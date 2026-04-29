ĐKVĐ PSG cùng Bayern Munich làm nên trận cầu mãn nhãn, nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Cúp C1: 9 bàn. Người ta cho rằng, nhà vô địch ở cuộc chơi năm nay chính là nằm ở cuộc so tài đỉnh cao này, với ‘hiệp 2’ diễn ra tại Đức, vào giữa tuần sau.

HLV Kompany bị cấm chỉ đạo trận đấu quan trọng trên sân Parc des Princes do nhận đủ 3 thẻ vàng. Ảnh: The Touchline

Harry Kane đưa Bayern vượt lên dẫn trước bằng một quả phạt đền, ở phút 17, đánh dấu pha lập công thứ 54 của anh trên mọi đấu trường mùa này.

PSG sau đó dẫn ngược 2-1 và 3-2 vào cuối hiệp 1, lần lượt do công của Kvaratskhelia, Joao Neves và Ousmane Dembele (từ chấm 11m), trong khi Olise ghi bàn cho Bayern (gỡ hòa 2-2) với cú sút uy lực từ khoảng cách chừng 20m.

Sang hiệp 2, lại là Kvaratskhelia (56’) và Dembele (58’) điền tên vào bảng điện tử, giúp PSG nới cách biệt lên thành 5-2. Tuy nhiên, Bayern cho thấy bản lĩnh của mình, đã có 2 bàn rút ngắn trong 3 phút, từ Upamecano (65’) và Luis Diaz (68’).

HLV trưởng Vincent Kompany hẳn rất khó chịu và cả tiếc nuối vì không được đứng chỉ đạo trực tiếp ngoài đường biên, ở trận cầu kinh điển này, do đã tích đủ 3 thẻ vàng.

Trong giờ giải lao, ông cũng không được phép gặp đôi nên sau tiếng còi mãn cuộc là lập tức lao vào phòng thay đồ Bayern Munich.

Kompany tự hào về Harry Kane và các đồng đội, dù để thua 4-5 PSG ở bán kết lượt đi Cúp C1. Ảnh: FC Bayern

Tiền vệ Pavlovic đã tiết lộ những lời đầu tiên Kompany nói với dàn sao Bayern Munich khi gặp họ chính là “tự hào”, “vô cùng tự hào”, dù đội thua trận.

“Dĩ nhiên, thua trận thì không thể vui được. Nhưng cách Bayern Munich trở lại sau khi bị dẫn cách biệt cho thấy, chúng tôi mạnh mẽ như thế nào.

Chúng tôi sẽ khôi phục tinh thần cho trận lượt về. Bayern Munich phải cẩn thận và chắc chắn hơn trong khâu phòng ngự.

Thực ra, ở trận đấu với Real Madrid, chúng tôi cũng bị đối thủ dẫn trước nên quen với việc xử lý tình huống ấy. Chỉ khác là ở cuộc so tài với PSG thì mọi việc diễn ra khá nhanh, nhưng đó là điều bình thường trong một trận bán kết Champions League.

HLV trưởng đã nói với toàn đội rằng, ông tự hào về cách chúng tôi phản ứng sau khi để dẫn bàn. Kompany tự hào về tinh thần thi đấu của cả đội, nói rằng chúng tôi đã chơi một trận đấu hay với nguồn năng lượng tuyệt vời. Ông ấy đang rất mong chờ cuộc tái đấu ở Munich. Hy vọng chúng tôi sẽ giành chiến thắng”.