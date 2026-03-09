Trước kỳ thi IELTS, điều thí sinh cần không chỉ là ôn tập

Việc IELTS chuyển sang hình thức thi trên máy đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong quá trình chuẩn bị của thí sinh. Không chỉ dừng lại ở việc học từ vựng, ngữ pháp hay luyện kỹ năng, người học còn cần thích nghi với cách thức làm bài, giao diện thi và áp lực thời gian trong môi trường thi máy. Đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và khả năng kiểm soát bài làm trong ngày thi thật.

Trong bối cảnh này, thi thử được xem là bước chuẩn bị cần thiết, giúp thí sinh đánh giá đúng năng lực và mức độ sẵn sàng trước kỳ thi chính thức. Thực tế cho thấy, các đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS cũng ngày càng chú trọng triển khai các hoạt động thi thử, coi đây là một phần trong việc hỗ trợ thí sinh làm quen với bài thi và trải nghiệm thi thực tế.

Prep AI Exam Platform mô phỏng sát bài thi IELTS, tích hợp công nghệ AI chấm điểm

Từ thực tế trên, nhiều đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS ngày càng chú trọng việc tạo điều kiện để thí sinh được thi thử trước kỳ thi chính thức, đồng thời chủ động tìm kiếm các giải pháp và đối tác phù hợp nhằm hỗ trợ người học làm quen với hình thức thi trên máy. Theo đó, IDP đã lựa chọn Prep AI Exam Platform - nền tảng thi thử IELTS ứng dụng công nghệ AI độc quyền của Prep - Nền tảng Học & Luyện thi thông minh, làm một trong những giải pháp giúp thí sinh trải nghiệm bài thi IELTS trên máy trước kỳ thi thật.

Prep được IDP - đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS lựa chọn làm nền tảng thi thử cho thí sinh.

Thông qua Prep AI Exam Platform, thí sinh có thể thực chiến trọn vẹn cả 4 kỹ năng Nghe - Nói- Đọc - Viết trong môi trường thi trên máy, được mô phỏng sát với kỳ thi IELTS thật. Trải nghiệm làm bài được thiết kế bám sát cấu trúc đề thi, giao diện và thời gian làm bài của kỳ thi chính thức, giúp thí sinh chủ động hơn trong việc quản lý thời gian và giảm áp lực tâm lý khi bước vào phòng thi.

Đặc biệt, Prep AI Exam Platform tích hợp công nghệ AI chấm điểm cho kết quả tham khảo gần với tiêu chí chấm điểm IELTS. Sau mỗi bài thi thử, hệ thống nhanh chóng trả kết quả kèm theo phân tích chi tiết từng kỹ năng, giúp thí sinh nhận diện rõ năng lực hiện tại, điểm mạnh, điểm yếu và có cơ sở điều chỉnh kế hoạch ôn luyện phù hợp trước kỳ thi thật.

Trong khuôn khổ hợp tác, thí sinh đăng ký dự thi IELTS tại IDP trong thời gian quy định và tham dự kỳ thi chính thức trước 31/03/2026 sẽ được tặng 1 tài khoản thi thử IELTS trên nền tảng Prep AI Exam Platform.

Tài khoản có hiệu lực trong vòng 3 ngày, cho phép thí sinh trải nghiệm 1 bài thi thử đầy đủ 4 kỹ năng theo hình thức thi trên máy, từ đó có thêm cơ sở đánh giá mức độ sẵn sàng trước kỳ thi IELTS chính thức.

Định hướng phát triển của Prep trong lĩnh vực luyện thi IELTS

IDP là một trong những đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS uy tín trên toàn cầu, với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc lựa chọn đối tác đồng hành. Việc Prep được IDP tin tưởng hợp tác triển khai nền tảng thi thử IELTS cho thí sinh cho thấy sự phù hợp về năng lực chuyên môn, công nghệ và định hướng hỗ trợ người học trong bối cảnh IELTS chuyển sang hình thức thi trên máy.

Trước đó, Prep - Nền tảng Học & Luyện thi thông minh đã nhận được nhiều giải thưởng và sự ghi nhận từ các tổ chức trong nước và quốc tế, tiêu biểu như Top 10 Sao Khuê 2025 (lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo), , giải Bạc Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam năm 2024 và Top 10 Sản phẩm công nghệ số xuất sắc Make in Vietnam năm 2025. Prep cũng là startup Việt Nam góp mặt tại các sân chơi EdTech uy tín như NextGen Tech 30 và Global EdTech Startup Awards.

Sự hợp tác giữa Prep và IDP góp phần bổ sung thêm một giải pháp thi thử IELTS trên máy, giúp thí sinh có thêm công cụ tham khảo trong quá trình chuẩn bị trước kỳ thi chính thức. Với những thí sinh có nhu cầu tìm hiểu thêm về cơ hội thi thử này, có thể tham khảo thông tin tại Prep - Nền tảng Học & Luyện thi thông minh, đơn vị cung cấp nền tảng thi thử Prep AI Exam Platform được IDP lựa chọn triển khai.

(Nguồn: Prep)