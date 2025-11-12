Ngày 12/11, Google lần đầu tiên tổ chức sự kiện Google Apps Summit 2025 ở Việt Nam. Tại đây, "ông lớn" công nghệ Mỹ công bố dữ liệu cho thấy doanh thu ngành game và ứng dụng Việt Nam tăng 65% trong năm 2024, mức tăng nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo báo cáo từ AppMagic, năm 2024 có hơn 6 tỷ lượt tải ứng dụng Việt, trong đó 5,7 tỷ lượt đến từ người dùng quốc tế. Trung bình, mỗi phút có gần 12.000 lượt tải các ứng dụng do lập trình viên Việt Nam phát triển.

Ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, tại sự kiện Google Apps Summit ngày 12/11. Ảnh: BTC

Hệ sinh thái Google Play đóng vai trò then chốt trong tăng trưởng này, giúp các nhà phát triển Việt thu về hơn 2.000 tỷ đồng doanh thu từ người dùng quốc tế.

Ngành công nghiệp ứng dụng cũng tạo ra khoảng 490.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp trong lĩnh vực công nghệ, quảng cáo, sáng tạo nội dung và sản xuất thiết bị.

Theo Google, Việt Nam hiện là quốc gia có tốc độ tăng trưởng doanh thu ứng dụng nhanh nhất trong khu vực, trong bối cảnh nền kinh tế ứng dụng toàn cầu được dự báo đạt quy mô 750 tỷ USD vào năm 2030.

“Việt Nam không chỉ là một “thị trường mới nổi”, mà còn là một cường quốc ứng dụng toàn cầu. Doanh thu xuất khẩu ấn tượng mà các nhà phát triển trong nước đạt được đã chứng minh tài năng vượt trội của cộng đồng lập trình viên Việt Nam”, ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, nhận định.

Sự kiện Google Apps Summit 2025 quy tụ hơn 700 người tham dự là nhà phát triển, chuyên gia và lãnh đạo công nghệ từ Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và nhiều quốc gia khác.

Đây là lần đầu tiên Google hợp nhất ba sự kiện thường niên gồm Playtime, Think Apps và Apps Summit thành một diễn đàn khu vực, tập trung vào xu hướng phát triển ứng dụng, chiến lược tăng trưởng doanh thu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo.

Tại hội nghị, Google giới thiệu 10 bí quyết phát triển ứng dụng thành công, trong đó nhấn mạnh vai trò của AI tạo sinh (Generative AI).

Theo Google, 90% nhà phát triển game toàn cầu hiện đã tích hợp AI vào quy trình làm việc, từ rà soát mã nguồn, kiểm tra tài nguyên đến cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Chẳng hạn, nền tảng học trực tuyến Entri (Ấn Độ) đã tiết kiệm 40% thời gian nhờ ứng dụng AI, còn nền tảng video Vidio (Indonesia) với hệ thống VidioGen sử dụng công nghệ Veo 3 để tự động hóa sản xuất video.

Ông Nguyễn Đình Khánh, Giám đốc điều hành Wolffun, chia sẻ về việc ứng dụng AI trong làm game. Ảnh: BTC

Tại Việt Nam, Vulcan Labs trình làng Daily Smith, trợ lý AI có khả năng lập kế hoạch, biên soạn nội dung và hỗ trợ công việc văn phòng.

Trong khi đó, Wolffun, nhà phát triển trò chơi Thetan Arena - từng đạt hơn 30 triệu người chơi chỉ trong một tháng - cho biết việc tích hợp Google Gemini giúp tăng 40% lượng nội dung quảng cáo được tạo ra, rút ngắn thời gian phát triển và nâng cao năng suất.

“Google là đối tác quan trọng giúp chúng tôi tiếp cận hơn 2,5 tỷ người dùng toàn cầu, đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi đến được với đông đảo khán giả", ông Nguyễn Đình Khánh, Giám đốc điều hành Wolffun, cho biết.

Cũng tại hội nghị, Google công bố chương trình huấn luyện Google Play Apps Accelerator kéo dài 12 tuần dành cho các nhà phát triển tiềm năng, cùng các sáng kiến như Game Design Class và App Design with AI Workshop.

Google cũng giới thiệu các tính năng bảo mật nâng cao như Google Play Protect và Enhanced Fraud Protection, nhằm tăng cường an toàn cho người dùng và ngăn chặn gian lận ứng dụng.

“Tương lai của nền kinh tế ứng dụng sẽ dựa trên những trải nghiệm thông minh và cá nhân hóa, và Việt Nam đang đi đầu trong xu hướng này", ông Aditya Swamy, Giám đốc điều hành Google Play, chia sẻ.

Việc Việt Nam đạt mức tăng trưởng doanh thu 65%, tương đương hơn 2.000 tỷ đồng từ thị trường quốc tế, cho thấy sức bật đáng kể của ngành công nghiệp ứng dụng trong nước, đồng thời phản ánh năng lực cạnh tranh ngày càng cao của các nhà phát triển Việt trên bản đồ công nghệ toàn cầu.