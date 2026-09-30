Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa thông báo sẽ điều chỉnh chính sách thu đổi sản phẩm, chia thời gian thanh toán theo từng nhóm. Chính sách này sẽ áp dụng từ ngày 30/9 đến khi có thông báo mới.

PNJ áp dụng 2 phương án thu đổi.

Phương án 1 là chuyển đổi sang sản phẩm mới của PNJ bằng một phần hoặc toàn bộ giá trị sản phẩm được thu mua. Với phương thức chuyển đổi toàn bộ giá trị sẽ áp dụng tại mọi cửa hàng PNJ, trong khi chuyển đổi một phần giá trị áp dụng tại một số cửa hàng từ 15-17 giờ hàng ngày.

Phương án 2 là nhận tiền theo lịch thanh toán tại một số cửa hàng từ 15-17 giờ hàng ngày. Thời gian thanh toán được áp dụng tùy theo từng dòng hàng.

PNJ rút thời gian trả tiền mua lại vàng từ 4 tháng xuống hai ngày. Ảnh: Thu Hà

Trong thông báo, PNJ cũng đưa ra chi tiết áp dụng phương án thu đổi theo từng nhóm sản phẩm. So với chính sách thu mua được điều chỉnh vào tháng 7, điểm mới trong chính sách lần này là khách hàng đổi vàng miếng SJC, nhẫn trơn, vàng Phúc Lộc Tài và vàng Kim Bảo được thanh toán 100% giá trị vào ngày thứ hai sau ngày giao dịch (T+2).

Với trang sức vàng 22-24K, quà tặng sưu tầm, trang sức dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Ý, CZ/ECZ và đá tổng hợp, khách hàng được nhận 100% giá trị vào ngày 7 sau giao dịch (T+7).

Đáng chú ý, riêng trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu, trang sức ngọc trai và kim cương rời, PNJ vẫn áp dụng lộ trình thanh toán tối đa trong 120 ngày - tức giữ nguyên lộ trình như trong tháng 7.

Khoản tiền được chia thành 5 đợt: Khách hàng nhận 10% sau một ngày hoặc tại thời điểm thu đổi (T/T+1), 20% sau 30 ngày (T+30), 25% sau 60 ngày (T+60), 25% sau 90 ngày (t+90) và 20% còn lại sau 120 ngày kể từ ngày giao dịch.

Trước đó vào tháng 7, PNJ áp dụng chung lịch thanh toán theo 5 đợt cho tất cả giao dịch đổi trả: chi 10% vào ngày bán, 20% sau 30 ngày, 25% sau 60 ngày, 25% sau 90 ngày và 20% sau 120 ngày. Hồ sơ được tiếp nhận từ 15-17h hàng ngày và được xử lý theo thứ tự đăng ký.

Theo PNJ, việc điều chỉnh phương án thu đổi là một trong những giải pháp mà doanh nghiệp đang triển khai nhằm cân đối nguồn lực, nâng cao trải nghiệm khách hàng. Doanh nghiệp đang trong quá trình tái thiết sau sự cố kim cương.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ đã có 6 phiên giảm liên tiếp tính đến ngày 30/9, trong đó 3 phiên gần nhất giảm hết biên độ và không có dư mua tại giá sàn.