Vừa qua, Đoàn công tác của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM, Phân Bón Cà Mau) do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Hiền dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia. Đây là hoạt động quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác chiến lược và đồng hành cùng bà con nông dân khu vực tiểu vùng Mekong.

Phó TGĐ Nguyễn Thị Hiền cùng đoàn công tác trao đổi trực tiếp với đối tác về chất lượng nguyên liệu và tập quán canh tác của nông dân Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với Công ty Cổ phần Baitang Plc. - một trong những doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn và có ảnh hưởng hàng đầu tại Campuchia. Nếu như nhiều năm qua Baitang được xem là “ông trùm” trong chuỗi giá trị lúa gạo, thì nay doanh nghiệp này đã mở rộng sang lĩnh vực vật tư nông nghiệp đầu vào theo Chính phủ và Bộ Nông nghiệp Campuchia khuyến khích phát triển mạnh, trong đó có phân bón.

Từ “vựa lúa” Campuchia đến bài toán về vật tư nông nghiệp

Campuchia được đánh giá là một trong những quốc gia có lợi thế lớn về nông nghiệp, đặc biệt là lúa gạo. Hàng năm, sản lượng xuất khẩu lúa gạo của nước này đạt hàng triệu tấn, trải rộng từ Việt Nam, Thái Lan đến nhiều thị trường quốc tế khác. Tuy nhiên, đi kèm với tiềm năng dồi dào là những thách thức nhức nhối về vật tư nông nghiệp đầu vào.

Buổi làm việc chính thức giữa PVCFC và Baitang

Thực tế, bà con ở đây vẫn chủ yếu canh tác theo tập quán truyền thống, thiếu sự hỗ trợ đồng bộ về kỹ thuật. Cùng với đó, nhiều nông dân đã và đang sử dụng phải phân bón, thuốc BVTV kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái tràn lan. Hậu quả là năng suất thấp, chất lượng hạt gạo chưa cao, khó nâng giá trị nông sản trên thị trường quốc tế. Đây là vấn đề được lãnh đạo PVCFC thẳng thắn chia sẻ trong buổi làm việc với Baitang Plc.

Phân Bón Cà Mau - Cam kết mang đến chất lượng và giải pháp toàn diện

Trước thực trạng này, Phân Bón Cà Mau khẳng định sẵn sàng cung cấp nguồn phân bón chất lượng cao, ổn định và minh bạch về xuất xứ cho nông dân Campuchia. Không chỉ dừng lại ở sản phẩm, công ty còn mang đến giải pháp tổng thể về kỹ thuật canh tác.

Đội ngũ kỹ sư nông nghiệp giàu kinh nghiệm sẽ trực tiếp đồng hành cùng bà con, tư vấn sử dụng phân bón hợp lý, hướng dẫn quy trình canh tác khoa học, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả. Nhờ đó, PVCFC không chỉ cung cấp phân bón, mà còn mang đến giá trị tri thức và kinh nghiệm thực tiễn, giúp nông dân cải thiện năng suất, tăng thu nhập.

Cuộc gặp gỡ đã mở ra hướng hợp tác đầy triển vọng cho cả đôi bên. Với uy tín và mạng lưới rộng khắp của Baitang trong ngành lúa gạo Campuchia, kết hợp cùng chất lượng sản phẩm và bề dày kinh nghiệm của Phân Bón Cà Mau, hai bên kỳ vọng sẽ nhanh chóng triển khai các chương trình phân phối và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho nông dân.

Đặc biệt, định hướng hợp tác này cũng trùng khớp với mong muốn của Bộ Nông nghiệp Campuchia về việc nâng cao năng lực sản xuất, tăng giá trị hạt gạo và mở rộng hợp tác quốc tế. PVCFC được kỳ vọng trở thành đối tác tin cậy lớn, đồng hành cùng Baitang góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững cho đất nước này.

Đoàn công tác PVCFC làm việc với Forward

Ngoài Baitang, đoàn công tác của PVCFC cũng đã có buổi làm việc và trao đổi với một số đối tác tiềm năng khác như Công ty TNHH Rith Chann Vettey, Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Forward Cam (Campuchia). Đây đều là những đơn vị được đánh giá cao về khả năng hợp tác, phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Việc mở rộng kết nối với các đối tác chiến lược này sẽ góp phần giúp PVCFC xây dựng hệ thống phân phối vững chắc, mang đến cho nông dân Campuchia nguồn phân bón chất lượng, ổn định cùng giải pháp canh tác tiên tiến, góp phần giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm

Với tầm nhìn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhà nông, Phân Bón Cà Mau kiên định sứ mệnh mang đến sản phẩm vượt trội kết hợp cùng giải pháp canh tác toàn diện, góp phần nâng cao năng suất, cải thiện đời sống và gia tăng giá trị cho hạt gạo Campuchia trên thị trường quốc tế.

