Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững là giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong việc tích hợp các yếu tố ESG vào chiến lược kinh doanh, tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội, môi trường và nền kinh tế.

Với sự ghi nhận này, Prudential Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững thông qua các đóng góp cho cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong việc nâng cao khả năng chống chịu tài chính và kiến tạo nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế.

Bà Nguyễn Liên Phương - Phó Tổng Giám đốc Tuân thủ và Rủi ro Prudential Việt Nam nhận kỷ niệm chương tại lễ trao giải

Phát triển bền vững bắt đầu từ con người và cộng đồng

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và nâng cao sức chống chịu trước những biến động kinh tế - xã hội, việc xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho người dân ngày càng trở nên quan trọng. Đây cũng là định hướng mà Prudential kiên định theo đuổi trong gần 27 năm đồng hành cùng thị trường Việt Nam.

Thông qua hành trình “Trao gửi yên tâm”, Prudential triển khai các hoạt động cộng đồng dài hạn với trọng tâm là giáo dục tài chính, sức khỏe và ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ năm 2011 đến nay, Prudential Việt Nam đã đầu tư hơn 325 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng, mang lại lợi ích cho hơn 600.000 người trên khắp cả nước.

Một trong những sáng kiến tiêu biểu là chương trình giáo dục tài chính Cha-Ching, giúp trẻ em hình thành thói quen chi tiêu lành mạnh. Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam năm 2019, chương trình đã tiếp cận hơn 170.000 học sinh, đồng hành cùng 5.300 giáo viên tại 490 trường học trên khắp cả nước. Sắp tới, Prudential dự kiến ra mắt Levela, nền tảng giáo dục tài chính dành cho người trưởng thành, giúp nâng cao tư duy tài chính để bảo vệ bản thân và gia đình. Những sáng kiến này phản ánh cách tiếp cận lấy con người làm trọng tâm, hướng đến việc tạo ra giá trị tích cực và lâu dài cho nhiều thế hệ.

Prudential được vinh danh ở hạng mục “Hoạt động trách nhiệm cộng đồng (CSR) nổi bật”

Từ bảo vệ tài chính đến kiến tạo nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế

Bên cạnh vai trò bảo vệ tài chính cho các gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống, bảo hiểm nhân thọ còn là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế.

Đây cũng là một trong những nội dung được Prudential chia sẻ tại Hội nghị Thượng đỉnh “Cuộc Đại Chuyển đổi 3P” thuộc khuôn khổ chương trình Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2026, nơi các chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu cùng thảo luận về những động lực tăng trưởng mới của Việt Nam.

Bà Nguyễn Liên Phương tại Hội nghị Thượng đỉnh “Cuộc đại chuyển đổi 3P”

Theo Prudential, một nền kinh tế chỉ thực sự bền vững khi người dân có đủ khả năng chống chịu trước những cú sốc tài chính do bệnh tật, tai nạn hay mất thu nhập gây ra. Trong bức tranh đó, bảo hiểm nhân thọ giúp các gia đình chủ động hoạch định tương lai và giảm thiểu tác động của các rủi ro không lường trước.

Không chỉ vậy, ngành bảo hiểm nhân thọ còn là một trong những nhà đầu tư dài hạn quan trọng của nền kinh tế thông qua việc chuyển hóa nguồn dự phòng rủi ro của hàng triệu khách hàng thành các khoản đầu tư cho trái phiếu chính phủ, hạ tầng, y tế, giáo dục và các lĩnh vực phục vụ tăng trưởng bền vững.

Đến cuối năm 2025, ngành bảo hiểm nhân thọ đã tái đầu tư khoảng 868 nghìn tỷ đồng trở lại nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, Prudential có danh mục đầu tư trái phiếu đạt 92.609 tỷ đồng, với khoảng 80% được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, góp phần cung cấp nguồn vốn ổn định cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ ổn định tài chính quốc gia.

Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, Prudential ra mắt Quỹ PRUlink Tương Lai Xanh - quỹ liên kết đơn vị cho phép khách hàng sở hữu sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị quyền lựa chọn đầu tư theo định hướng phát triển bền vững. Quỹ được quản lý bởi Eastspring Investments và được FiinRatings công bố báo cáo đánh giá độc lập, qua đó khẳng định định hướng đầu tư bền vững theo chuẩn mực quốc tế.

Bà Nguyễn Liên Phương - Phó Tổng Giám đốc Tuân thủ và Rủi ro, Prudential Việt Nam, chia sẻ: "Phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là cơ hội để tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng, cộng đồng và nền kinh tế. Với vai trò là nhà bảo hiểm và nhà đầu tư dài hạn, Prudential cam kết tiếp tục góp phần nâng cao năng lực tài chính cho người dân, đồng thời hỗ trợ xây dựng nền tảng phát triển bền vững và có khả năng chống chịu cao hơn cho Việt Nam".

(Nguồn: Prudential Việt Nam)