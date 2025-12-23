Báo Independent của Anh vừa có bài viết về những nét độc đáo trong dịp lễ Giáng sinh trên khắp thế giới. Tại một số quốc gia, thay vì đưa cây thông Noel vào trong nhà và trang trí chúng bằng các phụ kiện đẹp mắt, người dân ở những nơi này lại thực hiện các hoạt động ăn mừng phi truyền thống.

Đức và Áo - Lễ hội Krampus

Trong những câu chuyện cổ tích lưu truyền ở Áo và khu vực Bavaria của Đức, Krampus là con quái vật cứ mỗi dịp Giáng Sinh sẽ đến và trừng phạt những đứa trẻ hư. Nhiều thành phố ở Đức và Áo vào dịp cuối năm sẽ tổ chức lễ hội có tên Krampusnacht với hàng trăm người tham gia đóng giả làm quái vật Krampus và đuổi bắt nhau trên nhiều con phố.

Đoàn người đóng giả quái vật Krampus tham gia lễ hội. Ảnh: DW

Bồ Đào Nha - Tưởng nhớ người thân

Tại Bồ Đào Nha, Giáng sinh là dịp để các gia đình tưởng nhớ người thân quá cố và bàn tiệc sẽ được sắp xếp thêm một số chỗ ngồi cho những người đã khuất. Tập tục này gọi là Consoada và được thực hiện nhằm mang lại may mắn cho gia đình.

Cộng hòa Séc - Tục ném giày

Vào mỗi dịp Giáng sinh, phụ nữ ở Cộng hòa Séc sẽ thực hiện một phong tục khá thú vị để dự đoán đường tình duyên của họ trong năm mới. Những phụ nữ chưa kết hôn đứng quay lưng về phía cửa chính ngôi nhà và tung chiếc giày qua vai của họ. Họ tin rằng nếu chiếc giày rơi xuống đất với phần mũi hướng về cửa, người này có khả năng bước vào một cuộc hôn nhân trong 12 tháng tới.

Nhật Bản - Ăn gà rán KFC

Đối với Nhật Bản, Giáng sinh không phải là ngày lễ chính thức ở quốc gia này. Tuy nhiên, điều đó không phải là rào cản đối với sự tận hưởng ngày lễ của người dân “xứ sở mặt trời mọc”. Trong hàng chục năm qua, cứ mỗi khi dịp Giáng sinh đến, người dân Nhật Bản đều mua và ăn gà rán KFC.

Theo hãng tin CNN, ngày bận rộn nhất trong năm của hãng thức ăn nhanh KFC ở Nhật Bản luôn rơi vào đêm Giáng sinh, tức đêm 24/12 khi doanh số bán hàng của họ luôn ở mức cao gấp 5 - 10 lần ngày thường.

Ảnh: KFC Japan/Mạng xã hội X

Tại Na Uy - Tục giấu chổi

Theo tờ Independent, người dân Na Uy tin đêm Giáng sinh là thời điểm có sự xuất hiện của nhiều ma quỷ và phù thủy. Để có thể tự bảo vệ mình, các gia đình ở quốc gia Bắc Âu này sẽ giấu hết chổi và giẻ lau trước khi cả nhà đi ngủ.

Ukraine - Trang trí mạng nhện trên cây

Cây cối trong dịp Giáng sinh ở Ukraine thường được trang trí bằng mạng nhện giả nhằm cầu mong may mắn. Tục lệ này bắt nguồn từ câu chuyện về một người phụ nữ nghèo khổ, không có tiền để trang trí cho cây thông Noel trong nhà. Vào buổi sáng Giáng sinh, bà thức dậy và thấy một con nhện đã phủ kín cây thông bằng mạng nhện. Khi người phụ nữ và các con của bà mở cửa sổ, tia nắng đầu tiên của mặt trời “đã chạm vào những mạng nhện và biến thành vàng bạc”. Từ đó, người phụ nữ và gia đình bà không bao giờ phải sống trong cảnh nghèo đói nữa.