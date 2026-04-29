MU muốn lấy Kounde
Jules Kounde đang nhận được sự quan tâm rất lớn trên thị trường chuyển nhượng, với tín hiệu mới nhất đến từ MU.
Theo báo chí Tây Ban Nha, MU chuẩn bị đưa ra đề nghị chính thức cho Barca để đàm phán mua hậu vệ người Pháp, người thiếu ổn định trong thời gian gần đây.
Hansi Flick và GĐTT Deco đã thảo luận về dự án mới. Cả hai đều xác định Kounde không còn là cầu thủ không thể đụng đến như trước.
MU sẵn sàng chi 70 triệu euro cho Kounde để nâng cấp hàng thủ. Với Barca, đây là con số rất đáng chú ý để thực hiện cuộc tái thiết đội hình – bao gồm kế hoạch mua Alessandro Bastoni.
Chelsea cũng quan tâm Kounde. Mặc dù vậy, MU chiếm lợi thế khi nhiều khả năng giành vé Champions League mùa sau.
PSG liên hệ Olise
Sau trận thắng Bayern Munich 5-4, PSG cũng thể hiện tham vọng giành ngôi sao của chính đối thủ này là Michael Olise.
Theo các nguồn tin từ Đức và Pháp, PSG muốn có Olise để làm mới hàng công, duy trì sự thống trị sân chơi Champions League.
Gần đây, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử mở cánh cửa để Bradley Barcola và Goncalo Ramos ra đi. Điều đó cũng có nghĩa Olise trở thành ưu tiên trong dự án bóng đá của Luis Enrique.
Olise đang thi đấu bùng nổ trong màu áo Bayern Munich. Anh để lại dấu ấn đậm nét trong trận lượt đi bán kết Champions League.
Chắc chắn Bayern Munich sẽ không để ngôi sao của mình ra đi dễ dàng, và đánh giá anh 200 triệu euro. Dù vậy, tiền chưa bao giờ là vấn đề với PSG.
Real Madrid giữ chân Valverde
Real Madrid còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng kế hoạch cho mùa giải 2026/27. Ngoài việc tìm kiếm HLV mới, nhiều khả năng là Jose Mourinho, “Los Blancos” còn phải giữ chân Federico Valverde.
Những ngày qua, Real Madrid và Valverde đã nhận được đề nghị chuyển nhượng từ Al Ahli, một trong những “ông lớn” của Saudi Pro League.
Al Ahli có tham vọng đua tranh danh hiệu bóng đá Saudi Arabia, chi 80 triệu euro với hy vọng biến Valverde trở thành đối thủ của Cristiano Ronaldo và Karim Benzema.
Mặc dù sẽ thay đổi HLV và có khả năng điều chỉnh dự án, Real Madrid vẫn xem Valverde là nhân tố không thể thay thế.
Real Madrid có thể chia tay Dani Carvajal. Khi ấy, Valverde nằm trong số các cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội. Không loại trừ khả năng anh trở thành đội trưởng mới.
Tin vắn
- Aston Villa và Newcastle cùng tiếp cận Real Madrid để đàm phán chuyển nhượng tiền đạo trẻ Gonzalo Garcia. “Los Blancos” muốn con số 60 triệu euro.
- Cùng với nỗ lực giành quyền trụ hạng, Tottenham triển khai kế hoạch đàm phán với MU để lấy Marcus Rashford, người bị Barca trả lại sân Old Trafford.
- GĐTT Deco đang hướng đến Tottenham để theo dõi các mục tiêu có thể lấy về Barca, như Xavi Simons, Lucas Bergvall, Pedro Porro, Cuti Romero, Micky van de Ven.
- Atletico Madrid tiếp tục đẩy nhanh quá trình đàm phán chiêu mộ Julian Brandt từ Borussia Dortmund.
- River Plate đang đặt vấn đề với Real Madrid để mượn tiền vệ Franco Mastantuono, người gặp nhiều khó khăn trong mùa giải đầu tiên ở Tây Ban Nha.
- AC Milan vừa liên hệ bước đầu với Ismael Kone, tiền vệ trung tâm của Sassuolo và đội tuyển Canada.
- Sau Juventus, đến lượt AC Milan liên hệ với người đại diện Jorge Mendes để đàm phán mua Goncalo Ramos từ PSG, giá 30-35 triệu euro.
- Mundo Deportivo đưa tin, các đội Juventus, Ajax, Monaco và Porto đang cạnh tranh để mượn Roony Bardghji từ Barca.
Casemiro ghi 8 bàn bằng đầu mùa này, nhiều nhất tại 5 giải hàng đầu châu Âu, giúp MU thắng Brentford 2-1 và rời Old Trafford trong nước mắt.
Huyền thoại Liverpool, Jamie Carragher tuyên bố Michael Carrick xứng đáng được bổ nhiệm HLV trưởng chính thức MU, sau chuỗi kết quả ấn tượng.
Nguồn tin từ Newcastle cho hay, CLB sẽ bán tháo Yoane Wissa hè tới, khi anh gây thất vọng lớn kể từ ngày chuyển đến sân St James Park.
MU được loan tin chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức mua Carlos Baleba từ Brighton với phí chuyển nhượng khoảng 70 triệu bảng.
Tin tức về chuyển nhượng 27/4: MU chốt mục tiêu Ederson, PSG chi đậm mua William Saliba, Barca muốn chiêu mộ Joao Pedro.