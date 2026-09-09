Nhận định trên được ông Christopher Hudson, Chủ tịch toàn cầu Tập đoàn DMG Events, đưa ra tại lễ khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) sáng 9/9.

Với chủ đề “Công nghệ dẫn dắt - Công nghiệp chuyển mình - Bứt phá vươn xa”, VITW 2026 kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

Tại lễ khai mạc, ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đánh giá, năm 2026 công nghiệp Thủ đô đang đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi để tăng tốc phát triển, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.

Tổng quy mô của sự kiện là trên 2.000 gian hàng, trong đó Hanoi MIP Fair ngoài gian hàng doanh nghiệp còn có khu trưng bày các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, sản phẩm khoa học, công nghệ như: robot, thiết bị bay không người lái, sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo… của các viện nghiên cứu, trường đại học.

“Tất cả sẽ tạo thành không gian giao thương kết nối doanh nghiệp và xúc tiến phát triển công nghiệp lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam và khu vực”, ông Hải nhấn mạnh.

Khách tham quan tại gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp.

Triển lãm trưng bày các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ chất lượng cao với công nghệ tiên tiến, thiết kế hiện đại và các giải pháp đổi mới, làm nổi bật sức mạnh và sự chuyển mình của ngành công nghiệp Việt Nam nói chung và công nghiệp Thủ đô nói riêng.

Việc tổ chức Hanoi MIP Fair 2026 thể hiện nỗ lực, cam kết của thành phố trong việc triển khai tích cực, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về phát triển công nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân, ông Hải cho hay.

Ông Christopher Hudson đánh giá: “Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ các xu hướng định hình lại công nghiệp toàn cầu”.

Khu vực sản xuất đóng góp khoảng 24,5% GDP, trong khi kim ngạch xuất khẩu công nghiệp chế tạo năm 2025 đạt hơn 421 tỷ USD, chiếm gần 89% tổng kim ngạch xuất khẩu, qua đó cho thấy quy mô lớn của khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo trong hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.

Bà Lý Hoa Liên, Phó Tổng giám đốc Phát triển Kinh doanh và Đối ngoại, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) cho hay, thông qua VITW 2026, VEC mong muốn góp phần hiện thực hóa định hướng đến năm 2045 đưa Hà Nội trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Từ VITW 2026, VEC sẽ tiếp tục kết nối các chuỗi sự kiện công nghiệp, công nghệ quốc tế với Việt Nam, mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt hợp tác và vươn ra toàn cầu.

Triển lãm diễn ra từ 9-11/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực điện hóa phương tiện, tự động hóa, sản xuất xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng Việt Nam và thế giới.

Năm 2025, VITW 2025 thu hút hơn 70.000 lượt khách và 600 tỷ đồng tổng giá trị hợp đồng ký kết.