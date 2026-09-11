Danh sách PROFIT500 năm 2026 (2 bảng)

10 năm PROFIT500 - Bản lĩnh tạo lợi nhuận qua biến động

Bước sang năm thứ mười công bố, PROFIT500 không chỉ là sự ghi nhận đối với những doanh nghiệp đạt quy mô lợi nhuận nổi bật tại một thời điểm, mà còn cho thấy ý nghĩa của năng lực tạo lợi nhuận trong sự phát triển của doanh nghiệp.

Khác với doanh thu phản ánh quy mô hoạt động và khả năng mở rộng thị trường, lợi nhuận phản ánh giá trị doanh nghiệp tạo ra, đồng thời hình thành nguồn lực cho tái đầu tư, đổi mới, mở rộng hoạt động, gia tăng năng lực tài chính và đóng góp cho ngân sách.

Một doanh nghiệp có thể sở hữu doanh thu lớn, tài sản lớn hay mạng lưới rộng, nhưng việc vận hành một tổ chức ở quy mô lớn và vẫn tạo ra lợi nhuận đáng kể đòi hỏi năng lực quản trị, kiểm soát chi phí, phân bổ nguồn lực và thích ứng với thị trường. Do đó, PROFIT500 không chỉ vinh danh các doanh nghiệp lớn và hiệu quả, mà còn giúp nhận diện năng lực cốt lõi của doanh nghiệp cùng “mã gen” tạo ra quy mô lợi nhuận.

Hành trình 10 năm của PROFIT500 ghi nhận 1.828 doanh nghiệp từng góp mặt, cho thấy sự vận động không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp tạo lợi nhuận hàng đầu Việt Nam. Trong đó, 83 doanh nghiệp liên tục có tên trong Bảng 1 và 65 doanh nghiệp liên tục có tên trong Bảng 2. Loại trừ trùng lặp giữa hai bảng, tổng cộng 108 doanh nghiệp duy trì sự hiện diện trong PROFIT500 suốt một thập kỷ. Trải qua biết bao biến động thị trường, đó đều là những doanh nghiệp nắm bắt cơ hội thành công, liên tục thích ứng và tái tạo động lực tăng trưởng.

Xét cấu trúc phân bổ lợi nhuận toàn bảng xếp hạng giai đoạn 2017 - 2026, vai trò của nhóm doanh nghiệp dẫn đầu càng rõ nét. Top 100 doanh nghiệp mỗi năm đóng góp khoảng 80 - 82% tổng lợi nhuận trước thuế (LNTT) của toàn bộ Bảng 1, riêng Top 50 chiếm khoảng 70%. Tuy nhiên, tỷ trọng LNTT của Top 10 đã giảm từ 41,0% năm 2017 xuống 36,2% năm 2026, trong khi tỷ trọng LNTT của Top 100 duy trì ổn định ở mức 81,8%.

PROFIT500 2026 - Tăng trưởng tích cực trong môi trường nhiều sức ép

Bức tranh kinh tế Việt Nam trong 8 tháng đầu năm ghi nhận nhiều điểm sáng: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,9%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 28,7%; tổng vốn FDI đăng ký tăng 55,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3%.

Tuy nhiên, những áp lực cân đối cũng hiện rõ. Nhập khẩu tăng 35,3%, nhanh hơn đáng kể so với xuất khẩu (22,4%), đưa cán cân thương mại hàng hóa vào trạng thái nhập siêu 20,46 tỷ USD. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,45%, tiến sát mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5% cả năm, cho thấy dư địa điều hành giá không còn rộng.

Trên nền bức tranh đó, 94,8% doanh nghiệp PROFIT500 tham gia khảo sát ghi nhận doanh thu tăng; 88,2% doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng. Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp suy giảm lợi nhuận còn 11,8%, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2024 - 2025.

Trước những thách thức hàng đầu như giá nguyên vật liệu đầu vào tăng và biến động thị trường năng lượng (82,4%), bất ổn kinh tế - chính trị (79,6%), tỷ giá và lạm phát tăng cao (58,8%), sức ép cạnh tranh (52,9%)…, các doanh nghiệp PROFIT500 ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị rủi ro và phát triển bền vững; từ đó tạo điểm tựa trước biến động và tăng cường bảo vệ uy tín thương hiệu.

Từ tăng trưởng đến hiệu quả

Sang năm 2026, các doanh nghiệp PROFIT500 chú trọng đầu tư công nghệ và ESG (môi trường - xã hội - quản trị).

Theo khảo sát, 86,7% doanh nghiệp dự kiến gia tăng ngân sách đầu tư công nghệ. Trong đó, 71,4% doanh nghiệp dự kiến gia tăng đầu tư cho Trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự thay đổi này phần nào được phản ánh trong thực tiễn triển khai AI: 88,2% doanh nghiệp đưa AI vào ứng dụng ở ít nhất một cấp độ; trong đó 47,1% triển khai tại một số bộ phận, 23,5% ở quy mô toàn doanh nghiệp và 17,6% tích hợp vào chiến lược kinh doanh.

Nếu AI đang kéo doanh nghiệp vào cuộc đua về năng suất và năng lực công nghệ, ESG lại mở rộng cuộc chơi: doanh nghiệp không chỉ được đánh giá bởi những gì ghi trên bảng cân đối kế toán, mà còn bởi cách tác động lên môi trường và xã hội.

Khảo sát ghi nhận 93,75% doanh nghiệp cho rằng việc triển khai ESG có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Mức độ tác động có thể đo lường tăng lên 3,55 điểm trên thang điểm 5, vượt xa mốc 3,08 điểm năm 2024. Sự chuyển dịch không chỉ diễn ra ở độ phủ mà còn ở mức độ triển khai: tỷ lệ doanh nghiệp đã lập kế hoạch và triển khai toàn diện cam kết ESG đạt 43,8%, tăng 2,7 lần so với hai năm trước.

Hành trình mười năm PROFIT500 cho thấy tạo ra lợi nhuận lớn đã khó, duy trì năng lực đó qua nhiều chu kỳ còn khó hơn. Những doanh nghiệp hiện diện bền bỉ trong bảng xếp hạng là minh chứng cho khả năng chuyển hóa nguồn lực và cơ hội thị trường thành kết quả kinh doanh. Trong chặng đường tiếp theo, khi môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp, AI và ESG đang trở thành những năng lực mà doanh nghiệp ưu tiên củng cố để tiếp tục bảo vệ và mở rộng nền tảng tạo lợi nhuận.

(Nguồn: Vietnam Report)