rực rỡ. Những chùm ánh sáng bung nở trên nền trời biển, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh, tạo nên khoảnh khắc vừa choáng ngợp vừa lãng mạn. Giữa tiếng reo vui và ánh sáng ngập tràn, lời hẹn ước trao nhau trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết, như một dấu mốc khép lại Valentine theo cách rất riêng.

Thay vì đợi tới giao thừa, các cặp đôi có thể cùng nhau chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa sớm vào tối 15/2 tại Cần Giờ

Giữa dòng người du xuân tấp nập, Valentine ở Cần Giờ vượt khỏi khuôn khổ một buổi hẹn hò thông thường. Đó là cảm giác hai người cùng bước vào tâm điểm của mùa xuân và viết nên một phiên bản lễ tình nhân thật khác, để mỗi lần nhắc lại vẫn thấy tim mình rung lên một nhịp.

Mùa xuân đầu tiên “choáng ngợp” tại Cần Giờ

Khác với những sự kiện đơn lẻ thường thấy, Green Paradise Tet Fest được tổ chức theo mô hình “lễ hội trong lễ hội”, chia thành nhiều phân khu và lớp trải nghiệm đan xen. Mỗi không gian có một chủ đề riêng, từ văn hóa truyền thống đến trình diễn hiện đại, từ hoạt động ban ngày đến sự kiện ban đêm. Cách vận hành mạch lạc và quy mô lớn cho thấy đây không chỉ là một lễ hội Tết, mà là phép thử cho năng lực tổ chức điểm đến ở tầm lớn hơn.

Dòng người du xuân tấp nập check-in tại Cần Giờ

Phía sau bức tranh sôi động ấy là siêu đô thị Vinhomes Green Paradise được phát triển gắn với tiêu chí ESG++ với nhiều tiện ích tầm cỡ quốc tế, như biển hồ nhân tạo nước mặn tự nhiên Paradise Lagoon hơn 800 ha; tòa tháp Landmark 108 tầng; Nhà hát Sóng Xanh 7 ha với sức chứa 5.000 chỗ; VinWonders Cần Giờ 122 ha mang đến gần 200 trò chơi, núi tuyết nhân tạo cao 68 m... Nơi đây được kỳ vọng đón 40 triệu lượt khách mỗi năm, đưa Cần Giờ trở thành điểm đến du lịch - vui chơi giải trí - nghỉ dưỡng mới của khu vực.

Cây mai Phú Quý cổ thụ 150 tuổi đang bước vào giai đoạn bung nở, trở thành điểm check-in và cầu may thu hút hàng nghìn du khách mỗi ngày

Từ mùa xuân rực rỡ đầu tiên, bức tranh ấy đang dần hiện rõ: Cần Giờ không chỉ đông vui trong dịp Tết, mà hướng tới nhịp sống sôi động bốn mùa - nơi du khách mọi lứa tuổi tìm thấy những khung hình “độc quyền”, người trẻ tận hưởng những cuộc hẹn “không đụng hàng”, và tất cả đều háo hức muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.

Thu Loan