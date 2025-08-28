Thông tin được cơ quan chức năng Hàn Quốc xác nhận ngày 28/8. Theo đó, Sở Cảnh sát Seoul Seodaemun đang điều tra Psy (nghệ danh nổi tiếng toàn cầu của Park Jae-sang) và một bác sĩ sau khi bắt giữ họ với cáo buộc đã để bên thứ 3 trong đó có quản lý của nam ca sĩ vì đã lấy thuốc theo toa mà không tới gặp trực tiếp bác sĩ điều trị.

MV "Gangnam Style" của Psy đã đạt gần 6 tỷ lượt xem.

Giọng ca 48 tuổi bị cáo buộc nhận hàng loạt thuốc hướng thần như Xanax và Stilnox từ một bệnh viện đại học ở Seoul từ năm 2022 dù không tới thăm khám trực tiếp cho tới gần đây. Trước đó, Psy nhờ quản lý và các bên thứ 3 thay mặt mình nhận thuốc.

Cảnh sát nhận được tin báo về tình huống đáng ngờ trên và đã tới bệnh viện trên để thu thập các hồ sơ bệnh án liên quan. Hiện Luật Y tế của Hàn Quốc nghiêm cấm việc kê đơn thuốc ủy quyền.

Xanax và Stilnox là các thuốc hướng thần được sử dụng cho các bệnh nhân bị rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu và trầm cảm. Họ là những người bị lệ thuộc cao vào thuốc, dễ dẫn đến nghiện, nên bắt buộc phải tới thăm khám bác sĩ để có chỉ định phù hợp.

Hiện bác sĩ riêng của chủ nhân hit Gangnam Style phủ nhận mọi cáo buộc nhắm vào anh và cho biết nam ca sĩ vẫn được điều trị từ xa. P Nation - công ty quản lý của Psy vừa ra thông cáo cho biết việc làm của anh rõ ràng là sai nhưng không quên bênh vực ca sĩ: "Psy được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang dùng thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ".

Psy biểu diễn "Gangnam Style" tại Seoul: