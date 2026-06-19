Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và kế hoạch của cấp trên, UBND xã Púng Luông đã ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tảo hôn và nữ dưới 18 tuổi sinh con trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.

Xã xác định công tác truyền thông là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, xã phấn đấu giảm tỷ lệ tảo hôn, nữ dưới 18 tuổi sinh con bình quân từ 15% trở lên so với năm 2025. Đồng thời, 100% cán bộ, công chức, cán bộ thôn được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động; 100% thôn, hộ gia đình, dòng họ và người có uy tín ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Để đạt mục tiêu trên, xã xác định công tác truyền thông là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong cộng đồng. Địa phương sẽ xây dựng, biên soạn các tài liệu tuyên truyền về tác hại, hậu quả của tảo hôn, việc sinh con khi chưa đủ tuổi; phổ biến các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp tại hội nghị, tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt cộng đồng, lễ hội văn hóa, sinh hoạt tôn giáo hay qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, xã còn đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác truyền thông. Các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube và các nền tảng số khác được khai thác hiệu quả nhằm đưa thông tin chính thống đến gần hơn với người dân, nhất là thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, việc tăng cường truyền thông trên các nền tảng số không chỉ giúp người dân tiếp cận kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các nhóm dân cư.

Cùng với đó, địa phương cũng phát huy vai trò của người có uy tín, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở trong vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tập huấn, học tập kinh nghiệm, hội thi tìm hiểu pháp luật về hôn nhân và gia đình, tạo môi trường để người dân trao đổi, nâng cao hiểu biết và tự giác chấp hành pháp luật.

Thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp truyền thông, xã Púng Luông quyết tâm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và nữ dưới 18 tuổi sinh con. Đồng thời, góp phần giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức pháp luật, chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, hạnh phúc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.