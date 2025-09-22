Sự kiện đã thu hút hơn 200 khách mời là các nhà phân phối, đại lý, đối tác chiến lược và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Theo đại diện Công ty CP Tập đoàn NTT Việt Nam, đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là bước đi chiến lược của NTT Việt Nam cùng thương hiệu Primavita nhằm lan tỏa triết lý dinh dưỡng tiên tiến, khoa học, vai trò then chốt của dinh dưỡng nền tảng trong 1000 ngày đầu đời của bé - giai đoạn đặt viên gạch đầu tiên cho sự phát triển thể chất, trí tuệ và miễn dịch của trẻ.

Ths.BS Nguyễn Thị Thu Oanh, chuyên gia sơ sinh - Trung tâm sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung Ương tại hội thảo dinh dưỡng do Thương hiệu Primavita tổ chức

Bên cạnh đó, chương trình cũng là dịp để các đại lý, đối tác tìm hiểu sâu hơn về nhãn hàng Primavita, những giá trị mà Primavita mang lại, đồng thời thắt chặt sợi dây gắn kết giữa NTT Việt Nam và quý hệ thống đại lý, nhà phân phối.

Góp phần kiến tạo nền tảng vững chắc từ những năm đầu đời

“Với sứ mệnh “Nuôi dưỡng trí tuệ - Phát triển tầm vóc - Tăng cường miễn dịch”, Primavita luôn đặt trọng tâm vào việc xây dựng nền tảng dinh dưỡng toàn diện cho trẻ em trong giai đoạn vàng phát triển. Chuỗi hội thảo lần này là minh chứng rõ nét cho cam kết ấy, khi thương hiệu không ngừng đầu tư vào việc nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của dinh dưỡng nền tảng trong những năm đầu đời”, đại diện NTT Việt Nam cho biết.

Primavita và hành trình mang nguồn dinh dưỡng tối ưu đến khắp mọi miền tổ quốc

Tại sự kiện, Ths.BS Nguyễn Thị Thu Oanh, chuyên gia sơ sinh - Trung tâm sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung Ương - đã có phần chia sẻ chuyên sâu về chủ đề “Dinh dưỡng thông minh cho trí não, tầm vóc và miễn dịch vượt trội”.

Với kinh nghiệm, Ths.BS Nguyễn Thị Thu Oanh đã mang đến những kiến thức khoa học cập nhật, đồng thời đưa ra các khuyến nghị thực tiễn giúp phụ huynh lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Trải nghiệm thực tế, gắn kết niềm tin

Một điểm nhấn đặc biệt tại hội thảo là khu vực trưng bày sản phẩm của Primavita, nơi khách mời được tìm hiểu về câu chuyện lịch sử của Triscom B.V với hành trình hơn 112 năm nghiên cứu và phát triển các giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho trẻ nhỏ và được trực tiếp trải nghiệm các dòng thực phẩm bổ sung nổi bật như Primavita Premium, Primavita Grow-Q, Primavita Pros-Gain.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, Primavita còn chú trọng đào tạo chuyên sâu cho hệ thống phân phối và đối tác. Ông Trần Quốc Hội - Trưởng phòng phát triển sản phẩm của Công ty CP Tập đoàn NTT Việt Nam - đã trực tiếp dẫn dắt buổi đào tạo, cung cấp thông tin chi tiết về quy trình nghiên cứu, sản xuất, kiểm định chất lượng và định hướng phát triển sản phẩm trong tương lai.

“Primavita không chỉ là sản phẩm, mà là giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho sự phát triển của trẻ em Việt Nam. Chúng tôi luôn đặt yếu tố khoa học và an toàn lên hàng đầu, đồng thời lắng nghe nhu cầu thực tế từ thị trường để cải tiến không ngừng”, ông Hội chia sẻ.

Ông Trần Quốc Hội chia sẻ về bước tiến của thương hiệu Primavita

Lan tỏa giá trị, khẳng định vị thế

Việc lựa chọn tổ chức hội thảo tại Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hoá và Bắc Ninh không chỉ thể hiện sự quan tâm của Primavita đến các thị trường trọng điểm, mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm. Tại mỗi khu vực, hội thảo đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các nhà phân phối, đại lý, đối tác và chuyên gia.

Hơn 200 nhà phân phối, đại lý, đối tác tại 4 tỉnh thành Hải Phòng, Phú Thọ, Thanh Hoá và Bắc Ninh cùng tham dự hội thảo khoa học chuyên đề do Primavita tổ chức

Nhiều khách mời chia sẻ cảm nhận được truyền cảm hứng, được trang bị thêm kiến thức và có thêm niềm tin vào hành trình nuôi dưỡng con trẻ cũng như tự tin đưa sản phẩm chất lượng tới gần hơn với người tiêu dùng. Đó chính là thành công lớn nhất mà Primavita hướng tới.

Đại diện công ty NTT Việt Nam cho biết, “Chuỗi hội thảo chuyên đề “Dinh dưỡng nền tảng - Khởi đầu vững chắc” không chỉ là sự kiện thành công về mặt tổ chức mà còn là bước tiến chiến lược trong hành trình lan tỏa triết lý dinh dưỡng nhân văn và bền vững của Primavita. Sự hiện diện của hơn 200 đại lý, đối tác là minh chứng cho sự tin tưởng và đồng hành đối với thương hiệu”.

Primavita là một thương hiệu chủ lực thuộc Triscom B.V Tại Việt Nam, Primavita đã có mặt tại 30/34 tỉnh thành trên toàn quốc. Khách hàng có thể tìm thông tin về sản phẩm tại: Website: https://primavita.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/primavitavietnam

(Nguồn: Công ty CP Tập đoàn NTT Việt Nam)