Hệ sinh thái đào tạo toàn cầu

Không chỉ là trường đại học trọng điểm quốc gia về kỹ thuật, công nghệ, PTIT còn là cái nôi đào tạo ra những thế hệ cử nhân ưu tú trong các lĩnh vực kinh tế, quản trị và truyền thông. Đại diện học viện cho biết, chương trình học bổng năm 2026 được thiết kế nhằm kiến tạo một môi trường học tập đỉnh cao, năng động với cơ sở vật chất hiện đại cho tất cả sinh viên.

Sinh viên trúng tuyển sẽ được học tập dưới sự dẫn dắt của đội ngũ giảng viên, chuyên gia hàng đầu gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, cùng mạng lưới kết nối trực tiếp với hơn 300 doanh nghiệp đối tác. Điều này đảm bảo dù sinh viên theo học khối ngành kỹ thuật hay kinh tế, truyền thông, các em đều có cơ hội cọ xát thực tế, thụ hưởng kinh phí nghiên cứu khoa học và kinh phí hỗ trợ từ doanh nghiệp.

Đáng chú ý, chương trình mang đậm dấu ấn "Phát triển toàn cầu". Sinh viên xuất sắc sẽ có cơ hội trao đổi, học tập và thực tập tại các nền giáo dục và kinh tế hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc, Singapore, đồng thời được hậu thuẫn chinh phục các giải thưởng quốc tế.

Đa dạng phân khúc học bổng vinh danh mọi tài năng

Chương trình PTIT Star Scholarship 2026 được chia thành 5 phân hệ rõ ràng, mở ra cơ hội rộng lớn không chỉ cho các học sinh giỏi bộ môn khoa học tự nhiên mà còn cho các sĩ tử đạt điểm số xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ở mọi tổ hợp môn xét tuyển. Cụ thể:

● Ở mức cao nhất, học bổng Tài năng Tinh hoa (30 suất) có giá trị lên tới 500 triệu đồng mỗi suất, dành cho thí sinh có thành tích nổi bật trong các kỳ thi học thuật cấp quốc gia, quốc tế hoặc đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sinh viên được miễn toàn bộ học phí, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, kinh phí nghiên cứu và thực tập tại nước ngoài.

● Các hạng mục Tài năng Xuất sắc (50 suất, đến 250 triệu đồng) và Tài năng Ưu tú (50 suất, đến 100 triệu đồng) áp dụng cho thí sinh có kết quả học tập tốt, với quyền lợi miễn học phí toàn phần hoặc theo giai đoạn.

● Ngoài ra, các hạng mục Tài năng Triển vọng (100 suất) và Tài năng Ươm mầm (300 suất) mở rộng cơ hội cho thí sinh đạt thành tích cao trong học tập, với chính sách miễn 100% học phí năm thứ nhất.

Để duy trì học bổng trong các năm tiếp theo, sinh viên cần đảm bảo kết quả học tập từ loại Giỏi trở lên. Theo PTIT, đây là cơ chế nhằm khuyến khích sinh viên duy trì phong độ học tập và phát triển năng lực một cách bền vững.

Với quy mô lớn và định hướng rõ ràng, chương trình PTIT Star Scholarship được kỳ vọng sẽ thu hút ngày càng nhiều học sinh giỏi, trong đó có học sinh các trường chuyên, đồng thời mở rộng cơ hội cho các thí sinh có năng lực học tập tốt trên cả nước.

Qua đó, học viện hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng và phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số.

(Nguồn: PTIT)