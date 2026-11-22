Từ ngày 21/11, PNJ áp dụng chính sách thu đổi mới, cho phép khách chuyển sản phẩm vàng sang trang sức kim cương hoặc kim cương rời. Tuy nhiên, chiều chuyển đổi ngược lại bị giới hạn.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa thông báo điều chỉnh phương án xử lý giao dịch thu đổi, áp dụng từ ngày 21/11 cho đến khi có thông báo mới.

Theo chính sách này, PNJ chia sản phẩm thành 5 nhóm. Nhóm 1 gồm vàng miếng SJC, nhẫn khoen, vàng Phúc Lộc Tài và vàng Kim Bảo. Nhóm 2 gồm trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu và trang sức ngọc trai.

Nhóm 3 gồm trang sức dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Ý và trang sức CZ, ECZ, đá tổng hợp. Nhóm 4 gồm trang sức vàng 22-24K và quà tặng sưu tầm. Nhóm 5 là kim cương rời.

Theo phương án chuyển đổi, sản phẩm thuộc nhóm 1 có thể được chuyển sang các nhóm 2, 3, 4 và 5, tức trang sức kim cương, trang sức đá màu, trang sức vàng hoặc kim cương rời.

PNJ thanh toán 100% giá trị vào ngày giao dịch (T) hoặc ngày kế tiếp (T+1). Như vậy, thời gian chi trả được rút ngắn một ngày so với chính sách công bố vào ngày 30/9 - thời điểm áp dụng mốc T+2.

Khách hàng sở hữu vàng miếng SJC, nhẫn khoen PNJ được chuyển đổi sang kim cương và trang sức kim cương, tuy nhiên không áp dụng theo chiều ngược lại.

Ngược lại, khách hàng sở hữu trang sức kim cương hoặc kim cương rời chỉ được chuyển đổi sang sản phẩm thuộc nhóm 2 và nhóm 5. Các sản phẩm này không được chuyển sang vàng miếng SJC, nhẫn khoen hay trang sức vàng 22-24K.

Đối với phương thức nhận tiền ở nhóm trang sức 22-24K, quà tặng sưu tầm, trang sức dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Italy, CZ/ECZ và đá tổng hợp cũng được rút ngắn thời gian thanh toán từ 7 ngày xuống còn trong ngày giao dịch hoặc ngày kế tiếp.

Trong khi đó, các sản phẩm trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu, trang sức ngọc trai và kim cương rời vẫn áp dụng lịch thanh toán kéo dài 120 ngày. Theo đó, khách hàng nhận 10% giá trị vào ngày giao dịch hoặc ngày kế tiếp, 20% vào ngày thứ 30, 25% vào ngày thứ 60, 25% vào ngày thứ 90 và 20% còn lại vào ngày thứ 120.

Như vậy, thay đổi đáng chú ý của chính sách lần này là PNJ rút ngắn thời gian thanh toán đối với vàng và một số nhóm trang sức. Riêng trang sức kim cương, trang sức đá màu, ngọc trai và kim cương rời vẫn giữ lịch chi trả trong 120 ngày.

Cũng trong thông báo này, PNJ đã nâng số lượng cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại lên 141 điểm trên toàn quốc, tăng 31 cửa hàng so với hồi tháng 7.

Thời gian thực hiện giao dịch cũng thay đổi theo giờ hoạt động của cửa hàng, thay vì giới hạn trong khung 15-17h hàng ngày như trước.

Việc PNJ điều chỉnh chính sách thu đổi diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang đối mặt với áp lực tài chính. Trong bài phỏng vấn đăng trên website chính thức ngày 20/11, Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công cho biết tình hình tài chính của công ty đang “hết sức khẩn cấp”.

Theo ông Công, doanh số chưa đủ bù đắp chi phí vận hành thường xuyên, khiến doanh nghiệp liên tục thua lỗ hàng tháng. PNJ hiện có khoảng 17.000 tỷ đồng hàng tồn kho, trong đó ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng là kim cương và trang sức kim cương chậm luân chuyển. Một phần hàng hóa đang lưu thông cũng được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay.

Vì vậy, quy mô tài sản tồn kho lớn chưa đồng nghĩa với khả năng chuyển đổi ngay thành tiền để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán. Ông Công cho hay với nguồn lực hiện tại, PNJ không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại bằng tiền theo chính sách T+120 như trước.

“Tôi hiểu nhiều người đã mua sản phẩm và xem đó là một khoản tích lũy, thay vì một món trang sức đơn thuần. Vì vậy, điều chỉnh cách chi trả phải đi cùng phương án giải quyết quyền lợi rõ ràng. Khó khăn của doanh nghiệp không làm sự chờ đợi của khách hàng bớt cấp thiết”, ông Công nói.