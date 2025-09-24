Google vừa công bố hàng loạt nâng cấp mới cho cửa hàng Play Store, với sự xuất hiện dày đặc của trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty nhấn mạnh lần “đại tu” này nhằm xây dựng trải nghiệm hoàn toàn xoay quanh người dùng, mang đến nội dung được chọn lọc kỹ lưỡng cùng thông tin kịp thời trong những thời điểm quan trọng nhất.

Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Google Play Games Aurash Mahbod nhấn mạnh: "Với hơn 4 tỷ người dùng, Google Play là một cửa ngõ quan trọng để khám phá các ứng dụng, trò chơi, sách, phim, TV và nội dung văn hóa mới nhất”. Ông chia sẻ tham vọng “giúp tất cả người dùng tương tác với các ứng dụng và nội dung thúc đẩy nhu cầu và sở thích của họ".

Bằng cách làm cho Play Store có tính tương tác và cá nhân hóa cao hơn, Google hy vọng sẽ tăng tỷ lệ giữ chân người dùng và thời gian dành cho cửa hàng.

Tính năng Play Games Sidekick cho phép người dùng nhận chỉ dẫn bằng AI ngay trong khi đang chơi game. Ảnh: Google

Một trong số các thay đổi đáng chú ý bao gồm "Chỉ dẫn tìm kiếm" (Guided Search) dựa trên AI, cho phép người dùng tìm ứng dụng bằng cách nhập mục tiêu, chẳng hạn "tìm nhà" cho ứng dụng bất động sản thay vì tên chính xác.

Google bổ sung thẻ "You", tập hợp phần thưởng, gói đăng ký, gợi ý, thống kê và các cập nhật mới. Tại đây, người dùng cũng khám phá những nội dung được cá nhân hóa dành riêng cho họ như sách nói, podcast.

Google Gemini Live đưa ra chỉ dẫn dựa trên bối cảnh game. Ảnh: Google

Hãng công nghệ Mỹ dành nhiều sự quan tâm đến cộng đồng game thủ trong lần cập nhật Google Play tháng 9. Google Play Games trên PC chính thức được phát hành sau thời gian thử nghiệm, đồng nghĩa có thể chơi hơn 200.000 tựa game Android trên cả thiết bị di động lẫn máy tính. Một số game nổi tiếng có phiên bản cho PC gồm Mecha Break, Subnautica, Monster Train và Enter the Gungeon.

Đặc biệt, với Play Games Sidekick, game thủ có thể truy cập Gemini Live ngay khi đang chơi game để nhận hướng dẫn theo thời gian thực mà không phải thoát ra. Sidekick sử dụng tính năng chia sẻ màn hình của Gemini Live để hiểu bối cảnh trò chơi và đưa ra chỉ dẫn dựa trên AI như các mẹo, thủ thuật và hỗ trợ bằng lời nói trong suốt quá trình chơi.

Trong những game được hỗ trợ, game thủ sẽ nhìn thấy một cửa sổ phụ, có thể kéo sang hai bên của màn hình hoặc bỏ qua, liên kết đến hồ sơ và Play Points. Kế bên là những tác vụ như chụp ảnh màn hình, quay màn hình, không làm phiền hay stream lên YouTube.

Nút “Start Gemini Live” sẽ khởi chạy chatbot và bắt đầu chia sẻ màn hình. Bạn có thể hỏi bất kỳ điều gì về game đang chơi. Tính năng áp dụng cho một số tựa game từ EA và Netmarble như Star Wars: Galaxy of Heroes.

Google đã bắt tay với DeepMind từ tháng 12 năm ngoái để phát triển các tác nhân AI trên nhiều lĩnh vực, trong đó có game. Từ đó tới nay, DeepMind và Play tiếp tục kết hợp để giúp Sidekick trở nên hữu ích hơn cho game thủ.