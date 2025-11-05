Với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 10% mỗi năm, thị trường vật liệu xanh thế giới dự báo đạt quy mô 850 tỷ USD vào năm 2030. Sự tăng trưởng này đến từ nhận thức ngày càng cao về bảo vệ môi trường, các quy định phát thải ngày càng nghiêm ngặt, cùng với sự tiến bộ của công nghệ vật liệu xanh.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Công trình Xanh và Giao thông Xanh 2025, Prime Group đã giới thiệu chiến lược phát triển xoay quanh ba trụ cột “xanh” gồm Sản xuất xanh (Green Manufacturing), Sản phẩm xanh (Green Products) và Không gian xanh (Green Living) - mô hình toàn diện hướng đến phát triển bền vững, gắn với định hướng tăng trưởng xanh của Chính phủ.

Tiên phong áp dụng giải pháp sản xuất xanh

Là thành viên trong hệ sinh thái phát triển bền vững của Tập đoàn SCG, Prime Group triển khai nhiều giải pháp giảm phát thải trong mọi khâu sản xuất. Tại các nhà máy, doanh nghiệp đã thay thế một phần nhiên liệu than bằng nhiên liệu sinh khối (biomass), đồng thời đầu tư hệ thống thu hồi và tái sử dụng nhiệt dư từ lò nung. Các cải tiến này giúp tiết kiệm năng lượng, giảm lượng CO₂ phát thải và nâng cao hiệu suất vận hành.

Prime còn đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà nhằm tận dụng nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời ứng dụng công nghệ IoT để quản lý dây chuyền theo thời gian thực. Việc số hóa dữ liệu giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả sản xuất, kiểm soát tiêu hao năng lượng và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, Prime Group áp dụng hệ thống tuần hoàn nước thải sản xuất, trong đó toàn bộ nước được thu gom, xử lý và tái sử dụng - góp phần bảo vệ tài nguyên nước và giảm tác động môi trường.

Prime Group đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà để có nguồn điện sạch phục vụ sản xuất xanh

Nhờ chuỗi giải pháp đồng bộ, Prime Group đang ngày càng cải thiện mô hình kinh tế tuần hoàn của mình, tạo nên một chu trình xanh khép kín, nơi hiệu quả vận hành, năng lực cạnh tranh và trách nhiệm với môi trường cùng phát triển hài hòa. Đây cũng chính là minh chứng rõ nét cho cam kết của Prime Group trong việc đồng hành cùng Việt Nam xanh hóa ngành vật liệu xây dựng và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tạo ra các sản phẩm xanh hướng đến không gian xanh

Từ nền tảng công nghệ, Prime phát triển các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn công trình xanh và xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Nổi bật là dòng gạch Flexitech - Bước đột phá với công nghệ bề mặt linh hoạt: mềm mịn khi khô, giảm trơn trượt khi ướt và dễ dàng vệ sinh. Dòng sản phẩm này giúp tăng tính an toàn cho người sử dụng, phù hợp cho các công trình nhà ở và không gian công cộng hướng đến tiêu chuẩn sống bền vững.

Prime Group tạo ra những dòng gạch ốp sứ thân thiện với môi trường, góp phần giảm phát thải CO2 trong suốt vòng đời sản phẩm

Prime cũng đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất gạch men giảm phát thải CO₂, góp phần tối ưu hóa việc sử dụng nguyên liệu và năng lượng trong quá trình sản xuất. Không những vậy, dòng gạch này còn có ưu điểm dễ thi công và tiết kiệm chi phí vận chuyển mang lại lợi ích toàn diện cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Những sản phẩm “xanh” này không chỉ đảm bảo yếu tố công năng và thẩm mỹ, mà còn góp phần trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của ngành vật liệu xây dựng, nâng cao chất lượng công trình và tuổi thọ sử dụng.

Không gian xanh - Định hình phong cách sống bền vững

Với định hướng lấy con người làm trung tâm, Prime Group mở rộng tầm nhìn từ sản phẩm đến không gian sống xanh - nơi mỗi thiết kế vật liệu góp phần tạo nên môi trường trong lành, hiện đại và thân thiện với thiên nhiên. Các dòng sản phẩm của Prime hướng đến tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng, tạo điều kiện cho người dùng trải nghiệm không gian sống xanh, tiết kiệm năng lượng và gắn kết hơn với môi trường tự nhiên. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế xây dựng bền vững toàn cầu - coi vật liệu không chỉ là cấu phần công trình, mà là giải pháp cho lối sống xanh.

Prime Group hướng tới mục tiêu đến năm 2030, 80% sản phẩm là sản phẩm xanh và đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Doanh nghiệp tái định nghĩa “vật liệu xây dựng” - từ sản phẩm vật lý thành giải pháp sống bền vững.

Với chiến lược ba trụ cột “xanh” gồm sản xuất, sản phẩm và không gian, Prime chứng minh tăng trưởng có thể song hành cùng bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần cùng Chính phủ Việt Nam và tập đoàn SCG hiện thực hóa mục tiêu Net Zero 2050, định hình tương lai xanh và hiện đại cho ngành vật liệu xây dựng.

