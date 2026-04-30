Ngôi sao người Maroc dính chấn thương lúc cuối trận cầu trên sân Công viên các Hoàng tử, ở tình huống va chạm với Konrad Laimer.

Hakimi đau đớn ôm đùi sau và không thể tiếp tục thi đấu, trong bối cảnh PSG chẳng còn quyền thay người.

Hakimi dính chấn thương gân kheo - Ảnh: ESPN

Tuyên bố chính thức từ phía đội bóng nước Pháp: "Do bị chấn thương đùi phải trong trận cầu với Bayern Munich, Hakimi sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần tới."

Nếu vượt qua Hùm xám, PSG sẽ đối đầu Arsenal hoặc Atletico Madrid trong trận tranh ngôi vương Champions League vào ngày 30/5 tại Budapest.

Đây là tổn thất lớn về mặt lực lượng đối với đoàn quân HLV Luis Enrique. Nhiều khả năng, ông buộc phải kéo Joao Neves về trám vị trí bên cánh phải, và xếp Fabian Ruiz xuất phát trên hàng tiền vệ.

Hakimi cũng là thành viên quan trọng của tuyển Maroc dự World Cup 2026. Ngày 13/6 tới, đại diện châu Phi sẽ đá trận mở màn với Brazil và khả năng ra sân của cầu thủ chạy cánh phải vẫn còn bỏ ngỏ.

Thêm một thiệt hại nữa về mặt nhân sự PSG, khi CLB xác nhận, thủ thành Lucas Chevalier phải "ngồi chơi xơi nước" vài tuần do chấn thương đùi trong một buổi tập.

Thời gian gần đây, Chevalier đánh mất vị trí người gác đền số 1 trong khung gỗ vào tay Matvei Safonov.