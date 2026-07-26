Con trai và gia đình cố Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn liên tiếp bị bán giải chấp cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn, trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt nhiều thách thức sau giai đoạn tăng trưởng nóng.

Gia đình Chủ tịch DIC Corp liên tiếp bị bán giải chấp cổ phiếu

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa công bố loạt giao dịch bán giải chấp cổ phiếu của nhóm cổ đông nội bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT, bị các công ty chứng khoán bán giải chấp gần 11,16 triệu cổ phiếu DIG trong giai đoạn 21-23/7, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,09% xuống còn 3,69% vốn điều lệ. Với tỷ lệ này, ông Cường chính thức không còn là cổ đông lớn của DIC Corp.

Không chỉ ông Cường, các thành viên khác trong gia đình ông cũng đồng loạt bị bán giải chấp cổ phiếu. Bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Cường, bị bán gần 2,1 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu từ 1,5% xuống 1,24% vốn. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch HĐQT, em gái ông Cường, bị bán gần 1,07 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ nắm giữ từ 1,13% xuống còn 1%.

Như vậy, chỉ trong vài ngày, gia đình Chủ tịch DIC Corp đã bị bán giải chấp tổng cộng hơn 14,3 triệu cổ phiếu DIG. Các giao dịch được thực hiện bởi nhiều công ty chứng khoán sau khi thị giá DIG rơi xuống dưới mốc 11.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 21/7.

Sau đợt bán giải chấp này, gia đình ông Nguyễn Hùng Cường không còn bất kỳ thành viên nào sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên. Điều này cũng đồng nghĩa DIC Corp hiện không còn cổ đông lớn, toàn bộ vốn điều lệ thuộc về các cổ đông sở hữu dưới 5%.

Cố Chủ tịch DIC Corp. Nguyễn Thiện Tuấn và các con. Ảnh: DIG

Đợt bán giải chấp mới nhất chỉ là diễn biến tiếp nối chuỗi giải chấp đã kéo dài nhiều tháng qua. So với cuối năm 2025, lượng cổ phiếu do riêng ông Nguyễn Hùng Cường nắm giữ đã giảm khoảng 41 triệu đơn vị, tương đương hơn 5% vốn điều lệ. Mẹ và em gái ông cũng liên tục bị bán giải chấp, khiến tỷ lệ sở hữu của cả gia đình thu hẹp đáng kể.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, ông Nguyễn Hùng Cường từng cho biết gia đình không mong muốn xảy ra tình trạng bán giải chấp và sẽ từng bước mua lại cổ phiếu khi điều kiện thị trường thuận lợi. Tuy nhiên đến nay, sau nhiều đợt giải chấp liên tiếp, nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch DIC Corp vẫn chưa ghi nhận giao dịch mua vào đáng kể.

Diễn biến này cũng khiến giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của ông Nguyễn Hùng Cường sụt giảm mạnh. Đầu năm nay, giá trị cổ phiếu ông nắm giữ ước gần 1.200 tỷ đồng thì hiện chỉ còn khoảng 300 tỷ. Ông cũng không còn xuất hiện trong danh sách 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

DIC Corp thời hậu cố Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn đối mặt nhiều thách thức

Sau khi cố Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn qua đời vào tháng 8/2024, ông Nguyễn Hùng Cường được bầu làm Chủ tịch HĐQT và tiếp nhận lượng cổ phần thừa kế từ người cha. Ông Nguyễn Thiện Tuấn được xem là người đặt nền móng và gắn bó với quá trình phát triển của DIC Corp trong nhiều thập kỷ.

Trong giai đoạn thị trường bất động sản và chứng khoán bùng nổ 2020-2022, DIG từng là một trong những "siêu cổ phiếu" nổi bật nhất. Cổ phiếu này có thời điểm tăng gần 10 lần, thanh khoản luôn thuộc nhóm dẫn đầu và trở thành tâm điểm của các diễn đàn đầu tư. Không ít nhà đầu tư từng gọi DIG là "cổ phiếu quốc dân" nhờ lượng cổ đông cá nhân rất lớn, có thời điểm lên tới khoảng 80.000 người.

Lợi thế lớn nhất của DIC Corp là quỹ đất quy mô lớn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hậu Giang... Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bất động sản kéo dài giai đoạn trầm lắng, lợi thế này chưa thể nhanh chóng chuyển hóa thành doanh thu và dòng tiền.

Thực tế, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp những năm gần đây khá biến động. Sau khi doanh thu giảm mạnh trong giai đoạn 2023-2024, năm 2025 ghi nhận sự phục hồi với doanh thu gần 4.789 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 606 tỷ đồng. Tuy nhiên, quý I/2026, DIC Corp chỉ đạt 164 tỷ đồng doanh thu và lỗ gần 10 tỷ đồng, cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn thiếu ổn định.

Áp lực tài chính vẫn hiện hữu. Cuối quý I/2026, hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng lên gần 6.805 tỷ đồng, trong khi vay nợ tài chính ở mức hơn 1.424 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 437 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính cũng âm khoảng 750 tỷ đồng, khiến lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm gần 1.139 tỷ đồng.

Trong khi hoạt động kinh doanh chưa tạo được sự bứt phá, diễn biến giá cổ phiếu tiếp tục gây sức ép lớn. Từ giữa tháng 10/2025 đến ngày 24/7/2026, DIG đã giảm khoảng 58%, xuống quanh 10.300 đồng/cổ phiếu và giao dịch dưới đường trung bình dài hạn MA200. Nếu tính từ đầu năm 2026, thị giá cũng mất khoảng 40%.

Hiện vốn hóa DIC Corp chỉ còn khoảng 8.200 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với giai đoạn đỉnh cao. Cùng với đà giảm giá của cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu của gia đình sáng lập cũng liên tục thu hẹp do các đợt bán giải chấp.

Việc DIC Corp không còn cổ đông lớn, trong khi kết quả kinh doanh thiếu ổn định và dòng tiền tiếp tục chịu áp lực, cho thấy doanh nghiệp vẫn đối mặt nhiều thách thức trong giai đoạn hậu cố Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn.

Từng là biểu tượng của nhóm cổ phiếu bất động sản với những nhịp tăng giá mạnh và thu hút đông đảo nhà đầu tư, DIG hiện không còn giữ được vị thế "siêu cổ phiếu" hay "cổ phiếu quốc dân" như giai đoạn hoàng kim trước đây.