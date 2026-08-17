Vietnam Post đưa SIM du lịch dành cho khách quốc tế ra mắt dưới thương hiệu Pottel.

Vietnam Post tuyên bố bước vào lĩnh vực viễn thông

Bộ KH&CN đã cấp phép cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) được phép cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (MVNO), với phạm vi triển khai trên toàn quốc.

Các dịch vụ được phép cung cấp gồm thoại, nhắn tin, truyền dẫn phục vụ kết nối máy tới máy và truy nhập Internet.

Việc mở rộng sang viễn thông được kỳ vọng tạo thêm sự kết nối giữa các lĩnh vực dịch vụ mà Vietnam Post đang triển khai.

Nếu mạng lưới bưu chính tạo nên dòng chảy của hàng hóa thì viễn thông góp phần mở rộng dòng chảy của dữ liệu, thông tin và các kết nối số.

Một lợi thế đáng chú ý của Vietnam Post là mạng lưới khoảng 13.000 điểm phục vụ trên toàn quốc.

Cùng với quá trình hoàn thiện nền tảng pháp lý, doanh nghiệp đang chuẩn bị hệ thống phân phối và điểm bán để đưa các sản phẩm viễn thông đến gần khách hàng hơn.

Thương hiệu Pottel chào sân thị trường di động

Trong bước đi đầu tiên trên thị trường, Vietnam Post đưa SIM du lịch dành cho khách quốc tế ra mắt dưới thương hiệu Pottel.

Sản phẩm hướng tới nhóm khách quốc tế đến Việt Nam, những người ngày càng có nhu cầu duy trì kết nối Internet trong suốt hành trình.

Từ tra cứu bản đồ, tìm kiếm địa điểm, đặt xe, liên hệ khách sạn đến sử dụng mạng xã hội và các nền tảng dịch vụ du lịch, kết nối di động đã trở thành một phần thiết yếu trong trải nghiệm khám phá một điểm đến mới.

Thay vì tập trung vào những thông số kỹ thuật phức tạp, SIM du lịch Pottel được định hướng xoay quanh những nhu cầu thực tế của du khách như dễ tiếp cận, thuận tiện sử dụng và nhanh chóng kết nối.

Đối với khách quốc tế, việc có kết nối Internet ngay khi đến một quốc gia mới giúp hành trình chủ động hơn.

Một chiếc điện thoại có kết nối dữ liệu có thể hỗ trợ nhiều hoạt động, từ xem bản đồ, tìm đường, gọi xe đến liên lạc, đặt dịch vụ và cập nhật thông tin trong chuyến đi.

Pottel được phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu này trong thời gian khách lưu trú tại Việt Nam. Việc có sẵn data giúp du khách giảm sự phụ thuộc vào Wi-Fi công cộng và thuận tiện duy trì kết nối khi di chuyển giữa nhiều địa điểm.

Bên cạnh nhu cầu kết nối, sản phẩm chú trọng đến sự đơn giản trong quá trình sử dụng.

Quy trình kích hoạt được định hướng thuận tiện, giúp khách hàng nhanh chóng hoàn thành các bước cần thiết để bắt đầu sử dụng SIM cho các hoạt động liên lạc, di chuyển và khám phá.

SIM du lịch được định hướng với mức giá phù hợp với nhu cầu sử dụng data và thời gian lưu trú của du khách.

Người dùng có thể lựa chọn sản phẩm dựa trên lịch trình và nhu cầu kết nối thực tế, qua đó hạn chế những chi phí không cần thiết trong thời gian du lịch.

Sự xuất hiện của Pottel trên thị trường SIM du lịch cũng đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình của Vietnam Post trong lĩnh vực viễn thông.

Từ nền tảng pháp lý, hệ thống phân phối đến định hướng phát triển sản phẩm, Vietnam Post đang từng bước mở rộng năng lực cung cấp các dịch vụ kết nối.

Vietnam Post chọn VNPT làm đối tác hạ tầng

Cùng với việc gia nhập thị trường, Vietnam Post công bố lựa chọn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) làm đối tác hạ tầng cho thương hiệu viễn thông.

Hai doanh nghiệp có lịch sử phát triển gắn bó từ nền tảng chung của ngành Bưu điện. Trong nhiều năm, bưu chính và viễn thông từng được tổ chức trong cùng một hệ thống, cùng tham gia xây dựng mạng lưới thông tin liên lạc và phục vụ rộng khắp trên cả nước.

Đến năm 2013, quá trình tái cơ cấu đánh dấu bước chuyển quan trọng khi hai lĩnh vực được tổ chức thành các đơn vị hoạt động độc lập.

VNPT tập trung phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin và các dịch vụ số; Vietnam Post tập trung phát triển bưu chính, chuyển phát, logistics, tài chính bưu chính và các dịch vụ phục vụ cộng đồng.

Sau hơn một thập kỷ phát triển theo những định hướng riêng, hai doanh nghiệp tiếp tục duy trì nhiều hoạt động phối hợp và hợp tác.

Việc Vietnam Post mở rộng sang viễn thông và lựa chọn VNPT làm đối tác hạ tầng vì thế vừa kế thừa nền tảng hợp tác lâu dài, vừa mở ra một giai đoạn mới trong môi trường số.

Theo mô hình MVNO, Vietnam Post phát triển thương hiệu, sản phẩm, hệ thống phân phối và hoạt động chăm sóc khách hàng trên cơ sở khai thác hạ tầng viễn thông của đối tác.

Cách tiếp cận này cho phép Vietnam Post tận dụng nền tảng hạ tầng sẵn có, rút ngắn thời gian triển khai, tối ưu nguồn lực đầu tư và tập trung nhiều hơn vào những yếu tố tạo ra giá trị trực tiếp cho khách hàng.

Mô hình MVNO cũng tạo điều kiện để Vietnam Post kết nối dịch vụ viễn thông với hệ sinh thái dịch vụ đang được cung cấp trên mạng lưới, từng bước mở rộng khả năng phục vụ khách hàng trong cả môi trường vật lý và môi trường số.

Với hơn 13.000 điểm phục vụ cùng đội ngũ bưu tá, giao dịch viên hiện diện tại nhiều địa bàn, Vietnam Post sở hữu mạng lưới có khả năng trực tiếp tiếp cận và phục vụ khách hàng trên quy mô lớn.

Đây cũng là nền tảng thuận lợi để các sản phẩm, dịch vụ mới từng bước được đưa tới người dùng, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Trong khi đó, VNPT sở hữu mạng lưới viễn thông phủ rộng trên toàn quốc, cùng nền tảng công nghệ và kinh nghiệm vận hành được đầu tư, phát triển trong nhiều năm.

Những yếu tố này tạo thêm nền tảng để Vietnam Post từng bước triển khai dịch vụ viễn thông.

Thông qua bước đi này, Vietnam Post từng bước bổ sung năng lực viễn thông vào hệ sinh thái hiện có, mở rộng khả năng kết nối và phục vụ khách hàng trong môi trường số, đồng thời tạo tiền đề để nghiên cứu, phát triển những sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng.