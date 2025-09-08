Từ sáng kiến xếp hạng 1000 DN nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất

Từ dấu mốc ra mắt bảng xếp hạng Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (Top1000/ Top1000 Tax) năm 2010, Vietnam Report đã mở ra một kỷ nguyên mới trong hoạt động nghiên cứu và xếp hạng doanh nghiệp. Danh sách Top1000 ghi nhận các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt, tuân thủ pháp luật, chính sách thuế và đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của minh bạch thông tin và tiêu chí đánh giá khoa học trong phát triển kinh tế.

Khác với các chương trình khen thưởng đơn lẻ, Top1000 Tax được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu rộng lớn, công tác kiểm chứng độc lập và phương pháp luận khoa học. Nhờ vậy, Top1000 Tax nhanh chóng tạo dựng uy tín và trở thành biểu tượng trong cộng đồng doanh nghiệp Việt. Việc góp mặt trong bảng xếp hạng không chỉ là niềm tự hào, mà còn mở ra cơ hội quảng bá thương hiệu và kết nối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều doanh nghiệp Top1000 đã tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong các lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế.

Với sự tham gia của hội đồng cố vấn gồm các chuyên gia trong và ngoài nước, Top1000 giúp lan tỏa thông điệp về chuẩn mực quản trị quốc tế, minh bạch tài chính và trách nhiệm cộng đồng - những yếu tố ngày càng được coi trọng trong môi trường hội nhập.

Đến “bản đồ lợi nhuận” PROFIT500

Sau thành công của Top1000 Tax, Vietnam Report nhận thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt đang bước vào giai đoạn mới, trong đó hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời trở thành thước đo then chốt cho năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. Kế thừa di sản của Top1000, năm 2017, bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam ra đời, trở thành một trong những nghiên cứu tiên phong phản ánh sức khỏe tài chính của doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Nếu Top1000 Tax nhấn mạnh vai trò “người đóng góp”, thì PROFIT500 mở rộng tầm nhìn, hướng đến việc tôn vinh các doanh nghiệp có khả năng tạo ra giá trị tài chính bền vững, có tầm nhìn dài hạn trong một nền kinh tế đang liên tục chuyển mình, đồng thời vẫn phản ánh những doanh nghiệp xuất xắc đóng góp cho ngân sách quốc gia. Đó đều là những đại diện cân bằng hài hoà giữa trách nhiệm với đất nước và lợi ích của doanh nghiệp - con đường tất yếu của phát triển bền vững.

Trải qua gần một thập kỷ công bố thường niên, PROFIT500 đã trở thành “bản đồ lợi nhuận” của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tiêu chí đánh giá của PROFIT500 kết hợp nhiều chỉ số như lợi nhuận trước thuế, tổng doanh thu, tổng tài sản, tổng số lao động, uy tín truyền thông, tiềm năng tăng trưởng…, qua đó phản ánh kết quả tài chính và góp phần chỉ ra xu hướng vận động của nền kinh tế.

Theo số liệu tổng hợp qua các năm, PROFIT500 không chỉ tôn vinh những tên tuổi lớn trong các lĩnh vực tài chính, viễn thông, năng lượng, mà còn ghi nhận sự vươn lên của nhiều doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tăng trưởng mạnh mẽ. Những năm gần đây, bảng xếp hạng cũng xuất hiện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ, logistics, thương mại điện tử. Sự đa dạng này cho thấy PROFIT500 có tính đại diện cao, phản ánh xu hướng tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững, đổi mới và sáng tạo.

PROFIT500 2025 - Khát vọng vươn tầm

Bảng xếp hạng PROFIT500 2025 - dự kiến công bố trong tháng 9 - đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những bảng xếp hạng uy tín hàng đầu Việt Nam. Không chỉ dừng ở việc công bố danh sách 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất, sự kiện còn đi kèm báo cáo chuyên sâu, phân tích những vấn đề nổi bật của nền kinh tế.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của PROFIT500 nằm ở sự kế thừa và phát triển từ Top1000 Tax: Sự khách quan, độc lập, minh bạch và tôn vinh đúng những doanh nghiệp thực sự có đóng góp cho xã hội. Nhờ đó, PROFIT500 trở thành một “bản đồ lợi nhuận” không chỉ để nhìn lại, mà còn để định hướng cho chặng đường phía trước của doanh nghiệp, là nguồn tham khảo hữu ích cho các bên liên quan.

15 năm sau ngày Top1000 ra mắt, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế hấp dẫn hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. PROFIT500, với vai trò kế thừa và phát triển từ “bảng vàng” Top1000, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trên hành trình chinh phục tầm cao mới. Bảng xếp hạng không chỉ tôn vinh thành tựu của các doanh nghiệp tiêu biểu, mà còn khơi dậy khát vọng vươn tầm và đổi mới sáng tạo - những giá trị cốt lõi để doanh nghiệp Việt phát huy năng lực cạnh tranh.

PROFIT500 2025 hứa hẹn trở thành sự kiện đáng mong chờ của cộng đồng doanh nghiệp và giới đầu tư, nơi sức mạnh lợi nhuận không chỉ được đo đếm bằng con số, mà còn được khẳng định bằng tầm nhìn, chiến lược và đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước.

(Nguồn: Vietnam Report)