Rút ngắn thời gian thanh toán cho khách bán lại

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương điều chỉnh giảm thời gian thanh toán so với quy định hiện hành khi công ty mua lại sản phẩm từ khách hàng.

PNJ chưa công bố chi tiết phương án mới. Theo phương án trước đó, doanh nghiệp kéo dài thời gian thanh toán lên tối đa 120 ngày, chia thành 5 đợt. Nghị quyết mới cho biết việc điều chỉnh sẽ được áp dụng khác nhau theo từng dòng sản phẩm, trên cơ sở cân đối với tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp.

Ở diễn biến khác, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ và là con gái Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung, bán 7 triệu cổ phiếu PNJ trong ngày 11/9 theo phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch, bà Thảo còn hơn 11 triệu cổ phiếu, tương đương 2,15% vốn điều lệ. Nếu tính theo giá đóng cửa 37.300 đồng/cp hôm đó, số cổ phiếu bán ra có giá trị khoảng 261 tỷ đồng.

Trước đó, bà Thảo và em gái Trần Phương Ngọc Hà cũng đăng ký bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ nhằm tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay, bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Khoản vay có hạn mức tối đa không quá 5% tổng tài sản PNJ tại báo cáo tài chính gần nhất, tương đương khoảng 1.080 tỷ đồng theo quy mô tài sản cuối tháng 6/2026; không có tài sản bảo đảm, thời hạn tối đa 12 tháng và có thể giải ngân nhiều đợt.

Đây là nguồn vốn được PNJ thu xếp trong bối cảnh doanh nghiệp đang xử lý lượng hàng hóa khách hàng bán lại và điều chỉnh chính sách thu đổi.

Sau những thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương tại Thanh Hóa và việc một số cá nhân liên quan Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB) bị khởi tố, PNJ đối mặt với việc khách hàng bán lại kim cương, trang sức. PNJ từng áp dụng chính sách thanh toán trong 120 ngày hoặc hướng khách hàng chuyển đổi sang sản phẩm khác.

Con gái bà Cao Thị Ngọc Dung bán 7 triệu cổ phiếu PNJ hôm 11/9.

Theo báo cáo tài chính bán niên sau soát xét, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 của PNJ giảm từ hơn 1.184 tỷ đồng xuống còn 728,5 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến các khoản dự phòng và ước tính chi phí trong chính sách thu đổi hàng hóa.

PNJ ghi nhận tổng cộng khoảng 3.684 tỷ đồng dự phòng, trong đó 2.267,3 tỷ đồng liên quan chính sách thu đổi hàng hóa và 1.416,8 tỷ đồng là dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Với hàng hóa bán từ năm 2019 trở về trước, giá trị đưa vào cơ sở tính toán hơn 10.137 tỷ đồng, tỷ lệ khách hàng quay lại bán được giả định ở mức 7%, tương ứng tổn thất dự kiến khoảng 183,2 tỷ đồng. Đây là các cơ sở để ước tính nghĩa vụ và tổn thất, không đồng nghĩa toàn bộ số tiền trên là khoản PNJ chắc chắn phải chi ra.

Cổ phiếu ở vùng giá thấp, triển vọng chưa rõ ràng

Kết thúc phiên sáng 16/9, PNJ giảm 300 đồng xuống 36.900 đồng/cp, thanh khoản đạt gần 1,38 triệu cổ phiếu. Khối ngoại bán 488.000 cổ phiếu, trong khi mua vào 87.300 đơn vị.

Từ vùng đáy quanh 30.000 đồng/cp hồi tháng 7, PNJ có thời điểm phục hồi lên vùng 43.000 đồng/cp vào cuối tháng 8 (tương đương khoảng 43%) trước khi giảm trở lại 36.900 đồng/cp. So với mức đỉnh khoảng 85.000 đồng/cp hồi đầu năm, thị giá hiện thấp hơn khoảng 56%. Diễn biến này cho thấy đà hồi phục chưa tạo được xu hướng tăng ổn định.

Ở chiều mua vào, Tổng giám đốc Phan Quốc Công đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu PNJ trong giai đoạn từ ngày 31/7 đến 14/8, nâng sở hữu lên 0,2% vốn điều lệ. Trong khi đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung, mua thêm 300.000 cổ phiếu.

Một số tổ chức nước ngoài cũng gia tăng sở hữu. Nhóm quỹ do Sprucegrove Investment Management quản lý mua thêm khoảng 1,62 triệu cổ phiếu ngày 14/8, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,04%. Ngày 19/8, nhóm nhà đầu tư liên quan T. Rowe Price Associates mua thêm hơn 4,85 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu từ 5,07% lên 6,02%.

Ở chiều ngược lại, Dragon Capital và VinaCapital đã giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ trong các giao dịch trước đó, trong đó VinaCapital đã xuống dưới ngưỡng 5%.

Về kinh doanh, doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt hơn 25.709 tỷ đồng, tăng khoảng 49%, nhưng lợi nhuận sau thuế sau soát xét chỉ còn 728,5 tỷ đồng, giảm khoảng 35% so với cùng kỳ. Việc doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận giảm sâu cho thấy biên lợi nhuận và chất lượng tăng trưởng đang là vấn đề đáng chú ý của PNJ trong năm nay.

Doanh thu tăng mạnh trong bối cảnh nhóm vàng 24K đóng góp đáng kể, trong khi biên lợi nhuận của nhóm này thấp hơn hoạt động bán lẻ trang sức. Vì vậy, cơ cấu doanh thu và khả năng phục hồi của mảng trang sức bán lẻ là những yếu tố cần theo dõi trong các quý tới.

Vì vậy, câu chuyện của PNJ tới đây không chỉ nằm ở việc bổ sung vốn lưu động. Doanh nghiệp còn phải xử lý các khoản dự phòng lớn, thực hiện chính sách thu đổi, củng cố niềm tin của khách hàng và cải thiện chất lượng lợi nhuận.

Một mốc đáng chú ý là Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra ngày 21/10/2026 tại TPHCM. PNJ dự kiến trình cổ đông các chỉ tiêu kinh doanh điều chỉnh cho năm 2026 và định hướng hoạt động giai đoạn tiếp theo. Đây có thể là dịp doanh nghiệp làm rõ hơn kế hoạch xử lý các vấn đề phát sinh, nhu cầu vốn và định hướng kinh doanh trong thời gian tới.