Triển lãm do hệ thống Trường quốc tế Á Châu tổ chức, giới thiệu các tác phẩm trong không gian mang tên “Chill Zone”, nơi học sinh thể hiện cảm xúc và góc nhìn cá nhân thông qua nhiều hình thức nghệ thuật thị giác.

Không gian trưng bày được thiết kế theo chủ đề “Two Worlds - One Journey”, gồm hai phần: “Little Worlds” - tái hiện thế giới của trẻ nhỏ với màu sắc tươi sáng, và “Inner Worlds” - tập trung vào những suy nghĩ, cảm xúc của học sinh ở lứa tuổi lớn hơn.

Các tác phẩm sử dụng đa dạng chất liệu như hội họa, resin, mica, sỏi và đất sét. Nhiều sản phẩm phản ánh trải nghiệm cá nhân và quá trình học tập, sinh hoạt của học sinh.

Ông Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh hệ thống Trường quốc tế Á Châu, cho biết triển lãm là hoạt động nhằm tạo điều kiện để học sinh thể hiện khả năng sáng tạo, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh.

Theo ghi nhận tại triển lãm, một số tác phẩm đề cập đến các chủ đề như môi trường, bảo vệ động vật hoặc những vấn đề trong đời sống. Thông qua đó, học sinh thể hiện cách quan sát và diễn đạt suy nghĩ bằng hình ảnh.

Ở khu vực “Inner Worlds”, nhiều tác phẩm tập trung vào việc thể hiện cảm xúc cá nhân và những trải nghiệm nội tâm. Một số sản phẩm sử dụng hình ảnh mang tính biểu đạt để truyền tải suy nghĩ của tác giả.