Mới đây nhất tại triển lãm cho khối kiến trúc sư và nhà thầu- VIBE tại TP.HCM, Prime đã mang đến rất nhiều bộ sưu tập gạch mới với kích thước đa dạng và tông màu phong phú. Người tới tham dự triển lãm thực sự được chiêm ngưỡng sự biến hóa của các sản phẩm trong ứng dụng kiến trúc thực tế.

Các sản phẩm gạch và thiết bị vệ sinh dường như không còn phải là sản phẩm đơn thuần, chúng được chọn lựa và sắp đặt, phối kết một cách hài hòa và mang đến cho khách hàng ghé xem triển lãm những gợi ý về một không gian sống hiện đại. Những kiến trúc sư trẻ đều có thể học hỏi được các cách phối kết sản phẩm và tạo lên những không gian của “hứng khởi” - “play” concetp; của tinh tế “The Elite” concept, của hoài niệm thân thiện “The Artisan” concept. Đối với người tiêu dùng thì gian hàng cũng gợi mở rất nhiều ý tưởng cho những nhóm lứa tuổi khác nhau.

Các sản phẩm gạch mới từ nhà sản xuất Prime phải kể đến như Flexitech với công nghệ bề mặt linh hoạt - “mềm mịn khi khô, an toàn khi ướt” mang tới một giải pháp thực sự cho các công trình có nhiều khu vực ứng dụng. Thêm vào đó các kích thước gạch khổ lớn, bề mặt bóng như 60x120 cm, 80x80 cm... và gạch có độ dầy 20 mm dành cho khu sân vườn và các vách ốp trang trí cách điệu cũng là các sản phẩm nhận được sự quan tâm của người xem.

Bích Đào