Đại tiệc ưu đãi dành riêng mùa lễ hội

Mở màn chương trình là “Cơ hội sở hữu bộ quà tặng đẳng cấp La Prairie và nước hoa cao cấp”. Cụ thể, 06 khách hàng có hóa đơn tích lũy cao nhất tại 06 chi nhánh của PNJ sẽ nhận được bộ quà tặng cao cấp La Prairie, trong khi đó các khách hàng có hóa đơn tích lũy cao nhất tại các cửa hàng, quầy hàng sẽ nhận được các sản phẩm nước hoa cao cấp.

Tiếp đến, chương trình “Tận hưởng quyền năng ưu đãi đa bậc” nhân đôi niềm vui mua sắm:

- Khi mua trang sức vàng/platium/đồng hồ với hóa đơn từ 10.000.000Đ trở lên, nhận ưu đãi lên đến 24.200.000Đ; với mỗi hóa đơn 5.000.000Đ - 10.000.000Đ tiếp theo, sẽ được giảm thêm 500.000 - 1.200.000Đ. Đặc biệt, khách hàng có hóa đơn từ 150.000.000Đ đến dưới 300.000.000Đ sẽ được tặng thêm bộ mỹ phẩm cao cấp Lancôme; hóa đơn từ 300.000.000Đ trở lên sẽ được tặng thêm vali cao cấp Samsonite.

- Khi mua trang sức vàng của STYLE by PNJ, trang sức bạc/hợp kim cao cấp và sản phẩm thuộc các nhãn hàng khác với hóa đơn từ 500.000Đ trở lên, nhận ưu đãi lên đến 210.000Đ. Với mỗi hóa đơn 200.000Đ tiếp theo, khách hàng sẽ được giảm thêm đến 40.000Đ.

Ưu đãi PNJ giúp bạn dễ dàng lựa chọn món quà hoàn hảo cho bản thân hoặc người thương. Ảnh: PNJ

Bên cạnh đó, 2 chương trình “Ưu đãi trang sức lên đến 40% trong danh sách chọn lọc” và “Ưu đãi nhãn hàng và bộ sưu tập” mang đến cơ hội sở hữu thiết kế trang sức ưng ý trong dịp lễ hội năm nay. Trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng có thể lựa chọn thanh toán qua các đối tác liên kết của PNJ để nhận ưu đãi tối đa tới 800.000Đ.

Dành tặng riêng những khách hàng thân thiết, PNJ gửi đến “Ưu đãi VIP Day” với đặc quyền ưu đãi cộng thêm 1.5% trên chính sách hiện hành (áp dụng trong các ngày 15/11 - 16/11, 22/11 - 23/11, 28/11 - 30/11, 6/12 - 7/12), giúp khách hàng sở hữu những thiết kế trang sức tinh tế.

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi trực tiếp, PNJ còn mang đến nhiều cơ hội trúng thưởng giá trị cho khách hàng với “Ưu đãi bí mật thêm đến 10%” khi tham gia minigame trên landing page của PNJ.

Rạng ngời cùng thần tượng tại “chuỗi tọa độ mua sắm”

Bên cạnh “Đại tiệc ưu đãi” hấp dẫn, từ ngày 22/11 - 7/12, PNJ lan tỏa tinh thần lễ hội qua chuỗi sự kiện đặc biệt tại 6 địa điểm: Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội), Gigamall (TP.HCM), Aeon Mall Huế (Huế), Aeon Mall Bình Dương (TP.HCM), Go Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và Aeon Mall Tân An (Long An).

Tại mỗi điểm dừng chân, không gian được chăm chút tinh tế theo chủ đề lễ hội, kết hợp loạt hoạt động tương tác và những khoảnh khắc giao lưu đầy cảm xúc với hai thần tượng Bùi Công Nam và Anh Tú. Giữa ánh đèn lung linh và giai điệu âm nhạc ngập tràn, khách hàng không chỉ tận hưởng niềm vui gặp gỡ nghệ sĩ mà còn nhận được nguồn cảm hứng để chọn lựa những món trang sức phù hợp, sẵn sàng tỏa sáng trong mùa cuối năm.

Hòa vào những khoảnh khắc rạng ngời cùng thần tượng tại 6 tọa độ PNJ. Ảnh: PNJ

Để khoảnh khắc lễ hội thêm trọn vẹn, chuỗi 6 địa điểm trên còn mang đến những ưu đãi độc quyền chỉ có tại sự kiện:

- Chương trình Khám phá hộp trang sức bí ẩn diễn ra trong các khung giờ 11h, 12h, 18h, 19h mang đến những hộp trang sức bí mật với mức giá ưu đãi và số lượng giới hạn. Mỗi hộp là một thiết kế tinh tế, giúp bạn hoàn thiện outfit và tỏa sáng trong mùa lễ hội.

- Ưu đãi “Thêm 1% tối đa 1.000.000Đ” dành cho khách hàng mới phát sinh hóa đơn bất kỳ tại sảnh sự kiện.

- Ưu đãi cho sản phẩm chọn lọc lên đến 50%, giúp bạn dễ dàng chọn được những món trang sức phù hợp cho mùa lễ hội. Đặc biệt, khi mua 2 món trang sức vàng trong danh sách sản phẩm chọn lọc, khách hàng còn được tặng thêm phiếu quà tặng 300.000Đ.

Song song với các ưu đãi, PNJ còn tăng thêm sự hào hứng qua hai hoạt động tương tác nhận quà tại chỗ: scan QR code nhận quà và cơ hội gắp quà 100% trúng thưởng cho mỗi hóa đơn bất kỳ.

Không chỉ dừng lại tại 6 tọa độ kể trên, PNJ còn mở rộng tinh thần lễ hội đến hơn 30 điểm chọn lọc trên toàn quốc, để niềm vui mua sắm lan tỏa rộng rãi hơn đến mọi khách hàng. Mỗi không gian trưng bày đều được chăm chút theo chủ đề mùa lễ hội, mang đến cảm giác lung linh và sống động, truyền cảm hứng để bạn tìm thấy món quà trang sức phù hợp cho bản thân.

Thông qua việc kết hợp ưu đãi đa tầng và hoạt động trải nghiệm đặc sắc, PNJ mong muốn mang đến một hành trình mua sắm trọn vẹn hơn để khách hàng tận hưởng niềm vui làm đẹp và tự tin tỏa sáng trong mùa lễ hội.

Xem thêm thông tin chương trình khuyến mãi tại: https://bit.ly/4o4paLY

Ngọc Minh