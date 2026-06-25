Thoả thuận hợp tác mang tên: “Tích hợp các yếu tố bảo an Kinegram® của KURZ vào nền polymer tích hợp của Q&T”.

Theo đó, hai bên sẽ cùng nghiên cứu và phát triển giải pháp tích hợp các yếu tố bảo an Kinegram® của KURZ vào trong lớp vật liệt tờ tiền polymer của Q&T. Đây là cấp độ tích hợp bảo an cao nhất hiện nay.

Công ty TNHH Q&T Hi-Tech Polymer và Tập đoàn KURZ ký kết thỏa thuận hợp tác

Sự kiện Q&T và KURZ ký thoả thuận hợp tác đánh dấu bước tiến mới của một doanh nghiệp công nghệ cao Việt Nam trong lĩnh vực vật liệu nền cho tiền giấy, đồng thời mở ra hướng phát triển thế hệ nền polymer mới với mức độ bảo an cao hơn cho thị trường tiền tệ toàn cầu.

Hợp tác công nghệ này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực đòi hỏi công nghệ cao.

Người dùng dễ nhận biết tiền giả, kẻ làm giả khó sao chép

Kinegram® là công nghệ bảo an quang học do KURZ phát triển, hiện được sử dụng để bảo vệ hàng tỷ tờ tiền và tài liệu bảo mật trên thế giới. Công nghệ này tạo ra các hiệu ứng quang học biến đổi bằng hệ vi cấu trúc nhiễu xạ có độ chính xác cực cao, cho phép người dùng nhận diện bằng mắt thường nhưng rất khó sao chép bằng các phương pháp làm giả thông thường.

Ông Lương Ngọc Anh - Chủ tịch Q&T (phải) cùng ông Peter Muhlfelder, Phó chủ tịch điều hành cấp cao lĩnh vực kinh doanh an ninh, Tập đoàn KURZ kiểm tra giấy nền in tiền polymer, tháng 3/2026 tại nhà máy của Q&T

Hướng đưa yếu tố bảo an vào trong lõi tờ tiền polymer mà Q&T và KURZ đang theo đuổi là cách tiếp cận có nhiều lợi thế. Thứ nhất, yếu tố bảo an trở thành một phần không thể tách rời của vật liệu nền. Bất kỳ hành vi bóc tách hoặc can thiệp nào đều dẫn đến phá hủy cấu trúc tờ tiền. Thứ hai, các tính năng bảo mật được bảo vệ tốt hơn trước tác động cơ học trong quá trình lưu thông. Thứ ba, thiết kế tổng thể của đồng tiền có thể được tối ưu hơn do không phụ thuộc vào các lớp bảo an gắn trên bề mặt.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc đưa các yếu tố quang học bảo mật vào sâu bên trong cấu trúc polymer là một trong những hướng phát triển quan trọng của ngành công nghiệp tiền tệ trong giai đoạn tới.

Ông Peter Mühlfelder - Phó Chủ tịch Điều hành cấp cao, thành viên Ban điều hành KURZ, cho biết Q&T là đối tác phù hợp để KURZ mở rộng khả năng ứng dụng công nghệ Kinegram® trong lĩnh vực nền polymer sản xuất tiền giấy.

Ông tin rằng sự kết hợp giữa công nghệ vật liệu của Q&T và năng lực bảo an quang học của KURZ sẽ góp phần tạo ra thế hệ tiền giấy mới có độ an toàn, độ bền và khả năng chống làm giả cao hơn cho các ngân hàng trung ương trên thế giới.

Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam khẳng định chỗ đứng trên thế giới

Nếu KURZ là tên tuổi hàng đầu thế giới về công nghệ bảo an quang học, thì Q&T hiện là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam và ASEAN sản xuất nền polymer cho tiền giấy.

Ông Lương Ngọc Anh - Chủ tịch Q&T Hi-Tech Polymer cho biết: “Là nhà sản xuất nền polymer cho tiền giấy đầu tiên của Việt Nam, chúng tôi tự hào không chỉ về năng lực sản xuất mà còn về khả năng hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới. Thỏa thuận với KURZ là minh chứng rõ nét nhất cho việc Q&T đã đứng trong chuỗi cung ứng tiền giấy toàn cầu cùng những đối tác công nghệ hàng đầu”.

Q&T và KURZ đã có nhiều cuộc trao đổi trước khi tới thoả thuận hợp tác

Trong bối cảnh thị trường nền polymer cho tiền giấy vẫn là sân chơi của số ít doanh nghiệp toàn cầu, việc Q&T tham gia vào các dự án công nghệ có hàm lượng kỹ thuật cao được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất nền polymer của Q&T và công nghệ Kinegram® của KURZ được kỳ vọng sẽ tạo ra giải pháp hoàn chỉnh hơn cho các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại Đông Nam Á, Nam Á và châu Phi - những khu vực đang gia tăng nhu cầu hiện đại hóa hệ thống tiền tệ.

Q&T Hi-Tech Polymer thành lập năm 2016, có trụ sở tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Doanh nghiệp là nhà sản xuất nền polymer cho tiền giấy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam và ASEAN, đồng thời là một trong ba nhà sản xuất độc lập trên thế giới trong lĩnh vực này.

Các sản phẩm PolySecure® và Polyshielded™ của Q&T đã được Nhà máy In tiền Quốc gia Việt Nam sử dụng trong 10 hợp đồng thuộc 4 mệnh giá tiền khác nhau.

Q&T hiện sở hữu 5 bằng sáng chế và đang xuất khẩu sản phẩm cho một số ngân hàng trung ương trên thế giới.

Ý nghĩa thương hiệu: Q = Quality (chất lượng), T = Technology (công nghệ).

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T)