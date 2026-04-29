Xứng đáng được xem là chung kết sớm của giải, ĐKVĐ PSG cùng Hùm xám xứ Bavaria đã trình diễn 90 phút mãn nhãn, cường độ cao và 9 bàn thắng tạo nên kịch bản "điên rồ" chưa từng có.

Tan trận, Luis Enrique phấn chấn: "Trận đấu thật tuyệt vời. Họ chơi với nhịp độ rất cao, cố gắng thể hiện lối đá tấn công để phô diễn hết phẩm chất.

Hai đội tạo nên cơn mưa bàn thắng trên sân Công viên các Hoàng tử - Ảnh: Shutterstock

Tôi nghĩ mọi người đều thích thú khi xem trận đấu này. Bản thân cũng vui vì PSG giành chiến thắng."

HLV Vincent Kompany phải theo dõi cuộc thư hùng từ khu vực VIP, được nhân viên an ninh UEFA hộ tống sau án cấm chỉ đạo.

Ông thừa nhận: "Việc phải xem trận cầu như này thật khác biệt. Tôi thích được ở trên sân hơn, hòa mình vào cảm xúc và cố gắng giúp đỡ đội.

Đôi lúc Bayern gặp khó khăn nhưng vẫn tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. 5 bàn thua trên sân khách ở Champions League thường đồng nghĩa với việc bị loại, nhưng cơ hội của chúng tôi vẫn còn.

Nếu tỷ số là 5-2 thì rất khó lật ngược tình thế ở lượt về. Nhưng chúng tôi đã chơi mạo hiểm để tìm kiếm bàn thắng và quan trọng lấy lại tinh thần cũng như tận dụng các cơ hội tốt hơn.

Lối chơi cầm chừng sẽ không hiệu quả khi đối đầu với những cầu thủ đẳng cấp bên phía PSG.

Tuần tới, Bayern sẽ được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của 75.000 khán giả. Chúng tôi muốn tạo ra sức ép lớn và ở Allianz Arena thì mọi chuyện đều có thể xảy ra."