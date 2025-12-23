Dưới sự dẫn dắt của bếp trưởng đạt sao Michelin, từ buffet quốc tế đến những thực đơn cao cấp, mùa lễ hội năm nay trở thành trải nghiệm đậm chất riêng tại Pullman Saigon.

Ông Benjamin Castel, Tổng Quản lý khách sạn, chia sẻ: “Năm nay, chúng tôi mong muốn mỗi không gian của Pullman Saigon Centre không chỉ chào đón mùa lễ hội, mà còn khơi mở những khoảnh khắc đáng nhớ - được chia sẻ, được cảm nhận và được lưu giữ”.

Chuỗi tiệc buffet tại Food Connexion

Nhà hàng buffet mang đến những bàn tiệc quốc tế đặc trưng mùa lễ hội, nổi bật với quầy hải sản tươi sống, các món nóng đa dạng, cùng góc tráng miệng lấy cảm hứng từ những ngày lễ hội cuối năm rực rỡ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những bữa tiệc sum vầy cuối năm, nơi gia đình và bạn bè quây quần trong không khí ấm áp, tươi vui.

Buffet Tối Giáng Sinh: thời gian bắt đầu từ 18:00 đến 22:00 từ ngày 24 - 27/12/2025 với giá là: 2.399.000++/người lớn và 1.199.500++/trẻ em (6-11 tuổi).

Buffet Tối Giao Thừa trong ngày 31/12/2025 từ khung giờ 18:00 - 22:00, với giá 2.499.000++/người lớn và 1.249.500++/trẻ em (6-11 tuổi).

Tiệc chào đón năm mới 2026, Thời gian: 01/01/2026 | 12:00 - 15:00

Giá: 1.700.000++/người lớn | 1.350.000++/trẻ em (6-11 tuổi).

Buffet mùa lễ hội tại Food ConneXion

Dấu ấn Mad Cow trên bàn tiệc mùa lễ hội

Nhà hàng steakhouse được yêu thích tại Pullman Saigon Centre ra mắt hai hành trình ẩm thực đặc biệt. Ngày 1 - 30/12/2025 từ khung giờ 18:00 - 22:00, dưới bàn tay của Bếp trưởng đạt sao Michelin Pierre cùng Chef Ninh, các nguyên liệu thượng hạng được xử lý qua kỹ thuật hiện đại, nâng tầm trải nghiệm thưởng thức steak theo tiêu chuẩn cao cấp, tinh tế và chuẩn xác trong từng chi tiết.

Thực Đơn Đặc Biệt Mùa Lễ Hội

• Thời gian: 01 – 30/12/2025 | 18:00 – 22:00

Lần đầu tiên, Mad Cow phá vỡ khuôn mẫu phục vụ gọi món và giới thiệu buffet cao cấp, bữa tối độc quyền nơi thực khách thưởng thức nguyên liệu thượng hạng, rượu vang tuyển chọn cùng những màn trình diễn ấn tượng ngay tại không gian nhà hàng.

•Thời gian: 31/12/2025 | 19:00 – 21:00

• Giá: 3,000,000++/khách

Bàn tiệc mùa lễ hội mang dấu ấn Mad Cow Saigon

Tiệc đếm ngược chào năm mới - Rooftop bar tại tầng 31

Tại tầng 31 vào khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới bắt đầu từ 21:00 với giá vé: 3.500.000++/khách, trở nên trọn vẹn hơn giữa không gian mở ra tầm nhìn bao trọn toàn thành phố. Trong ánh pháo hoa rực rỡ, đêm tiệc sẽ bùng nổ với các tiết mục đặc sắc như DJ, saxophone & percussion, múa cột nghệ thuật, xiếc trăng và múa lửa - dẫn dắt cảm xúc tới đỉnh điểm của thời khắc đón năm mới.

Countdown từ tầng 31 với tầm nhìn bao trọn thành phố

Khách đặt trước 30/12/2025 sẽ được hưởng ưu đãi theo từng chương trình. Hội viên Accor Plus nhận thêm quyền lợi độc quyền trong mùa lễ hội.

Khách sạn Pullman Saigon Centre

148 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

Hotline: +84(0) 28 3838 8686

Email: H7489@accor.com

https://www.pullman-saigon-centre.com/