MU muốn lấy Kounde

Jules Kounde đang nhận được sự quan tâm rất lớn trên thị trường chuyển nhượng, với tín hiệu mới nhất đến từ MU.

Theo báo chí Tây Ban Nha, MU chuẩn bị đưa ra đề nghị chính thức cho Barca để đàm phán mua hậu vệ người Pháp, người thiếu ổn định trong thời gian gần đây.

Hansi Flick và GĐTT Deco đã thảo luận về dự án mới. Cả hai đều xác định Kounde không còn là cầu thủ không thể đụng đến như trước.

MU sẵn sàng chi 70 triệu euro cho Kounde để nâng cấp hàng thủ. Với Barca, đây là con số rất đáng chú ý để thực hiện cuộc tái thiết đội hình – bao gồm kế hoạch mua Alessandro Bastoni.

Chelsea cũng quan tâm Kounde. Mặc dù vậy, MU chiếm lợi thế khi nhiều khả năng giành vé Champions League mùa sau.

PSG liên hệ Olise

Sau trận thắng Bayern Munich 5-4, PSG cũng thể hiện tham vọng giành ngôi sao của chính đối thủ này là Michael Olise.

Theo các nguồn tin từ Đức và Pháp, PSG muốn có Olise để làm mới hàng công, duy trì sự thống trị sân chơi Champions League.

Gần đây, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử mở cánh cửa để Bradley Barcola và Goncalo Ramos ra đi. Điều đó cũng có nghĩa Olise trở thành ưu tiên trong dự án bóng đá của Luis Enrique.

Olise đang thi đấu bùng nổ trong màu áo Bayern Munich. Anh để lại dấu ấn đậm nét trong trận lượt đi bán kết Champions League.

Chắc chắn Bayern Munich sẽ không để ngôi sao của mình ra đi dễ dàng, và đánh giá anh 200 triệu euro. Dù vậy, tiền chưa bao giờ là vấn đề với PSG.

Real Madrid giữ chân Valverde

Real Madrid còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng kế hoạch cho mùa giải 2026/27. Ngoài việc tìm kiếm HLV mới, nhiều khả năng là Jose Mourinho, “Los Blancos” còn phải giữ chân Federico Valverde.

Những ngày qua, Real Madrid và Valverde đã nhận được đề nghị chuyển nhượng từ Al Ahli, một trong những “ông lớn” của Saudi Pro League.

Al Ahli có tham vọng đua tranh danh hiệu bóng đá Saudi Arabia, chi 80 triệu euro với hy vọng biến Valverde trở thành đối thủ của Cristiano Ronaldo và Karim Benzema.

Mặc dù sẽ thay đổi HLV và có khả năng điều chỉnh dự án, Real Madrid vẫn xem Valverde là nhân tố không thể thay thế.

Real Madrid có thể chia tay Dani Carvajal. Khi ấy, Valverde nằm trong số các cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội. Không loại trừ khả năng anh trở thành đội trưởng mới.