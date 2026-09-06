Kim ngạch thương mại giữa hai nước trong 6 tháng đầu năm nay đạt 336 triệu USD (tăng 26% so với cùng kỳ năm 2025). Việt Nam hiện đứng thứ 7 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Myanmar. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được hai bên đánh giá còn nhiều dư địa phát triển.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Min Aung Hlaing cho rằng đây là cơ hội quý báu để củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tham quan các gian hàng triển lãm sản phẩm bên lề diễn đàn

Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và thương mại đang phản ánh những tiềm năng to lớn cho sự phát triển trong tương lai của hai nước. Hiện nay, Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Myanmar.

Đầu tư không chỉ là động lực quan trọng cho sự phát triển của mỗi quốc gia mà còn đóng vai trò then chốt trong việc củng cố và tăng cường quan hệ song phương

Quan hệ hai nước đang ở vào giai đoạn vàng son của sự phát triển. Hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chính trị, ngoại giao mà được mở rộng và đi sâu vào nhiều lĩnh vực khác nhau như an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại và đầu tư.

Tổng thống Myanmar dẫn chứng cho sự hợp tác thành công trong lĩnh vực đầu tư giữa hai nước là dự án của Viettel, liên doanh giữa Viettel với công ty của Myanmar đi vào hoạt động từ năm 2018. Mytel đã và đang đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực viễn thông của Myanmar và là hình mẫu tiêu biểu cho sự hợp tác về đầu tư và công nghệ giữa hai nước.

Tổng thống trân trọng mời các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các hiệp định thương mại khu vực, hợp tác với các đối tác Myanmar để đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, kho lạnh, hậu cần, thực phẩm, thủy sản cũng như các nguyên liệu đầu vào cho nông nghiệp, từ đó tham gia vào chuỗi giá trị lương thực toàn cầu.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing phát biểu

Myanmar hoan nghênh và kêu gọi sự hợp tác của Việt Nam trong việc phát triển cơ sở hạ tầng số, an ninh mạng, chuyển đổi số, các dịch vụ công, công nghệ thông tin, hệ thống thanh toán số và xây dựng môi trường kinh doanh đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Myanmar mời các nhà đầu tư Việt Nam tham gia sản xuất các thiết bị công nghệ tại khu vực công nghệ cao.

Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định cam kết hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Myanmar, đồng thời ưu tiên cao cho việc thúc đẩy tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Mỗi dự án thành công tạo thêm một sợi dây gắn tình hữu nghị

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam đã lựa chọn Myanmar là địa bàn đầu tư, kinh doanh lâu dài và đón nhận những thành quả không chỉ trong thương mại, đầu tư đơn thuần mà còn ở nhiều lĩnh vực gắn trực tiếp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế và đời sống của người dân, từ công nghệ viễn thông đến sản xuất hàng thiết yếu và nông nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, diễn đàn doanh nghiệp được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hai nước đang chuyển mình sang giai đoạn phát triển mới với tin cậy chính trị được tăng cường, mở ra cơ hội lớn để hai nước thúc đẩy hợp tác

Về các nội dung hợp tác cụ thể, Phó Thủ tướng cho rằng hai bên cần tăng cường hơn nữa tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế; tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực nội tại, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của mỗi nước.

Hai nước cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo sức hấp dẫn cao hơn trong thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng, phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nhất là chính sách ổn định kinh tế, tài chính vĩ mô và phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.

Nhà đầu tư Việt Nam và Myanmar cần tuân thủ tôn chỉ hợp tác, không chỉ để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mà còn cần trở thành những đối tác tin cậy, lâu dài, đồng hành cùng sự phát triển của mỗi nước. Đồng thời, các nhà đầu tư cần nêu cao trách nhiệm xã hội, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường và mở rộng đầu tư hơn nữa trong những lĩnh vực Myanmar có nhu cầu như viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo.

Phó Thủ tướng mong muốn Myanmar quan tâm, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định và có tính dự báo; hỗ trợ giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam.

Diễn đàn Doanh nghiệp Myanmar - Việt Nam

Việt Nam cũng luôn đón chào, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Myanmar đầu tư và mở rộng hoạt động, nhất là trong những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến, công nghệ cao, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.

Mỗi dự án thành công, mỗi chuỗi sản xuất được hình thành, mỗi sản phẩm đến được với người tiêu dùng, mỗi việc làm mới được tạo ra không chỉ đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo thêm một sợi dây gắn kết lợi ích và tình hữu nghị hai nước.